Gianini firmó una suba salarial para municipales y enfermeros

La Municipalidad de Carlos Tejedor anunció un nuevo incremento salarial para los trabajadores municipales, que será liquidado junto con los haberes correspondientes a julio.

La intendenta María Celia Gianini firmó una suba general del 10% para todo el personal y un incremento del 13% para quienes se desempeñan como enfermeros dentro del área de Salud.

De acuerdo con la información difundida por el área de Prensa comunal, los nuevos montos serán percibidos el último día hábil del mes.

El básico aumentará $19.241

Con la actualización anunciada, el salario básico municipal pasará de $192.411 a $211.652.

La diferencia representa un incremento de $19.241 para los trabajadores alcanzados por el aumento general del 10%.

En el caso de los enfermeros, la mejora será superior debido a que cuentan con un escalafón salarial diferente y recibirán una suba del 13%.

El aumento acumulado del año llega al 15%

Se trata del segundo incremento salarial otorgado por la gestión municipal durante 2026.

El primero había sido del 5% y fue dispuesto en marzo. Con la nueva actualización, la recomposición acumulada en lo que va del año alcanza el 15%.

La suba será aplicada sobre el salario básico, por lo que también tendrá impacto sobre otros conceptos vinculados a la remuneración.

Cuestionamientos por el atraso salarial

Pese al anuncio, distintos sectores volvieron a plantear críticas por el nivel de los salarios municipales.

Según señalan, los haberes arrastran un atraso importante desde 2023 y durante 2025 los incrementos rondaron el 15%, mientras que la inflación superó el 35%.

En ese contexto, sostienen que la recomposición acumulada continúa siendo insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

Las diferencias entre categorías

Otro de los puntos cuestionados es que el mismo porcentaje de aumento se aplica a todos los agentes municipales, independientemente de la categoría o el salario que perciban.

Esto genera diferencias considerables en los montos finales. Mientras que los funcionarios con remuneraciones más altas recibirán incrementos superiores a los $200.000, los empleados ubicados en las categorías más bajas tendrán mejoras cercanas a los $20.000.

De esta manera, aunque la variación porcentual sea la misma, el impacto económico resulta muy diferente según el nivel salarial de cada trabajador.

El impacto sobre las horas extras

Al aplicarse sobre el salario básico, el aumento también elevará el valor de las horas extras.

Sobre este punto continúan los reclamos de trabajadores municipales, quienes cuestionan la manera en que se asignan esas horas.

Según sostienen, en algunos casos serían utilizadas como un complemento salarial para determinados empleados sin que exista una prestación efectiva.

También plantean una falta de transparencia en la publicación de esa información y afirman que algunos decretos municipales contienen hojas recortadas que impiden conocer el detalle completo de las liquidaciones.