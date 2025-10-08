El Municipio de Carlos Tejedor puso en marcha la ampliación de la red de gas en el barrio Bicentenario, una obra que beneficiará a más de cuarenta familias de la localidad. La intendenta María Celia Gianini compartió un video desde el lugar, donde se observa el inicio de los trabajos y el movimiento de maquinaria para el tendido de cañerías.

“¿Dónde estamos? En el barrio Bicentenario. ¿Haciendo qué? Haciendo el gas”, expresó Gianini durante el recorrido. En el mensaje, destacó la presencia de “mujeres y hombres trabajando” en el zanjeo y remarcó que “más de cuarenta familias van a tener la posibilidad de tener las hornallas con el gas de la red”.

La jefa comunal agradeció especialmente al gobernador Axel Kicillof por el acompañamiento y los recursos aportados a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). “Una vez más, gobernador de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por seguir invirtiendo en el distrito de Carlos Tejedor para mejorar la calidad de vida de todos”, señaló.

El proyecto forma parte del plan de infraestructura que impulsa la gestión local junto al Gobierno provincial, con el objetivo de extender los servicios básicos y mejorar el bienestar de los vecinos y vecinas del distrito.

Remodelarán la Plaza Este de Tres Algarrobos

En paralelo, la intendenta Gianini anunció otra iniciativa destinada a mejorar los espacios públicos: la remodelación y equipamiento de la Plaza Este de Tres Algarrobos. La obra se concretará gracias a una gestión ante la Fundación del Banco Provincia, que aportará el equipamiento necesario para poner en valor el espacio.

“Vecinas y vecinos del Distrito de Carlos Tejedor, ¿dónde estamos? En Tres Algarrobos, en la Plaza Este. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a remodelarla para tener un nuevo lugar de encuentro para todos y todas”, expresó la jefa comunal en un video grabado desde el lugar.

Gianini detalló que el proyecto contempla la incorporación de aparatos de gimnasia, juegos infantiles y bancos para que las familias puedan disfrutar del espacio. “Esos árboles van a quedar, por supuesto que sí, y acá, en este espacio, van a estar todos los aparatos para hacer gimnasia. Y aquí estarán los juegos para los niños y las niñas: toboganes, subibajas, escaladores, calesitas”, explicó.

Además, destacó que al proyecto se sumará una propuesta del Colegio San José, con el objetivo de integrar la mirada educativa y comunitaria al diseño del espacio.

Con estas acciones, el Municipio continúa impulsando políticas orientadas a fortalecer los espacios de encuentro, el acceso a los servicios esenciales y la participación comunitaria en cada localidad del distrito.