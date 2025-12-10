De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025: montos, bono y aguinaldo confirmado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema completo de incrementos, extras y pago del aguinaldo que regirá para jubilados y pensionados durante diciembre de 2025. La liquidación final del año concentra la actualización por inflación de octubre, la continuidad del bono previsional y la incorporación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

En un escenario de ajustes periódicos y atención constante a la evolución de precios, el cierre del calendario previsional vuelve a estar en el centro de las consultas de millones de titulares en todo el país.

Montos de las jubilaciones en diciembre 2025

La resolución 359/2025 dispuso un aumento del 2,34% para los haberes, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a octubre. A partir de esa actualización, el haber mínimo garantizado pasa a ser de $340.879,59, mientras que el máximo se ubica en $2.293.796,92.

La recomposición también alcanza a la Prestación Básica Universal (PBU), que queda fijada en $155.936,86, y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor asciende a $272.703,67.

En diciembre se suman además la segunda cuota del aguinaldo y el bono extraordinario para los haberes más bajos. Según las disposiciones vigentes, los jubilados que perciben la mínima recibirán el haber base, el bono y el medio aguinaldo, mientras que los titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas (PNC) también acceden al bono siempre que sus ingresos no superen el tope definido por ANSES.

Los montos estimados para diciembre

Los valores finales calculados por ANSES para el último mes del año son los siguientes:

• Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo = $581.319,38

• Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

• PUAM: $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo = $479.055,5

• PNC por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo = $427.923,56

El esquema implementado prioriza a los sectores que perciben haberes mínimos, apuntando a reforzar ingresos en un marco de pérdida de poder adquisitivo.

El bono extraordinario y su aplicación en diciembre

Durante todo 2025 se mantuvo vigente el bono de $70.000 para jubilados y pensionados de menor ingreso. El monto fue definido en marzo de 2024 y no se modificó para diciembre, aun con la aceleración inflacionaria registrada en los meses previos.

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, ANSES continúa otorgando un complemento proporcional, siempre bajo la condición de que la suma total entre haber, bono y aguinaldo no supere los $410.879,59. La finalidad del bono sigue siendo la misma: reducir la brecha entre las actualizaciones mensuales por inflación y el avance real de los precios, favoreciendo a quienes tienen ingresos más bajos.

Cómo se calcula el aguinaldo de las jubilaciones

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se liquida con el mismo criterio que para los trabajadores en relación de dependencia: el 50% del valor más alto del haber registrado en el semestre. Este monto se acredita automáticamente junto con el pago regular de diciembre.

Con los valores actualizados, el aguinaldo para los jubilados que perciben el haber mínimo queda en $170.439,79. En el caso del haber máximo, el medio aguinaldo asciende a $1.146.898,46. Para los titulares de PUAM, el valor es de $136.351,84, mientras que para las pensiones no contributivas se ubica en $119.306,78.

El acceso al aguinaldo es universal entre jubilados y pensionados, sin restricciones por antigüedad o carga horaria, y se deposita en la misma fecha que los haberes habituales.

Calendario de pago: cuándo se cobra en diciembre

ANSES organizó las fechas de acreditación de diciembre según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación.

Para jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima, los pagos se realizarán del 9 al 16 de diciembre:

• DNI terminados en 0 el 9 de diciembre

• En 1 el 10 de diciembre

• En 2 y 3 el 11 de diciembre

• En 4 y 5 el 12 de diciembre

• En 6 y 7 el 15 de diciembre

• En 8 y 9 el 16 de diciembre

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, las fechas van del 17 al 23 de diciembre, agrupadas en pares de terminación de DNI por jornada. Las Pensiones No Contributivas, por su parte, se abonarán entre el 9 y el 12 de diciembre.

Este esquema escalonado busca evitar grandes concentraciones en bancos y facilitar el acceso ordenado a los pagos. Las fechas pueden verificarse también en los canales oficiales de ANSES.