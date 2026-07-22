Golía: "El crecimiento y el desarrollo tiene que darse de forma planificada y ordenada"

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, encabezó la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial. Se trata de una iniciativa que permitirá diseñar un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y un proyecto de ordenanza municipal para planificar el crecimiento de la ciudad.

Participaron del lanzamiento distintas autoridades: representantes de la Jefatura de Asesores del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, la Dirección Provincial de Gestión Territorial, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y colegios de profesionales locales.

El objetivo del plan es generar una herramienta de planificación que oriente el desarrollo urbano de Chacabuco de manera organizada, contemplando la participación de distintos actores vinculados al territorio.

Al respecto, el alcalde comentó "Estamos convencidos de que el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad tiene que darse de forma planificada y ordenada".

Por su parte, destacó el trabajo conjunto entre el Municipio, la Provincia y los distintos sectores técnicos y profesionales que participarán del proceso.

Y agradeció "a la Provincia de Buenos Aires, a Julieta Garello, a Cristina Álvarez Rodríguez y a nuestro gobernador por esta gestión para Chacabuco", expresó.