La mandamás comunal del partido de Moreno, Mariel Fernández, inauguró un nuevo centro odontológico en el CIC La Bibiana.

Desde su cuenta en la red social X (Antes Twitter) indicó "Con mucha felicidad inauguramos este edificio que cuenta con cuatro consultorios, quirófano, sala de rayos, laboratorio dental, áreas administrativas y baños; y ampliamos el equipo con nuevos profesionales".

Y agregó "Una inversión municipal que hacemos con mucho esfuerzo, en esta situación tan difícil en la que, en el municipio y en la provincia, no recibimos ningún recurso del gobierno nacional. En este Centro vamos a realizar mayor cantidad de prótesis, cirugías más complejas, tratamientos de periodoncia y de conductos. Una política que celebramos porque permite que todas y todos accedamos a la salud pública y trae dignidad a las personas".

Por otro lado, desde redes, Mariel Fernández contó que "En el marco del 25° aniversario del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, llevamos adelante el primer Congreso de Hábitat y Urbanismo para dialogar sobre políticas de integración socio-urbana, el derecho justo al hábitat y el desarrollo urbano planificado".

"También entregamos reconocimientos a trabajadoras y trabajadores, y a quienes administraron el Instituto desde sus inicios. Para nuestro gobierno municipal es fundamental garantizar el derecho a la urbanización, el derecho al disfrute y a proyectos de vida saludables", dijo.

"Por eso fortalecimos el rol del Estado sobre la planificación de la tierra e implementamos distintas políticas con las que creamos espacios deportivos profesionales; llevamos dignidad a los barrios y a las personas que lo habitan; ponemos en valor nuestra área natural protegida y a todo Moreno; y promovemos el turismo y el desarrollo industrial para generar empleo" acotó la intendenta.

"Siempre decimos que todas y todos tenemos derecho a vivir en lugares dignos y bellos, y hacemos un gran esfuerzo para poder cumplirlo. Felices 25 años al Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional de Moreno", expresó en X.

Desde la misma red social, Mariel Fernández siguió informando actividades de su gestión y al respecto contó "Entregamos diplomas a las y los 95 estudiantes que finalizaron las diplomaturas de la sede de la Universidad Nacional de las Artes en Moreno, junto al Decano del Departamento de Folklore, Victor Giusto".

"Una articulación que celebramos porque la identidad cultural es fundamental en la historia de lucha de las y los trabajadores, y es un eje transversal a todo nuestro gobierno municipal. En cada rincón de Moreno hay expresiones de folclore, y además de hacerlo con amor, es importante hacerlo con técnica y con belleza, por eso lo importante de esta formación. Y lo más valioso es que el aprendizaje se comparta y circule en nuestra comunidad", indicó.

Continúa la renovación de la Ruta Provincial N°24

La mandamás explicó que "Luego de finalizar el tramo entre la Rotonda de Cruce Derqui y la intersección de Ruta 24 con Ruta 25, ahora continúa la repavimentación desde la rotonda de la Ruta 25 hacia el límite con General Rodríguez".

La obra es realizada en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. "Esta renovación va a permitir reducir los tiempos de viaje y garantizar mayores condiciones de seguridad vial a los miles de vecinos y vecinas que la transitan a diario, y mejorar la conectividad regional en esta vía estratégica para el desarrollo de la zona industrial del municipio", dijo.