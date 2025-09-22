La intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, llevó adelante una agenda en la que se combinaron posicionamientos políticos y anuncios de gestión vinculados a la niñez y a la educación.

En sus declaraciones, la jefa comunal se refirió al contexto nacional y marcó una postura crítica hacia el Gobierno encabezado por Javier Milei, al recordar que se cumplían 100 días desde el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. “En la Argentina gobernada por Milei, se reprimía con dureza, se criminalizaba la protesta social, se estigmatizaba al periodismo, se vulneraba la división de poderes y se encarcelaba a la principal referente del peronismo”, expresó Gianini.

La intendenta consideró que esa situación constituía una persecución política y un intento de disciplinamiento: “La persiguieron, la detuvieron, pero no lograron ni lograrán quebrarla. Su injusto encarcelamiento no solo fue una muestra de persecución política, sino también un mensaje disciplinador del poder real hacia quienes se atrevían a desafiarlo”, remarcó.

En paralelo a sus posicionamientos políticos, Gianini destacó proyectos locales. Entre ellos, anunció la construcción del primer espacio recreativo para la primera infancia en el distrito, en el marco de la refacción de la plaza del correo. Según explicó, se trataba de un espacio pensado especialmente para los más pequeños, diseñado con criterios de seguridad, estímulo y cuidado.

El proyecto se llevaba adelante en conjunto con el Jardín Maternal N°1 y contemplaba juegos, sectores de descanso, arbolado y áreas de integración, con el objetivo de favorecer el desarrollo de niñas y niños en sus primeros años de vida. “Sabemos que los primeros años de vida son fundamentales, y por eso apostamos a generar entornos saludables que favorezcan el crecimiento de nuestras niñas y niños”, señaló Gianini al presentar la iniciativa.

Por último, en el marco del Día de la Maestra, la intendenta saludó a las y los docentes del distrito y adelantó la realización del sorteo de 42 lotes destinados a trabajadores de la educación que integraban el barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

De esta manera, Gianini cerró una semana marcada por el compromiso político y la gestión local, con un discurso que abarcó desde la defensa de referentes nacionales hasta la promoción de políticas de inclusión y acompañamiento para la infancia y la comunidad educativa.