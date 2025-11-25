Carlos Tejedor avanza en seguridad y obra pública

Carlos Tejedor volvió a convertirse en punto de referencia para la región al recibir, por segunda vez, la evaluación de ingreso para aspirantes a la Policía de la provincia de Buenos Aires. Según informó el Municipio, en esta primera y segunda etapa participan 450 postulantes provenientes de distintos distritos de la zona.

Las jornadas se realizan hoy y mañana en el Centro de Jubilados de Carlos Tejedor, donde se concentran representantes de Rivadavia, Trenque Lauquen, General Villegas, Pellegrini, Pehuajó, General Pinto, Ameghino, Salliqueló, Carlos Casares, Tres Lomas, Lincoln y, por supuesto, Carlos Tejedor. La convocatoria volvió a ubicar al distrito como sede organizativa para un proceso clave en la formación de futuros efectivos provinciales.

La intendenta municipal, María Celia Gianini, acompañó el inicio de las jornadas y dio la bienvenida a las y los participantes. Lo hizo junto a Elizabeth Rueda, directora de Reclutamiento e Incorporaciones del Ministerio de Seguridad, quien también formó parte del recibimiento oficial.

La intendenta Gianini acompañó la apertura de la jornada

El acto de bienvenida marcó el comienzo de dos días de evaluación en los que los postulantes deberán atravesar instancias centrales dentro del proceso de incorporación. La presencia de autoridades locales y provinciales buscó remarcar la importancia del operativo, que esta vez volvió a realizarse en Carlos Tejedor tras una primera experiencia que había sido valorada por la organización.

El Municipio destacó además que la participación de tantas localidades subraya la función regional que cumple la ciudad como espacio de encuentro y articulación para este tipo de actividades vinculadas a la seguridad provincial.

Licitación para la apertura de la traza de la Ruta Provincial 68

En paralelo a las jornadas policiales, el Municipio de Carlos Tejedor compartió otra noticia relevante: ya se publicó el llamado a licitación para la apertura de la traza de la Ruta Provincial 68. Se trata de un avance significativo para una obra esperada tanto por el distrito como por toda la región.

Según se informó, el próximo 2 de diciembre se conocerán las empresas interesadas en llevar adelante la ejecución. Desde la gestión local celebraron el paso administrativo y remarcaron el impacto que tendrá en la conectividad de las comunidades involucradas.

“Es una hermosa noticia para Carlos Tejedor pero también para toda la región. Esa obra se tiene que cumplir”, comunicó el Municipio al dar a conocer la apertura del proceso licitatorio.

Una semana marcada por anuncios y actividad regional

Entre la actividad generada por los aspirantes a la Policía bonaerense y el anuncio sobre la Ruta 68, Carlos Tejedor atravesó días de fuerte movimiento institucional. Por un lado, la ciudad volvió a recibir a cientos de postulantes que buscan sumarse a la fuerza provincial. Por otro, avanzó un proyecto de infraestructura que promete beneficios a largo plazo.

La combinación de ambos hechos dejó al distrito en el centro de la escena regional, con expectativas que involucran tanto la formación de futuros efectivos como el desarrollo de una obra vial clave.