Balor fortalece el trabajo y desarrollo de las cooperativas de Berazategui

El intendente de Berazategui, Carlos Balor, y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, firmaron un convenio para profundizar el trabajo conjunto en apoyo a las cooperativas locales.

Además, se anunció la apertura de una oficina descentralizada del Organismo en el distrito y se realizó la Clínica de Cumplimiento Participativo, una jornada destinada a regularizar la situación contable y administrativa de cooperativas y fomentar su desarrollo.

El evento contó con 45 cooperativas que articulan con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Berazategui. Estuvieron presentes, además, los directores provinciales del IPAC, Milagros Moya; y de Mantenimiento Hídrico del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Matías Aguirre; así como integrantes del Gabinete municipal y representantes de las distintas cooperativas.

Balor destacó: “Agradezco al IPAC, mando un saludo muy grande a nuestro gobernador Axel Kicillof y agradezco esta decisión política de establecer una oficina descentralizada en Berazategui para facilitar a las cooperativas sus trámites y regularización. Agradezco a Matías Aguirre por traerme la idea y por su compromiso. Tenemos muchas cooperativas trabajando en el Municipio y queremos que también puedan trabajar en el sector privado. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, vamos por más”.

Por su parte, Gildo Onorato señaló: “Vamos a tener un punto cooperativo en el distrito para que las cooperativas tengan un espacio cercano donde realizar sus trámites y recibir acompañamiento. Queremos seguir fortaleciendo al sector con instituciones sólidas, transparentes y con presencia del Estado en el territorio”.

Asimismo, Milagros Moya expresó: “Es muy grato estar acá armando agenda para el trabajo que tenemos por delante, por la decisión política de Gildo y nuestro gobernador Axel Kicillof de descentralizar al Estado, de estar cerca, de ser escudo y red; y generar estrategias de cara al futuro con las cooperativas en el centro. Cuenten con nosotros”.

La Clínica de Cumplimiento Participativo tiene como objetivo fortalecer al sector cooperativo mediante el acompañamiento en la regularización de su documentación, facilitando el acceso a programas, financiamiento y herramientas del Gobierno bonaerense.

En tanto, el convenio firmado permitirá coordinar acciones de capacitación, asistencia técnica y desarrollo de proyectos entre el Municipio y el IPAC, que contará con un espacio físico en Berazategui para brindar atención y acompañamiento permanente a las cooperativas del distrito.