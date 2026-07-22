Recoulat recorrió obras de infraestructura escolar

En el marco del receso escolar invernal, la Municipalidad de Trenque Lauquen continúa ejecutando un importante plan de obras de mantenimiento, ampliación y mejoras en establecimientos educativos del distrito.

Cabe decir que dichos trabajos se realizan con recursos municipales y del Fondo Educativo, siguiendo las prioridades definidas por la Mesa de la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD). Abarcan intervenciones en la Escuela Nº 46, las Escuelas Especiales Nº 501 y 502, la Escuela Nº 5 y el Jardín de Infantes Nº 904 de Beruti, entre otros edificios.

En ese marco, el intendente Francisco Recoulat recorrió el avance de las obras. Lo hizo acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Manuel Silva Muñoz; el director de Obras Públicas, César Frachia; la presidenta del Consejo Escolar, Rosario Morán; consejeros escolares; el inspector jefe distrital de Educación, Hugo Paoltroni; y la representante de la Dirección de Infraestructura Escolar bonaerense, Carolina Tropini.

En la Escuela Nº 46 se trabaja en la colocación de pisos, aberturas, cielorrasos y equipamiento, además de la construcción de veredas, rampas de acceso, cerramientos y tareas de nivelación del terreno. En paralelo, también se realizan mejoras en el edificio existente, que incluyen pintura integral de las aulas, renovación de cielorrasos, reparaciones eléctricas y la creación de un nuevo espacio para la Dirección. Asimismo, se incorporó un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable que triplica la capacidad de reserva del establecimiento.

Por su parte, el edificio donde funcionan las Escuelas Nº 501 y 502 será ampliado y adecuado para incorporar el funcionamiento del Centro de Formación Integral (CFI).

La obra contempla la construcción de nuevos sanitarios para estudiantes y docentes, un baño adaptado para personas con movilidad reducida, una nueva cocina equipada para el servicio alimentario, un comedor, un pasillo de vinculación entre aulas y nuevas instalaciones de agua, cloacas, electricidad y gas. Además, se reemplazarán todos los vidrios de las puertas por vidrio laminado de seguridad, mejorando las condiciones edilicias para las tres instituciones que compartirán el edificio.

En la Escuela Nº 5 avanza la remodelación integral de la vivienda ubicada en la planta alta, donde funcionará el Tribunal Descentralizado.

En tanto, en el Jardín de Infantes Nº 904 de Beruti comenzó la refacción de la losa mediante la construcción de un sobretecho destinado a solucionar problemas de filtraciones en un sector clave de circulación entre las aulas y el patio.