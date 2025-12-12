La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei luego de que el INDEC informara que la inflación de noviembre fue del 2,5 por ciento. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, la exmandataria comparó el número con el registrado en diciembre de 2015, mes en el que dejó el poder, y aseguró que la cifra actual es más alta que la que atribuían entonces a su gestión.

El planteo de Cristina y las críticas al ajuste

La exmandataria sostuvo que el 2,5% llega “después del ajuste más grande del que se tenga memoria”, enumerando recortes en salarios, jubilaciones, obra pública y fondos destinados a las provincias. También mencionó el nuevo préstamo del FMI por 20.000 millones de dólares, la asistencia política del expresidente estadounidense Donald Trump y el rol del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la toma de deuda en moneda extranjera.

“¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, lanzó Cristina, en un mensaje que rápidamente generó repercusión en redes y en el sistema político. La exmandataria cuestionó, además, la contracción del consumo, el cierre de comercios e industrias y la pérdida de actividad en múltiples sectores.

La comparación con 2015 y el recuerdo del “IPC Congreso”

Cristina retomó un punto histórico de la discusión económica: el denominado “IPC Congreso”, el indicador que un grupo de legisladores opositores difundía durante su gestión para contrastar con los datos oficiales del INDEC.

“Era más bajo que el de Milei”

Según planteó, aquel índice —que reproducía la evolución de precios que medía el Gobierno porteño, entonces a cargo de Mauricio Macri— arrojaba en noviembre de 2015 un porcentaje inferior al registrado ahora. “La inflación que ellos decían que había… era más baja que la de Milei”, afirmó.

Allí remarcó: “No solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”.

En su mensaje, la expresidenta contrastó el presente económico con los indicadores sociales y productivos que, según dijo, caracterizaron a su gobierno.

Salarios, jubilaciones y política social

Cristina enumeró que su administración tenía “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina”, y resaltó políticas como la entrega de computadoras a estudiantes secundarios, la provisión de medicamentos para adultos mayores, y el otorgamiento de pensiones y asistencia a personas con discapacidad.

También mencionó hitos vinculados a ciencia y tecnología, como el desarrollo y puesta en órbita de satélites. “Para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”, cerró.

La inflación de noviembre y el análisis de consultoras

El dato del 2,5% informado por el INDEC se ubicó levemente por encima del pronóstico del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central. De acuerdo con el informe, los 46 consultores, centros de investigación y entidades financieras que participan del relevamiento proyectaban un 2,3%.

En lo que va del año, la inflación acumula un 27,9%, según el organismo estadístico.