En el marco de las elecciones legislativas bonaerenses 2025, el distrito de Carlos Tejedor fue escenario de un amplio triunfo de Fuerza Patria, espacio político cuya principal referente es la intendenta municipal María Celia Gianini. La alianza alcanzó un 57,1% de los votos, consolidándose como primera fuerza en el territorio.

En tanto, la lista de Somos Carlos Tejedor, encabezada por Cipriano Zabala Fernández, obtuvo el 19,7%, quedando muy por detrás del oficialismo local.

El respaldo de los vecinos

El resultado reflejó el acompañamiento de los vecinos y vecinas a la gestión de Gianini y al proyecto político de Fuerza Patria en toda la provincia, donde también logró destacadas victorias. La diferencia en Carlos Tejedor fue una de las más amplias de la jornada, marcando un fuerte apoyo al oficialismo tejedorense.

Las palabras de Gianini y del espacio local

Tras conocerse los resultados, la intendenta María Celia Gianini compartió un mensaje en sus redes sociales: “Mucho amor y compromiso, gracias a todos los vecinos y vecinas por acompañar este proyecto”.

Desde las cuentas oficiales de Fuerza Patria en Carlos Tejedor también expresaron su satisfacción: “La fuerza de creer que es por acá. ¡Gracias Carlos Tejedor!”.

Una victoria que fortalece al oficialismo

El triunfo en Carlos Tejedor refuerza la conducción de María Celia Gianini en el distrito y consolida a Fuerza Patria como un espacio político con proyección en la provincia de Buenos Aires.

Los números en esta elección dejan en claro el respaldo mayoritario de la comunidad a la gestión municipal y a la propuesta que impulsa el oficialismo.