Dorrego avanzó con nuevas viviendas en la ciudad cabecera y Oriente

Nueve familias del partido de Coronel Dorrego dieron un paso decisivo hacia la casa propia mediante distintas políticas habitacionales impulsadas por el Municipio.

En la ciudad cabecera, ocho familias recibieron las llaves de viviendas construidas sobre terrenos municipales a través del Programa Fondo Municipal de Viviendas —FOMUVI— y firmaron la documentación correspondiente.

Además, en Oriente se concretó la entrega de la primera casa construida mediante el Plan Municipal en Lote Propio, una iniciativa que ya cuenta con otras tres unidades en ejecución en esa localidad.

Ocho familias recibieron sus viviendas en Dorrego

Durante la entrega realizada en Coronel Dorrego, ocho familias recibieron las llaves y las escrituras que les permitirán comenzar una nueva etapa.

Las casas fueron construidas en terrenos pertenecientes al Municipio mediante el programa FOMUVI, una herramienta que continuará desarrollándose para ampliar el acceso a la vivienda propia.

“Este es el momento de las emociones, porque se concreta el sueño de cada una de estas familias… y también el sueño de quienes nos comprometimos a hacerlo posible”, expresaron durante el acto.

La entrega representa para cada adjudicatario la posibilidad de contar con un espacio propio donde crecer, proyectar, compartir y construir nuevos sueños.

Chalde destacó el trabajo de todos los sectores

El intendente Juan Carlos Chalde valoró la participación de quienes intervinieron en la construcción y gestión de las viviendas.

“Esto es posible porque somos muchos trabajando”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, destacó la tarea realizada por los constructores, los trabajadores municipales, las distintas áreas de gobierno y el Ente Municipal de Viviendas.

Chalde también puso en valor el acuerdo alcanzado por las tres fuerzas políticas representadas en el distrito para que el acceso a la vivienda se sostenga como una política común.

“Las cosas deben lograrse entre todos”, afirmó.

Desde el Municipio remarcaron que, más allá de las diferencias políticas, fue posible alcanzar consensos para avanzar con una iniciativa que beneficia directamente a las familias dorreguenses.

Primera vivienda del plan en Oriente

En la localidad de Oriente, una familia también recibió las llaves de su nueva casa, construida mediante el Plan Municipal en Lote Propio.

Se trata de la primera vivienda entregada a través de este programa en la localidad, donde actualmente hay otras tres casas en construcción.

Sabrina, integrante de la familia beneficiaria, destacó la importancia del acompañamiento recibido para poder dar el primer paso y avanzar con el proyecto de su hogar.

Según expresó, sin el respaldo del intendente Juan Carlos Chalde y del Municipio habría sido muy difícil comenzar la construcción.

“Ojalá se sigan cumpliendo sueños para más familias”, manifestó.

Mano de obra local y generación de empleo

Chalde remarcó que la vivienda entregada en Oriente fue construida íntegramente con mano de obra local.

Este aspecto permitió que la inversión habitacional también generara trabajo y movimiento económico dentro de la propia comunidad.

El intendente destacó la emoción que representa para una familia acceder a su hogar y ratificó la decisión de continuar con este tipo de políticas.

“Es un momento muy especial, único. Cuando una familia recibe las llaves de su casa, las ilusiones empiezan a transformarse en realidad. Y vamos a seguir trabajando para que cada vez más familias puedan acceder a una vivienda propia”, señaló.

Continuidad de los programas habitacionales

Desde el Municipio aseguraron que el programa FOMUVI continuará avanzando para que más vecinos del partido puedan alcanzar el sueño de tener su vivienda.

La entrega de las ocho unidades en Coronel Dorrego y de la primera casa del Plan Municipal en Lote Propio en Oriente forman parte de una política que combina terrenos municipales, inversión pública, trabajo local y articulación entre diferentes sectores.

En Oriente, las otras tres viviendas actualmente en construcción permitirán ampliar el alcance del programa durante las próximas etapas.

Las autoridades municipales destacaron que cada nueva casa no solo resuelve una necesidad habitacional, sino que abre oportunidades y permite que las familias comiencen nuevos proyectos de vida.