“Pigüé crece cada día gracias al compromiso de su gente”

La ciudad de Pigüé celebró su 141° aniversario con actividades culturales, deportivas, gastronómicas y comunitarias que convocaron a miles de vecinos, visitantes de la región y turistas de distintos puntos del país.

Durante dos días, el Parque Municipal se transformó en el epicentro de los festejos, con propuestas abiertas y gratuitas para toda la familia.

Una celebración con identidad, tradición y encuentro

El cronograma reunió actividades para todas las edades: espectáculos musicales, feria gastronómica, Expo Rural y Comercial, misa al aire libre, la 26° edición de la Fiesta del Omelette Gigante y múltiples espacios de recreación.

Las dos jornadas centrales contaron con presentaciones de artistas locales y regionales como Karma Nativo, Jess y Nahu, Cantores, Valentina Etchebest, Ocaso, Pato Viganoni, Grupo Universitario y Ke Retumbe.

El gran cierre estuvo a cargo de Amar Azul, que convocó un Parque Municipal colmado, celebrando junto al público una noche inolvidable.

26° edición de la Omelette Gigante

Como parte de la agenda principal, la Cofradía de los Caballeros de la Omelette Gigante llevó adelante la tradicional preparación, utilizando 20.000 huevos ante un marco de público que llegó desde diversos puntos del país, reafirmando el carácter turístico y cultural de este evento emblemático.

Expo Rural y Comercial: producción, comunidad y trabajo conjunto

En el marco del aniversario, se inauguró también la Expo Rural y Comercial, organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Saavedra–Pigüé y la Cámara de Comercio, con un destacado acompañamiento de emprendedores, artesanos y productores locales.

La muestra se consolidó como un espacio clave para impulsar la economía regional y fortalecer los vínculos entre instituciones y sector productivo.

Visita oficial del Presidente del Aveyron, Arnaud Viala

Las celebraciones contaron con la presencia destacada de Arnaud Viala, Presidente del Consejo Departamental del Aveyron (Francia), acompañado por su equipo técnico.

Su visita profundiza los históricos lazos entre Pigüé y la región francesa del Aveyron, origen de los fundadores de nuestra ciudad en 1884.

Durante su estadía, Viala participó del acto protocolar, recorrió instituciones locales y mantuvo reuniones de trabajo con el Intendente Municipal Matías Nebot y miembros del Ejecutivo, avanzando en el Convenio de Cooperación Descentralizada entre ambas regiones.

Este acuerdo permitirá fortalecer proyectos vinculados a educación, cultura, turismo, producción y preservación del patrimonio histórico.

Seguridad y organización

Los festejos contaron con un operativo integral de seguridad con la participación de fuerzas policiales locales, Guamini, Cnel. Suarez, Puan, Cnel Pringles, GAD Guamini y Bahía Blanca, y Patrulla rural CPR e inspectores municipales, trabajando de forma coordinada para garantizar una celebración segura para todos los vecinos y visitantes.

Una fiesta que fortalece la identidad y el desarrollo local

El Intendente municipal del partido de Saavedra, Matías Nebot, encabezó los festejos de la localidad y en ese marco, al hacer uso de la palabra, destacó el acompañamiento de instituciones, fuerzas vivas, emprendedores, artistas, trabajadores municipales y la comunidad en su conjunto, subrayando que “Pigüé crece cada día gracias al compromiso de su gente”.