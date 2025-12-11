La inflación de noviembre subió al 2,5% y anticipa más presión por tarifas en diciembre y 2026

La inflación de noviembre fue del 2,5%, según informó el Indec, y mostró una leve aceleración frente al 2,3% registrado en octubre. Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 27,9% en los primeros once meses del año y marcó 31,4% interanual, un número que vuelve a encender alertas sobre el cierre de 2025 y la proyección para 2026.

La suba estuvo impulsada por el avance de los precios regulados y por incrementos puntuales en transporte y servicios públicos, un combo que las consultoras ya venían anticipando en sus relevamientos previos.

Vivienda y transporte lideraron los aumentos del mes

De acuerdo con el organismo estadístico, la categoría que más aumentó en noviembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 3,4%, empujada principalmente por los ajustes aplicados en las tarifas de luz y gas, que subieron en promedio 3,8%.

En segundo lugar se ubicó Transporte, que avanzó 3%, impulsado por el incremento cercano al 10% en las tarifas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el extremo opuesto, los rubros que mostraron los menores movimientos fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%), en un contexto donde el consumo continúa refrenado y los comercios evitan remarcar para no profundizar la caída de ventas.

Regulados volvieron a meter presión y quedaron por encima del IPC

Los precios regulados aumentaron 2,9%, por encima del índice general. La combinación de subas en tarifas y transporte logró traccionar al alza la inflación mensual, pese a que otros rubros exhibieron cierta estabilidad.

Días antes de que se conociera el dato minorista, el Gobierno había celebrado que la inflación mayorista de octubre marcó apenas 1,1%, un valor inusual en medio de la volatilidad electoral. Sin embargo, los regulados siguen siendo el principal foco de tensión para el último tramo del año.

Qué proyectaban las consultoras privadas

En la previa a la publicación del Indec, las consultoras estimaban un rango de entre 2,3% y 2,5% para noviembre. La medición más alta correspondió a Eco Go, que había anticipado el 2,5% final impulsado por un aumento del 3% en “Alimentos y bebidas no alcohólicas”.

“Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y por la ponderación que tiene, eso empujó bastante el nivel general. Además, regulados viene con incidencia alta también”, explicó el economista Lucio Garay Méndez, de la misma consultora.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que funciona como anticipo del dato nacional, también había marcado una aceleración: 2,4%, dos décimas por encima del registro de octubre.

Qué espera el mercado para diciembre y el inicio de 2026

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central reveló que los analistas corrigieron al alza sus pronósticos. La mediana de respuestas para noviembre se elevó a 2,3% desde el 1,9% estimado anteriormente, lo que ya mostraba un cambio de tendencia.

Para diciembre, las consultoras relevadas por el BCRA prevén una inflación del 2,1%, mientras que entre enero y abril de 2026 el IPC se movería entre 1,9% y 1,5% mensual, siempre sujeto a cómo evolucione el esquema de tarifas y actualizaciones reguladas.

En el Gobierno reconocen que diciembre mostrará mayor presión, principalmente por la continuidad de los aumentos en servicios públicos y transporte. La clave para 2026, según coinciden los analistas, será la política de corrección tarifaria y el impacto que tenga sobre el resto de los precios.