La canasta navideña sube 27% y crece la caza de promociones

La canasta navideña volvió a encarecerse en la Argentina y cerró el 2025 con un aumento interanual del 27%, según un relevamiento de Focus Market. La suba golpea especialmente a los alimentos tradicionales de las fiestas, mientras que las promociones, los descuentos y el financiamiento se transformaron en la principal estrategia de los hogares para amortiguar el impacto. De acuerdo con distintas consultoras, los incrementos muestran una marcada desaceleración respecto del año pasado, aunque el bolsillo sigue bajo presión.

Los precios de la decoración muestran subas moderadas

El segmento de decoración navideña registró un aumento promedio del 12% anual. Los pesebres de nueve piezas escalaron 28%, las luces cálidas LED treparon 27% y las guirnaldas verdes avanzaron 18%. Aun así, algunos artículos retrocedieron frente a 2024: las coronas navideñas bajaron 17% y los sets de 24 adornos cayeron 29%.

Según el informe, el costo total de los ocho productos relevados pasó de $377.504 a $423.955. La mayor apertura del mercado en este rubro favoreció una moderación en varios precios y contuvo saltos más pronunciados.

Alimentos: el rubro más golpeado por los aumentos

El rubro alimenticio fue el que más aumentó y empujó el promedio general de la canasta. La torta española de frutos secos subió 47%, el pan dulce con frutas avanzó 44% y el turrón blando de almendra escaló 38%. En cambio, el pan dulce con chips mostró un aumento más leve, del 9%, mientras que las garrapiñadas de maní crecieron 7% y el champagne apenas 1%.

El total de los 12 productos alimenticios medidos pasó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025. Dos de los tres productos con mayores incrementos son importados, lo que vuelve a demostrar la sensibilidad de los alimentos externos al tipo de cambio y a la disponibilidad de stock.

Un contexto de consumo mixto

De acuerdo con estimaciones privadas, el consumo general mostró un alza del 3,2% en el último bimestre, aunque la recuperación es desigual. Mientras algunos sectores traccionan ventas gracias a promociones agresivas, el comercio minorista pyme aún opera en terreno negativo: cayó 4,1% interanual en noviembre.

Promociones, cuotas y pagos digitales: cómo compran los argentinos

El 74% de los consumidores prioriza promociones y descuentos al momento de armar la mesa de fin de año. Un 9% recurre al financiamiento en cuotas y un 7% aprovecha beneficios por pago con débito o QR. Las compras se concentran cada vez más cerca de la fecha: el 44% las inicia una semana antes, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo.

Las formas de pago que ganan terreno

El 61% financia las compras navideñas con tarjeta de crédito, mientras que el 16% espera el aguinaldo y el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas. Este comportamiento muestra un consumo más calculado, guiado por oportunidades y por la necesidad de administrar gastos en un contexto económico todavía frágil.

El peso de los productos importados y la brecha de precios

La consultora advierte que los productos importados siguen siendo los más sensibles al tipo de cambio. En los alimentos, los saltos más marcados vuelven a ubicarse en productos que dependen de la disponibilidad de divisas. En la decoración ocurre lo contrario: la apertura comercial ampliada permitió incorporar más variedad y mantener precios a raya en algunos segmentos.

Un mercado que se ajusta entre promociones y planificación

El director de Focus Market, Damián Di Pace, afirmó que las promociones y el financiamiento están moldeando un “mercado más competitivo”, donde las estrategias comerciales serán clave para sostener las ventas durante diciembre. En un escenario en el que el consumo se reacomoda lentamente, las fiestas se convierten en un termómetro del humor económico y del margen real que tienen las familias para sostener las tradiciones.