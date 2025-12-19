Susbielles destacó el avance del nuevo Jardín de Infantes en Tierras Argentinas
La obra del nuevo Jardín de Infantes entra en su etapa final con una inversión superior a los 1.062 millones de pesos.Municipales19 de diciembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que avanza la etapa final de la construcción del nuevo Jardín de Infantes en el barrio Tierras Argentinas, una obra largamente esperada por las familias de la zona y que representa una inversión superior a los 1.062 millones de pesos. El proyecto forma parte de las políticas destinadas al fortalecimiento de la infraestructura escolar en la ciudad.
Según se detalló, el nuevo establecimiento educativo contará con tres aulas, un espacio destinado a actividades recreativas, una sala de música y un patio, lo que permitirá ofrecer mejores condiciones para el desarrollo educativo y social de las niñas y los niños que asistan al jardín.
Infraestructura educativa con recursos del Fondo Educativo
La obra se lleva adelante con recursos provenientes del Fondo Educativo, que el Municipio continúa destinando al fortalecimiento de la infraestructura escolar. En ese marco, desde la gestión remarcaron la importancia de sostener la inversión en educación como una herramienta clave para el crecimiento y el futuro de la comunidad.
El avance del Jardín de Infantes en Tierras Argentinas representa la concreción de un anhelo histórico para las familias del barrio, que ven cada vez más cerca la posibilidad de contar con un espacio educativo propio, moderno y adecuado para la primera infancia. “Un anhelo de las familias del barrio está a pocos pasos de concretarse”, expresaron desde el Ejecutivo local.
Memoria y compromiso a un año del temporal
En otro mensaje dirigido a la comunidad, el intendente Susbielles recordó el temporal que golpeó con fuerza a Bahía Blanca el 16 de diciembre de 2023, un hecho que dejó pérdidas irreparables, entre ellas vidas, hogares y espacios que forman parte de la identidad de la ciudad.
Al cumplirse un nuevo aniversario de aquel suceso, el jefe comunal destacó que, junto al dolor y las consecuencias del temporal, también quedó en evidencia “lo mejor de Bahía Blanca”. En ese sentido, subrayó la fortaleza, la solidaridad y la resiliencia de los bahienses, valores que fueron y continúan siendo el motor para levantarse frente a la adversidad.
Acompañamiento a las familias y mirada hacia el futuro
En la jornada de recuerdo, Susbielles envió sus más sinceras condolencias y un abrazo cercano a las familias de las víctimas del temporal, reafirmando el acompañamiento del Municipio en un momento de profundo significado para la comunidad.
Asimismo, remarcó la importancia de honrar a quienes ya no están y de renovar el compromiso de seguir trabajando, en comunidad, por una ciudad mejor para todos. Bajo esa premisa, la gestión municipal continúa impulsando obras y acciones que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y fortalecer el entramado social de Bahía Blanca, con la educación y la memoria colectiva como pilares fundamentales.
De este modo, el avance del Jardín de Infantes en Tierras Argentinas y el recuerdo del temporal se inscriben en una misma línea de gestión, que pone el foco tanto en la construcción de futuro como en el acompañamiento y la reflexión colectiva frente a los momentos más difíciles de la historia reciente de la ciudad.
