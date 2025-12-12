Cristina Kirchner apuntó contra Milei tras el 2,5% de inflación
Cristina salió con los tapones de punta tras el 2,5% de inflación y desafió al Gobierno: “¿En serio que todo marcha según el plan?”. Mirá lo que dijo.Política12 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei luego de que el INDEC informara que la inflación de noviembre fue del 2,5 por ciento. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, la exmandataria comparó el número con el registrado en diciembre de 2015, mes en el que dejó el poder, y aseguró que la cifra actual es más alta que la que atribuían entonces a su gestión.
El planteo de Cristina y las críticas al ajuste
La exmandataria sostuvo que el 2,5% llega “después del ajuste más grande del que se tenga memoria”, enumerando recortes en salarios, jubilaciones, obra pública y fondos destinados a las provincias. También mencionó el nuevo préstamo del FMI por 20.000 millones de dólares, la asistencia política del expresidente estadounidense Donald Trump y el rol del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la toma de deuda en moneda extranjera.
“¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, lanzó Cristina, en un mensaje que rápidamente generó repercusión en redes y en el sistema político. La exmandataria cuestionó, además, la contracción del consumo, el cierre de comercios e industrias y la pérdida de actividad en múltiples sectores.
La comparación con 2015 y el recuerdo del “IPC Congreso”
Cristina retomó un punto histórico de la discusión económica: el denominado “IPC Congreso”, el indicador que un grupo de legisladores opositores difundía durante su gestión para contrastar con los datos oficiales del INDEC.
“Era más bajo que el de Milei”
Según planteó, aquel índice —que reproducía la evolución de precios que medía el Gobierno porteño, entonces a cargo de Mauricio Macri— arrojaba en noviembre de 2015 un porcentaje inferior al registrado ahora. “La inflación que ellos decían que había… era más baja que la de Milei”, afirmó.
Allí remarcó: “No solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”.
En su mensaje, la expresidenta contrastó el presente económico con los indicadores sociales y productivos que, según dijo, caracterizaron a su gobierno.
Salarios, jubilaciones y política social
Cristina enumeró que su administración tenía “los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina”, y resaltó políticas como la entrega de computadoras a estudiantes secundarios, la provisión de medicamentos para adultos mayores, y el otorgamiento de pensiones y asistencia a personas con discapacidad.
También mencionó hitos vinculados a ciencia y tecnología, como el desarrollo y puesta en órbita de satélites. “Para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”, cerró.
La inflación de noviembre y el análisis de consultoras
El dato del 2,5% informado por el INDEC se ubicó levemente por encima del pronóstico del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido por el Banco Central. De acuerdo con el informe, los 46 consultores, centros de investigación y entidades financieras que participan del relevamiento proyectaban un 2,3%.
En lo que va del año, la inflación acumula un 27,9%, según el organismo estadístico.
Con apoyos mayoritarios, la UCR vota a su próximo presidente
La elección llega tras semanas de incertidumbre y abre una nueva etapa en el radicalismo, con negociaciones entre provincias, espacios internos y referentes de peso.
Intendentes radicales vuelven a reunirse con López por pagos atrasados en un fin de año al límite
El Foro de la UCR presiona a la Provincia para cobrar deudas de IOMA, JJBB y obras. Busca asegurar sueldos, aguinaldos y fondos en un diciembre crítico.
Fuerte movida en el Senado: Juez abandona el PRO y se acerca a Bullrich
Luis Juez dejó atrás al PRO, pactó con Patricia Bullrich y se alineó con Javier Milei. La jugada reconfigura el mapa político y calienta la interna cordobesa.
La CGT marcha el 18 contra la reforma laboral de Milei
La CGT salió con los tapones de punta y anunció una marcha explosiva contra la reforma laboral de Milei. El 18 de diciembre, Plaza de Mayo será una caldera.
Dos años de Milei: qué revela la última encuesta sobre el rumbo del país
Una nueva encuesta marca el pulso del país: bronca, esperanza y un duro juicio al rumbo de Milei. Datos que prenden fuego la discusión política en Argentina.
Amenazas a Milei: otro arresto en el Conurbano
Operativo en González Catán: cayó el usuario que prometía matar a Milei. Seguimiento digital, allanamiento y tensión creciente en la seguridad presidencial.
Un estudio reveló el perfil político del votante que rechaza a Milei
Una encuesta de CELAG destapó cómo piensan millones de argentinos que rechazan a Milei: bronca económica, rechazo a privatizaciones y pedido de unidad.