Gianini sobre Cristina Kirchner “No lograron ni lograrán quebrarla”
La jefa comunal se pronunció contra el encarcelamiento de la expresidenta, anunció la creación de un espacio recreativo para la primera infancia y celebró el día de las maestras con beneficios habitacionales.Municipales22 de septiembre de 2025Andrés Montero
La intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, llevó adelante una agenda en la que se combinaron posicionamientos políticos y anuncios de gestión vinculados a la niñez y a la educación.
En sus declaraciones, la jefa comunal se refirió al contexto nacional y marcó una postura crítica hacia el Gobierno encabezado por Javier Milei, al recordar que se cumplían 100 días desde el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner. “En la Argentina gobernada por Milei, se reprimía con dureza, se criminalizaba la protesta social, se estigmatizaba al periodismo, se vulneraba la división de poderes y se encarcelaba a la principal referente del peronismo”, expresó Gianini.
La intendenta consideró que esa situación constituía una persecución política y un intento de disciplinamiento: “La persiguieron, la detuvieron, pero no lograron ni lograrán quebrarla. Su injusto encarcelamiento no solo fue una muestra de persecución política, sino también un mensaje disciplinador del poder real hacia quienes se atrevían a desafiarlo”, remarcó.
En paralelo a sus posicionamientos políticos, Gianini destacó proyectos locales. Entre ellos, anunció la construcción del primer espacio recreativo para la primera infancia en el distrito, en el marco de la refacción de la plaza del correo. Según explicó, se trataba de un espacio pensado especialmente para los más pequeños, diseñado con criterios de seguridad, estímulo y cuidado.
El proyecto se llevaba adelante en conjunto con el Jardín Maternal N°1 y contemplaba juegos, sectores de descanso, arbolado y áreas de integración, con el objetivo de favorecer el desarrollo de niñas y niños en sus primeros años de vida. “Sabemos que los primeros años de vida son fundamentales, y por eso apostamos a generar entornos saludables que favorezcan el crecimiento de nuestras niñas y niños”, señaló Gianini al presentar la iniciativa.
Por último, en el marco del Día de la Maestra, la intendenta saludó a las y los docentes del distrito y adelantó la realización del sorteo de 42 lotes destinados a trabajadores de la educación que integraban el barrio Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
De esta manera, Gianini cerró una semana marcada por el compromiso político y la gestión local, con un discurso que abarcó desde la defensa de referentes nacionales hasta la promoción de políticas de inclusión y acompañamiento para la infancia y la comunidad educativa.
San Nicolás avanza: pavimento en barrios, un cine moderno y un Santuario renovado
El intendente resaltó el progreso en distintas áreas de la ciudad con obras viales, un nuevo espacio cultural y la puesta en valor del Santuario que recibe a miles de fieles.
Avances en salud y educación en Chaves: mejoras en el hospital y nuevo taller
El municipio informó la finalización de la obra de la sala de espera del Hospital Municipal Anita Eliçagaray y el inicio de un taller de orientación vocacional destinado a estudiantes secundarios.
Tres Arroyos suma maquinaria para las delegaciones y fortalece la educación con “Modo Clases”
El municipio incorporó equipos 0 km para las delegaciones de Orense, San Francisco de Bellocq, Claromecó, Reta y Copetonas, mientras que a través del programa “Modo Clases” se entregó mobiliario a jardines de infantes y maternales.
“Un avance significativo”: Ishii entregó escrituras y actas de posesión
El acto se realizó en el Centro Municipal de Estudios y contó con la participación de autoridades locales y provinciales. Se entregaron 161 escrituras y 92 actas de posesión en el marco de la Ley 24.374.
Encuesta agita el escenario electoral y redefine las preferencias
Un nuevo sondeo sobre la provincia de Córdoba muestra un escenario que pocos esperaban. Mirá quién lidera la intención de voto y cómo se reparten los indecisos. Todos los detalles.
Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: el desafío de los equipos argentinos
River, Racing, Estudiantes y Vélez buscan semifinales. Conoce resultados, fechas y árbitros de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
Medicina privada: qué prepagas aplican suba en octubre
Las prepagas aplican aumentos de hasta 2,4% en octubre. Cuota Transparente busca claridad, pero el bolsillo de los afiliados sigue sufriendo.