La incertidumbre volvió a instalarse con fuerza en el sistema educativo privado bonaerense. Con noviembre sin aumentos salariales y diciembre todavía sin definiciones, los colegios —especialmente los más de 4.000 subvencionados— atraviesan el cierre del ciclo lectivo sin información oficial sobre una posible actualización docente. La tensión coincide con la ofensiva de gremios judiciales y estatales, que ya reclamaron la reapertura de paritarias tras la aprobación del endeudamiento provincial.

“La verdad es que estamos con un tema de preocupación”, reconoció Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepa). El directivo explicó que la demora en las definiciones salariales está directamente ligada al retraso legislativo: “Está todo supeditado a eso. No sabemos si va a cerrar el año con aumento para los docentes”.

Aranceles cerrados y paritaria en suspenso

La principal complicación aparece en las escuelas subvencionadas, que ya emitieron las cuotas para fin de año sin margen para absorber un eventual aumento docente a último momento. Como el 30 de noviembre venció el plazo para informar aranceles y no hubo novedades oficiales, las instituciones replicaron la cuota del mes anterior para no incumplir los plazos administrativos.

Zurita fue contundente: “Si hay aumento ahora en diciembre, para las escuelas sería un problema. En enero hay que pagar los sueldos con el aumento, pero no podemos recuperarlo en la cuota”.

La situación podría trasladarse incluso al inicio del ciclo 2026. Aunque las escuelas pueden notificar ajustes en febrero, la actualización recién impacta en marzo. “Febrero te permite avisar, pero la maquinaria de una escuela funciona a pleno desde marzo. Además, no sabemos si autorizarían un retroactivo”, agregó.

Los colegios no subvencionados tienen un margen mayor, ya que no poseen topes en los aumentos y suelen enviar sus cuotas entre febrero y marzo. Pero el foco de la tensión está en el grueso del sistema, que depende del subsidio provincial y tiene obligaciones administrativas más rígidas.

Reclamos judiciales y estatales tras la aprobación del endeudamiento

El escenario se complejiza con la presión creciente de los gremios estatales. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó un pedido formal para que la Provincia convoque a una nueva ronda paritaria.

La organización que conduce Hugo Russo advirtió que la actualización salarial quedó frenada desde la última reunión del 20 de noviembre y alertó por el impacto de la inflación. Los judiciales también reclamaron avances en subcategorías del escalafón y mejoras para jubilados y pensionados a través de la revisión de los acuerdos 4093 y 4191.

A la par, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense pidió una convocatoria urgente para cerrar el año con un incremento salarial. “Las y los estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores”, señaló el secretario general Claudio Arévalo.

La FEGEPPBA se sumó al reclamo y sostuvo que la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento provincial permite retomar la discusión. Las tres organizaciones remarcaron que esperan una respuesta inmediata del Ministerio de Trabajo.

Endeudamiento y nuevo conflicto con Nación

La Legislatura bonaerense aprobó el endeudamiento solicitado por el gobernador Axel Kicillof, paso clave para destrabar la discusión salarial. Sin embargo, la autorización final depende del gobierno nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que la Provincia “no cumple” con la Ley de Responsabilidad Fiscal y que “técnicamente” no debería habilitar la operación.

La indefinición nacional vuelve aún más volátil el cierre del año: colegios privados sin margen financiero, gremios reclamando recomposición y la administración provincial a la espera de que Nación destrabe los fondos.