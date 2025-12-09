Mendoza: "Esto es una construcción colectiva, de otra manera, no se trasciende"
La intendenta de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, participó de la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes, en la que se realizó la jura de los nuevos Concejales.Municipales09 de diciembre de 2025Soledad Castellano
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes, en la que se realizó la jura de los nuevos Concejales que fueron electos en las votaciones legislativas del 7 de septiembre, en las que la lista de Fuerza Patria (FP) Quilmes obtuvo un amplio triunfo con el 48,5% de los sufragios totales, superando por más de 17 puntos a la segunda fuerza, en un acto que se llevó adelante en el recinto del HCD, en Alberdi 500.
“Quilmes necesita una comunidad que sea respetuosa, solidaria en todos los tiempos, pero en estos momentos, sobre todo, y que respete la pluralidad de ideas, estos 42 años de democracia, que aún tiene muchísimas deudas con nuestra población. Y esas deudas que hay con nuestro querido pueblo de Quilmes, créame que no las soluciona una Intendenta, dos gestiones, sino que tiene que haber un acuerdo y un sentimiento común por nuestro municipio, y pensar de una punta a la otra, cómo hacemos para poder llegar con dignidad para la vida de todas las familias que habitan este querido municipio de Quilmes”, sostuvo Mayra Mendoza.
Haciendo un paralelismo con su próxima asunción en la Legislatura Bonaerense, la Jefa comunal expresó que “la banca no es de Mayra Mendoza en la Cámara de Diputados de la Provincia, es del pueblo de Quilmes, y se debe a este Concejo Deliberante y a esta comunidad. Entonces, le quiero pedir a todos, no importa qué bloque integren, qué partido político haya sido el que les dio la posibilidad de representar a sus vecinos y hoy están sentados acá, que hagan un esfuerzo común y que pongamos el aporte que podamos de cada uno de nosotros para poder hacer esas obras que todavía se necesitan tanto en nuestro municipio y no reírse ni jactarse del sufrimiento de la población, por ejemplo, cuando llueve, y culpar a una gestión”.
“Lo que necesitamos es trabajo mancomunado para poder tener resultados para nuestra población y tener las obras de los arroyos San Francisco - Las Piedras en nuestro municipio. Esa cuenca donde viven más de 300 mil personas, en lo que respecta a Quilmes, pero hay una intervención de más de un millón de habitantes entre los cinco partidos, realmente necesita que haya un Gobierno Nacional, Provincial y Municipal trabajando en la misma sintonía, y hasta poder ir a solicitar financiamiento internacional, porque son obras de una gran envergadura”, aseguró la Intendenta.
Mayra enfatizó: “En la etapa que viene, fíjense que lo más importante es lo que logramos hasta ahora de manera colectiva. Entonces, cuando estén por ser vencidos por el ego y solamente piensen en uno individualmente, hagan valer lo político, lo colectivo, lo social. No puede haber ninguna decisión que tenga un carácter individual, personalista o egocéntrico. Todo lo que hagamos tiene que ser el pos del colectivo de fortalecer un proyecto político, de cuidar lo alcanzado, de consolidar un proyecto de gestión y de trabajo para Quilmes, para cada uno de los barrios que todavía no se esperan. Esto es una construcción colectiva, de otra manera, no se trasciende. Y lo que nosotros queremos es trascender de modo proyecto político, no personal”.
Y subrayó: “Para un quilmeño no puede ni debe haber nada mejor que otro quilmeño u otra quilmeña. Así que con ese sentido y con ese sentimiento, con el corazón, y a seguir trabajando. Hay que hacer mucho, muchísimo. Cuidar a Quilmes, principalmente. Así que, como dije en la UNQ, para poder hacer eso, boludeces, no. No hagan boludeces. Cuiden a Quilmes y nada más que a Quilmes”.
Dorrego pone a punto Marisol para el verano y anuncia cambios en el gabinete
El intendente Juan Chalde recorrió el balneario Marisol ante los preparativos para la temporada, acompañó mejoras en infraestructura sanitaria y anunció la designación de Micaela De Battista como nueva Directora de Asuntos Legales.
Espinoza apuntó contra Milei por el "cientificidio"
El Gobierno dio de baja las convocatorias a proyectos de investigación y solo se financiarán proyectos "implementables por empresas". Tras ello, el alcalde de La Matanza expresó su rechazo a esta medida.
De la intendencia a una banca en el Senado
Intendentes bonaerenses asumieron como senadores y expresaron en sus redes cómo vivieron este momento y cuál será su compromiso de cara a lo que viene.
Gray: "No voy a naturalizar este despojo sobre quienes trabajan todos los días"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dijo que "el Gobierno de Milei volvió a imponer por decreto lo que se negó a discutir: un salario mínimo que sube apenas un 17% en un año". Por otro lado, recordó el inicio del Juicio a las Juntas.
Paro de colectivos en el AMBA: 12 líneas sin servicio por sueldos adeudados
Caos en el AMBA por 12 líneas de colectivos paralizadas. Choferes denuncian sueldos en cuotas y la UTA presiona por el pago total ante una crisis que no afloja.
Quién es el dirigente opositor con mejor imagen según la última encuesta nacional
El sondeo realizado a comienzos de diciembre vuelve a mover el tablero: diferencias de género, desgaste oficialista y un ranking opositor que sorprende al país.
Milani apunta al Gobierno por los F-16 y agita la interna peronista
El exjefe del Ejército cuestionó la compra de aviones F-16 y advirtió sobre la falta de estrategia de la Nación. Además, reclamó una renovación profunda en el peronismo.