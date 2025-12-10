Explota la inflación en CABA: fuerte salto en alimentos

La inflación de CABA se aceleró al 2,4% y vuelve a tensar el escenario económico

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a tomar impulso en noviembre y alcanzó un 2,4%, impulsada por aumentos en alimentos, alquileres, transporte y servicios esenciales. El dato, difundido por el Instituto de Estadística y Censos porteño, se convierte en un nuevo termómetro para anticipar el IPC nacional que el INDEC dará a conocer el próximo jueves.

Después de dos meses en los que el índice porteño había quedado planchado en 2,2%, la aceleración confirma que la desaceleración registrada a mitad de año quedó atrás. El salto de noviembre se explica en buena medida por la dinámica de los servicios, que crecieron 2,5% y volvieron a ubicarse por encima de los bienes, que avanzaron 2,3%.

El detalle: los rubros que más aumentaron en noviembre

Los incrementos más marcados del mes se concentraron en sectores sensibles para los hogares. Según el informe oficial, las divisiones de mayor impacto fueron:

Recreación y cultura: 4%

Cuidado personal, protección social y otros: 3,7%

Transporte: 2,9%

Restaurantes y hoteles: 2,7%

Los estacionales subieron 0,9% y los precios regulados, 2,7%.

En conjunto, los rubros Vivienda, Alimentos, Transporte, Restaurantes y Recreación explicaron el 70,4% de la inflación del mes.

Bienes y servicios: la brecha que marca el pulso del año

El comportamiento de los bienes estuvo dominado por aumentos en alimentos —especialmente carnes, panificados y frutas— y en productos vinculados al transporte, como combustibles, lubricantes y automóviles.

En los primeros once meses del año, los bienes acumulan una suba del 22%, mientras que en la comparación interanual aceleraron hasta 24,3%.

Qué pasó con los servicios

Los servicios volvieron a encabezar la dinámica inflacionaria del mes por los aumentos en restaurantes y bares, los gastos comunes de vivienda y los alquileres. En lo que va del año, los servicios ya acumulan 32,4%, muy por encima de los bienes, aunque en términos interanuales desaceleraron a 38%, cayendo 2,3 puntos frente a octubre.

El impacto de los alimentos: la carne volvió a mover la aguja

Uno de los sectores que volvió a cobrar protagonismo fue el de alimentos. Dentro del rubro, se destacaron:

Carnes y derivados: 4,5%

Frutas: 6,8%

Pan y cereales: 2%

La presión de la carne sobre el índice porteño fue particularmente notoria. Algunas consultoras detectaron saltos significativos durante la tercera semana del mes, apoyados en la volatilidad cambiaria y en la recomposición de precios tras meses de relativa estabilidad.

Qué espera el mercado: un IPC nacional cerca del 2,5%

Mientras se aguarda el dato oficial del INDEC, varias consultoras privadas ya anticipan un número en torno al 2,3% – 2,5% para noviembre.

Analytica: subas semanales fuertes en frutas (10,3%) y bebidas (3%).

Eco Go: estima un avance del 2,5% en alimentos y bebidas.

C&T: midió un aumento del 2,4% en el Gran Buenos Aires.

Camilo Tiscornia, director de C&T, señaló que la inflación de noviembre “reflejará los rezagos de la incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria”, factores que siguieron impactando en la formación de precios.

Las expectativas para 2025

El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyecta que la inflación interanual podría cerrar el año en 30,4%, mientras que para diciembre estima un 2%.

Qué viene ahora: el dato del INDEC y el cierre del año inflacionario

El INDEC difundirá el IPC nacional el jueves 11 de diciembre a las 16. Si el dato confirma el ritmo que marcó la Ciudad de Buenos Aires, noviembre volverá a ubicarse por encima del 2%, consolidando la tendencia alcista observada desde junio.

Con un cierre de año marcado por aumentos en tarifas, alquileres, combustibles y servicios regulados, la discusión económica para 2025 se centra en si la inflación podrá sostener un sendero de moderación o si las presiones acumuladas reactivarán la dinámica ascendente.