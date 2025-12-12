El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, informó que comenzó la etapa final de la construcción de la Unidad Residencial de Salud Mental, una obra que se lleva adelante con recursos municipales y que se destina a la atención integral de personas que atraviesan situaciones vinculadas a la salud mental y a consumos problemáticos.

El espacio está ubicado dentro del Hospital Penna, en el marco del convenio firmado con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Allí se brindará atención conjunta entre personal provincial y municipal a más de 10 personas. Desde la gestión local destacaron que la salud mental es una prioridad y que esto queda demostrado a través de inversión pública y acciones concretas.

Acompañamiento a la jura de los consejeros escolares

En otra de sus actividades, Susbielles acompañó la jura de los consejeros escolares electos y expresó su confianza en que cumplirán con su rol con responsabilidad y compromiso hacia el presente y el futuro de la educación en Bahía Blanca.

El jefe comunal felicitó a Marina Sol Cano, quien inicia un nuevo período al frente de la presidencia del Consejo Escolar, y resaltó la tarea desempeñada por el organismo en los últimos dos años junto a toda la comunidad educativa. También envió sus mejores deseos para lo que viene y puso en valor los logros alcanzados durante la última etapa.

Entrega de certificados del programa Buen Trabajo 2025

El intendente también encabezó la entrega de certificados a los participantes del programa Buen Trabajo 2025, del que formaron parte más de 70 personas capacitadas en oficios industriales. Según detalló, el programa alcanzó un récord histórico: el 75% de las inscripciones correspondió a mujeres.

Se trata de una herramienta estratégica que conecta la formación técnica con el empleo real. El programa es impulsado por Dow y cuenta con 18 años de trayectoria, con más de 2.000 personas capacitadas. Desde el Municipio destacaron que la iniciativa se sostiene gracias a una alianza público-privada que permite la apertura de nuevas oportunidades. Susbielles felicitó tanto a los docentes como a quienes decidieron capacitarse.

Licitación de la segunda etapa del Canal Maldonado

Por último, Susbielles anunció la licitación de la segunda etapa del plan de refuncionalización integral y sostenible del Canal Maldonado, una obra financiada por la Provincia que proyecta transformar el entorno urbano con una mirada ambiental y de prevención de inundaciones.

La intervención busca recuperar áreas verdes, sumar espacios públicos seguros y construir infraestructura sostenible para las próximas generaciones. El plan contempla la conversión del canal en un corredor verde con paseo lineal, bicisenda, explanada y una tribuna a cielo abierto, pensado como espacio de encuentro, circulación sustentable y conexión entre barrios.

El proyecto se organiza en dos niveles: en la parte superior habrá plazas, pasarelas e iluminación, mientras que en la inferior se desarrollará un paseo peatonal y una bicisenda con rampas accesibles. Desde el Municipio remarcaron que el Canal Maldonado no solo protege a la ciudad, sino que la conecta, la fortalece y impulsa un modelo urbano más sustentable.