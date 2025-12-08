Canasta navideña: fuerte suba y furor por promociones

La canasta navideña volvió a pegar un salto este año: aumentó 27% respecto de 2024 y alcanzó un valor promedio de $95.401 para los 12 productos relevados, según un informe de la consultora Focus Market. El dato, que refleja la tensión económica de cara a las Fiestas, llega en un escenario donde las promociones, los descuentos y las compras de último momento marcan el pulso del consumo.

El estudio, elaborado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, muestra que la suba mantiene un ritmo “acotado” comparado con otros rubros, aunque con fuertes disparidades según el tipo de producto y su origen. La presión cambiaria golpea con más fuerza a los alimentos importados, que volvieron a encabezar el ranking de aumentos.

En el desglose, el top 3 de los productos que más se encarecieron quedó conformado por la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%). En el otro extremo, el pan dulce con chips de chocolate apenas subió 9%, seguido por las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%).

Focus Market advirtió que la brecha entre productos responde a factores puntuales: descuentos temporales, promociones y, especialmente, el impacto del dólar en categorías importadas. “Dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados”, detalló el informe.

Decoración: aumentos moderados y precios más estables

El rubro decoración mostró una dinámica distinta. El incremento interanual fue del 12%, con subas fuertes en pesebres de nueve piezas (+28%), luces cálidas LED (+27%) y guirnaldas verdes (+18%). Sin embargo, también hubo bajas: las coronas navideñas cayeron 17% y los sets de 24 adornos retrocedieron 29%. El costo total de los ocho artículos medidos pasó de $377.504 a $423.955.

La consultora señaló que la apertura del mercado y una mayor disponibilidad de importados colaboraron para que algunos productos mantuvieran precios más contenidos.

El consumo se concentra al final y manda el descuento

El informe también indagó en los hábitos de compra para las Fiestas. El 74% de los encuestados prioriza promociones y descuentos, seguido por quienes buscan financiamiento en cuotas (9%) y quienes aprovechan beneficios por pago con débito o QR (7%).

La conducta de compra está cada vez más concentrada en el corto plazo: el 44% inicia las compras una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera directamente al fin de semana previo. Solo el 8% deja todo para el 24 de diciembre.

En cuanto a las formas de pago, el 61% financia con tarjeta de crédito, el 27% aguarda el cobro del aguinaldo, el 12% usa rendimientos de cuentas remuneradas y el 11% recurre a sus ahorros.

Damián Di Pace, director de Focus Market, analizó que “el foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo”. A su vez, señaló que “las estrategias comerciales que ofrezcan descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.

Sobre el comportamiento de compra sin sobrestockeo, Di Pace sostuvo que “la falta de sobrestockeo previo a las fiestas marca una diferencia con otros períodos inflacionarios de la Argentina”, y planteó que el mercado atraviesa “un reacomodamiento, con un menor adelanto de consumo y mayor racionalidad en la gestión de inventarios”.