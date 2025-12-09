La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, participó de la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes, en la que se realizó la jura de los nuevos Concejales que fueron electos en las votaciones legislativas del 7 de septiembre, en las que la lista de Fuerza Patria (FP) Quilmes obtuvo un amplio triunfo con el 48,5% de los sufragios totales, superando por más de 17 puntos a la segunda fuerza, en un acto que se llevó adelante en el recinto del HCD, en Alberdi 500.

“Quilmes necesita una comunidad que sea respetuosa, solidaria en todos los tiempos, pero en estos momentos, sobre todo, y que respete la pluralidad de ideas, estos 42 años de democracia, que aún tiene muchísimas deudas con nuestra población. Y esas deudas que hay con nuestro querido pueblo de Quilmes, créame que no las soluciona una Intendenta, dos gestiones, sino que tiene que haber un acuerdo y un sentimiento común por nuestro municipio, y pensar de una punta a la otra, cómo hacemos para poder llegar con dignidad para la vida de todas las familias que habitan este querido municipio de Quilmes”, sostuvo Mayra Mendoza.

Haciendo un paralelismo con su próxima asunción en la Legislatura Bonaerense, la Jefa comunal expresó que “la banca no es de Mayra Mendoza en la Cámara de Diputados de la Provincia, es del pueblo de Quilmes, y se debe a este Concejo Deliberante y a esta comunidad. Entonces, le quiero pedir a todos, no importa qué bloque integren, qué partido político haya sido el que les dio la posibilidad de representar a sus vecinos y hoy están sentados acá, que hagan un esfuerzo común y que pongamos el aporte que podamos de cada uno de nosotros para poder hacer esas obras que todavía se necesitan tanto en nuestro municipio y no reírse ni jactarse del sufrimiento de la población, por ejemplo, cuando llueve, y culpar a una gestión”.

“Lo que necesitamos es trabajo mancomunado para poder tener resultados para nuestra población y tener las obras de los arroyos San Francisco - Las Piedras en nuestro municipio. Esa cuenca donde viven más de 300 mil personas, en lo que respecta a Quilmes, pero hay una intervención de más de un millón de habitantes entre los cinco partidos, realmente necesita que haya un Gobierno Nacional, Provincial y Municipal trabajando en la misma sintonía, y hasta poder ir a solicitar financiamiento internacional, porque son obras de una gran envergadura”, aseguró la Intendenta.

Mayra enfatizó: “En la etapa que viene, fíjense que lo más importante es lo que logramos hasta ahora de manera colectiva. Entonces, cuando estén por ser vencidos por el ego y solamente piensen en uno individualmente, hagan valer lo político, lo colectivo, lo social. No puede haber ninguna decisión que tenga un carácter individual, personalista o egocéntrico. Todo lo que hagamos tiene que ser el pos del colectivo de fortalecer un proyecto político, de cuidar lo alcanzado, de consolidar un proyecto de gestión y de trabajo para Quilmes, para cada uno de los barrios que todavía no se esperan. Esto es una construcción colectiva, de otra manera, no se trasciende. Y lo que nosotros queremos es trascender de modo proyecto político, no personal”.

Y subrayó: “Para un quilmeño no puede ni debe haber nada mejor que otro quilmeño u otra quilmeña. Así que con ese sentido y con ese sentimiento, con el corazón, y a seguir trabajando. Hay que hacer mucho, muchísimo. Cuidar a Quilmes, principalmente. Así que, como dije en la UNQ, para poder hacer eso, boludeces, no. No hagan boludeces. Cuiden a Quilmes y nada más que a Quilmes”.