Neme apuesta a una Mar del Plata activa durante todo el año

El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, planteó que uno de los principales objetivos de su gestión es consolidar una Mar del Plata que tenga actividad económica, productiva y turística durante todo el año y deje atrás la histórica dependencia de la temporada de verano.

“Intentamos hacer un quiebre en la lógica que Mar del Plata arrastraba durante décadas. Se la pensaba siempre de diciembre a marzo y nosotros nos abocamos a pensar una ciudad durante todo el año”, afirmó.

El jefe comunal aseguró que la ciudad cuenta actualmente con una estructura económica mucho más diversificada y destacó el desarrollo industrial, portuario, frutihortícola, turístico y de la construcción.

“No somos solo una ciudad turística”

Neme sostuvo que uno de los principales cambios de los últimos años fue comenzar a mostrar otras dimensiones productivas de Mar del Plata.

“No somos solo una ciudad turística. Hoy Mar del Plata es una ciudad industrial, una realidad que hasta el propio marplatense a veces no conoce”, expresó.

El intendente puso como ejemplos el crecimiento del parque industrial, la actividad portuaria y el desarrollo del sector agroproductivo.

Un segundo parque industrial

Neme destacó que el actual Parque Industrial prácticamente agotó su capacidad disponible y aseguró que ya se trabaja en un segundo espacio.

“Tiene un puerto productivo por excelencia, un parque industrial que ya no tiene lugar —estamos construyendo un segundo con firmas internacionales y nacionales de primer nivel—”, señaló.

El jefe comunal consideró que esta expansión permitirá seguir atrayendo inversiones y fortalecer la generación de empleo.

El peso del cordón frutihortícola

Otro de los sectores mencionados por el intendente fue la producción frutihortícola.

Neme destacó que Mar del Plata cuenta con uno de los cordones productivos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

También señaló que la ciudad se posicionó como uno de los principales exportadores de kiwi y destacó el desarrollo de nuevos emprendimientos vitivinícolas.

“Ya tenemos cuatro viñedos, uno en funcionamiento hace tiempo y tres que comienzan a operar. Hay un movimiento importante”, afirmó.

Construcción y empleo

El intendente también puso en valor la actividad de la construcción.

Según expresó, Mar del Plata mantiene un alto nivel de empleo en el sector, aunque reconoció que las dificultades económicas nacionales comenzaron a moderar el ritmo de algunos proyectos.

“Con las tensiones que genera la economía a nivel nacional, se observa que una construcción que iba a un determinado volumen empieza a ir un poco más lento”, explicó.

Neme atribuyó parte del crecimiento logrado a la articulación entre el Estado, el sector privado y los sindicatos.

“Lo hicimos con el sector privado y con el gremio”

El jefe comunal aseguró que el desarrollo de la ciudad no fue únicamente consecuencia de decisiones gubernamentales.

“Lo que hemos logrado no lo hicimos solos desde la política. Lo hicimos con el sector privado y con el gremio”, sostuvo.

Para Neme, esa forma de trabajo conjunto permitió generar condiciones más favorables para invertir y desarrollar nuevos proyectos.

“Esa concepción de trabajar lo público y lo privado para hacer las cosas más fáciles es lo que ha puesto la mirada en Mar del Plata desde lo nacional e incluso desde lo internacional”, afirmó.

La recuperación del turismo joven

Uno de los cambios que Neme destacó especialmente fue el regreso de los jóvenes a la ciudad como público turístico.

Según explicó, durante años ese segmento había elegido otros destinos de la costa bonaerense.

“Haber recuperado el turismo joven, que Mar del Plata había perdido hace décadas, hizo que a través de los jóvenes volvieran los padres y los abuelos”, señaló.

El intendente sostuvo que esta transformación generó un movimiento adicional durante distintas épocas del año.

Música, cultura y nuevas propuestas

Neme explicó que el Municipio trabajó junto al sector privado para generar una programación atractiva para públicos más jóvenes.

“Hoy en Mar del Plata, en la temporada de verano pero también en distintas fechas del año, tenés la misma programación que termina en España, en Ibiza o en las grandes ciudades”, afirmó.

El jefe comunal mencionó especialmente la música electrónica, las propuestas culturales y las actividades en espacios de playa.

También aseguró que el cambio impactó sobre la programación teatral y generó una mayor oferta destinada a públicos jóvenes.

Escapadas en lugar de vacaciones largas

Neme reconoció además que cambiaron los hábitos turísticos.

Las estadías de un mes o una quincena fueron reemplazadas progresivamente por viajes más breves y escapadas durante distintos momentos del año.

Frente a ese escenario, el Municipio trabaja con estrategias de segmentación y nichos específicos, articuladas con prestadores privados.

Sin embargo, el intendente aclaró que la estrategia de desarrollo de Mar del Plata va más allá del turismo.

Gastronomía y nuevos polos de crecimiento

Neme destacó también el crecimiento de la gastronomía local y la presencia de chefs con reconocimiento nacional e internacional.

A eso sumó el desarrollo de la zona sur de la ciudad y el potencial de lugares como Chapadmalal.

El intendente señaló que la combinación de industria, comercio, puerto, construcción, gastronomía, producción frutihortícola y turismo permite reducir la dependencia económica de los meses de verano.

“Pensar Mar del Plata desde otra concepción”

Para Neme, el desafío es consolidar definitivamente ese cambio de paradigma.

“Hay una diversificación económica que nos permite eso. Estamos convencidos de que así debe ser”, afirmó.

Y remarcó que esa mirada fue acompañada por distintos actores de la ciudad.

“Así lo recepcionó la ciudadanía, el sector privado y los sindicatos: pensar Mar del Plata desde otra concepción, durante todo el año”, concluyó.