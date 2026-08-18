Coronel Dorrego se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de las Llanuras, una de las celebraciones más representativas de la identidad tradicionalista del distrito.

La propuesta se desarrollará del 30 de octubre al 8 de noviembre y será organizada por la Peña Nativista con el acompañamiento del Municipio.

Durante diez jornadas habrá actividades vinculadas con la cultura criolla, la música, la danza y las tradiciones que distinguen a la comunidad.

Diez jornadas de tradición

La programación incluirá jineteadas y destrezas criollas, espectáculos musicales, peñas y encuentros culturales.

También habrá fogones, cabalgata y el tradicional Gran Paseo Gaucho.

La propuesta busca reunir a vecinos, instituciones y visitantes de distintos puntos de la región alrededor de las costumbres y expresiones culturales que forman parte de la identidad de Coronel Dorrego.

Trabajo conjunto entre comunidad y Municipio

Desde la Municipalidad destacaron que la Fiesta Nacional de las Llanuras es el resultado de un trabajo articulado entre la Peña Nativista, la comunidad y el gobierno local.

La organización conjunta permite sostener una celebración que año tras año convoca a vecinos y visitantes.

Además del valor cultural, el evento representa una oportunidad para impulsar el movimiento turístico, comercial y gastronómico durante los días de celebración.

Un punto de encuentro para toda la región

La Fiesta volverá a posicionar a Coronel Dorrego como uno de los principales destinos tradicionalistas de la zona.

Las distintas actividades buscarán combinar espectáculos, encuentros culturales y expresiones vinculadas con la vida rural y gauchesca.

Desde el Municipio invitaron a visitar el distrito y conocer de cerca su espíritu tradicionalista.

El Perdido recordó al General San Martín

En otro plano de la agenda institucional, la localidad de El Perdido fue sede del acto conmemorativo por el 176.º aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Juan Chalde y contó con la participación de autoridades, instituciones y vecinos.

Durante el acto se realizó el izamiento de las banderas y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

“La construcción de la Patria también empieza en cada pueblo”

En el marco de la conmemoración se destacó el legado de San Martín y su ejemplo de compromiso con el bien común.

“La construcción de la Patria también empieza en cada pueblo y en cada ciudad; en cada espacio donde los vecinos trabajan juntos por un objetivo común”, fue una de las reflexiones compartidas durante la jornada.

La secretaria de Gobierno y Hacienda, María Laura Dumrauf, también puso en valor la figura del Libertador y su legado.

Folclore y homenaje

La Asistencia Técnica Municipal de Folclore “Lazos de Amistad” participó del acto con la presentación del Minué, el Cuando y el Gato Patriótico.

La ceremonia concluyó con el retiro de las banderas de ceremonia y la interpretación colectiva de la Marcha de San Lorenzo.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de mantener viva la memoria del General San Martín como Padre de la Patria y Libertador de América.

Identidad, tradición y comunidad

La próxima Fiesta Nacional de las Llanuras y el acto realizado en El Perdido muestran dos expresiones diferentes de una misma agenda vinculada con la identidad y la memoria colectiva.

Mientras la Fiesta proyecta hacia octubre y noviembre una celebración de alcance regional, la conmemoración sanmartiniana volvió a reunir a la comunidad alrededor de los valores históricos y patrióticos.