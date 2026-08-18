“Los recursos tienen que estar en la calle”: Neme presentó nuevos patrulleros

El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, anunció la incorporación de 12 nuevos patrulleros destinados a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para reforzar la presencia policial y las tareas de prevención del delito en Mar del Plata.

Los vehículos fueron adquiridos mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y se suman a las 11 unidades que ya habían sido entregadas.

Al comunicar la medida, Neme puso el foco en la necesidad de destinar los recursos disponibles a las calles y lanzó un mensaje contra las disputas políticas alrededor de la inseguridad.

“Nuestro adversario no es otro dirigente político. Nuestro enemigo es el delincuente”, afirmó.

Doce nuevos móviles para reforzar la prevención

La incorporación busca aumentar la capacidad operativa de la Policía bonaerense en Mar del Plata.

Según informó el jefe comunal, los 12 nuevos patrulleros se sumarán a otros 11 móviles entregados anteriormente, ampliando así los recursos disponibles para las tareas preventivas.

Neme aseguró que la seguridad se mantiene entre las principales prioridades de su gestión.

“Lo dijimos siempre y lo sostenemos con hechos: nuestra prioridad es cuidar al vecino que trabaja, cumple las reglas y quiere vivir tranquilo”, expresó.

“Los recursos donde tienen que estar”

El intendente también cuestionó el tratamiento político que, según consideró, algunos sectores hacen de la problemática de la inseguridad.

“Mientras algunos pretenden convertir la inseguridad en una discusión política, nosotros elegimos poner los recursos donde tienen que estar: en la calle y al servicio de los vecinos”, sostuvo.

EL ENEMIGO ES EL DELINCUENTE



Sumamos 12 nuevos patrulleros adquiridos con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, que se incorporan a los 11 que ya entregamos a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para reforzar la presencia policial y enfrentar el delito.



Lo dijimos… pic.twitter.com/lc7LdMSc9p — Agustin Neme (@agustin_neme) August 13, 2026

Con ese planteo, Neme buscó correr la discusión sobre quién obtiene el rédito político de las medidas y concentrarla en la cantidad de recursos disponibles para prevención y patrullaje.

Coordinación con Provincia y Policía

El jefe comunal aseguró que el Municipio continuará articulando acciones con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Policía y las instituciones vinculadas con la seguridad.

Sin embargo, remarcó que esa coordinación no implica evitar cuestionamientos cuando considera que existen deficiencias.

“Trabajar juntos no significa callarnos ni mirar para otro lado cuando las cosas no funcionan”, afirmó.

“La gente está cansada de la política que se pelea”

Neme volvió a cuestionar las disputas entre dirigentes alrededor de la problemática del delito.

Según expresó, la ciudadanía está “cansada de la política que se pelea mientras los delincuentes avanzan”.

Frente a ese escenario, planteó que el esfuerzo debe orientarse a incrementar la cantidad de patrulleros y efectivos, fortalecer la prevención y garantizar respuestas frente a los hechos delictivos.

“Nuestro enemigo es el delincuente”

Una de las definiciones centrales de la publicación del intendente estuvo dirigida a establecer cuál considera que debe ser la prioridad de los distintos niveles del Estado.

“Nuestro adversario no es otro dirigente político. Nuestro enemigo es el delincuente”, afirmó.

Neme sostuvo que frente al delito no debe existir “especulación política” y reclamó que las distintas administraciones trabajen de manera conjunta.

La estrategia, según planteó, debe apoyarse en mayores recursos, prevención y aplicación de la ley.

Más móviles para las calles de Mar del Plata

Con las 12 unidades anunciadas y las 11 entregadas anteriormente, el Municipio busca fortalecer la presencia policial en distintos sectores de Mar del Plata.

La incorporación de vehículos se produce en un escenario en el que la seguridad forma parte de las principales preocupaciones planteadas por vecinos de distintos barrios.

Desde la gestión de Neme sostienen que la respuesta debe concentrarse en ampliar la capacidad preventiva y mejorar la coordinación entre Municipio, Provincia y fuerzas de seguridad.