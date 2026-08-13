Unicameralidad: detrás del ahorro, la pelea por la representación de los 135 municipios

LLA y el PRO quieren eliminar el Senado bonaerense, pero el debate va más allá del gasto: quién representará a los 135 municipios.

La Libertad Avanza empezó a diseñar su agenda para 2027 con una propuesta capaz de alterar por completo el mapa institucional de la Provincia: eliminar el Senado y reemplazar la actual Legislatura bicameral por una sola Cámara. El acuerdo con el PRO volvió a poner la iniciativa en circulación, pero también abrió una pregunta que el argumento del ahorro no alcanza a responder: cómo garantizar que los 135 municipios tengan una representación efectiva en el nuevo sistema.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reunió esta semana a los bloques libertarios de Diputados y el Senado provincial para ordenar las prioridades. El presidente de La Libertad Avanza bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, ratificó luego una agenda que incluye la unicameralidad, el rechazo a las reelecciones indefinidas de intendentes, cambios en la duración del cargo del procurador general, la autarquía del Poder Judicial y una participación activa en la cobertura de vacantes de la Suprema Corte.

Pareja sintetiza la reforma con una consigna directa: “Eliminar el Senado”. Según afirmó ante la prensa, mantener abierta la Cámara alta cuesta $414 millones por día y esa estructura “no funciona”. La cifra fue presentada por el dirigente libertario como estimación política, pero no estuvo acompañada por un desglose presupuestario público que permita establecer qué gastos incluye ni cuánto ahorro neto produciría una unificación.

“La verdad que es mucha plata. Hay que trabajar para destinar ese dinero a otras cosas”, sostuvo Pareja. Su planteo busca trasladar a la Legislatura la lógica de la motosierra: menos estructuras, menos cargos y un procedimiento más corto para sancionar leyes.

El acuerdo con el PRO y la mira puesta en 2027

Pareja consiguió el respaldo del presidente del PRO bonaerense y diputado nacional Cristian Ritondo. Ambos acordaron impulsar la unicameralidad como parte de una negociación más amplia entre sus espacios rumbo a las elecciones de 2027.

La conversación tomó impulso después de que Mauricio Macri retomara el diálogo con Karina Milei y habilitara una nueva instancia entre el PRO y la Casa Rosada. La reforma bonaerense aparece así como una plataforma común para ensayar un acercamiento electoral que todavía debe resolver conducción, candidaturas e identidad política.

“Hoy diputados y senadores se eligen igual y hacen lo mismo. Doble estructura, doble gasto, cero beneficio para el vecino de la provincia”, afirmó Ritondo después de mostrarse con Pareja. El dirigente amarillo pidió terminar con el “despilfarro populista” y destinar los recursos a seguridad, educación y salud.

El respaldo del PRO no implica que exista una posición cerrada en todas sus bancadas. En el Senado provincial todavía no se habían impartido instrucciones definitivas y algunos dirigentes sostienen que el contenido debe ser discutido junto con el resto de los socios.

La propuesta no puede resolverse mediante una ley común. La Constitución bonaerense establece una Legislatura formada por una Cámara de Diputados de 92 miembros y un Senado de 46. Para reemplazar ese diseño es necesaria una reforma constitucional.

El diputado libertario Héctor Gay presentó en marzo un proyecto que declara la necesidad de modificar los artículos vinculados con la organización legislativa, la representación territorial y el funcionamiento interno de ambas cámaras.

El texto propone que el Poder Ejecutivo convoque a elecciones de convencionales dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la ley. La cantidad se distribuiría por secciones electorales tomando como referencia la suma actual de diputados y senadores. La Convención tendría otros 120 días para sesionar y debería limitarse a las materias habilitadas.

Antes de llegar a esa instancia, LLA enfrenta una barrera mucho más alta. El artículo 206 de la Constitución provincial exige que la ley que declara la necesidad de la reforma sea aprobada por dos tercios del total de los integrantes de cada Cámara.

Eso equivale a 62 votos sobre 92 en Diputados y 31 sobre 46 en el Senado. LLA y el PRO reúnen, según el recuento difundido por los impulsores, 31 diputados y 15 senadores. Aun actuando juntos, alcanzan apenas la mitad del piso requerido en la Cámara baja y quedan a 16 votos en la alta.

El bloque Hechos puede aportar respaldo político, pero no modifica por sí solo esa aritmética. Para avanzar, libertarios y macristas necesitarían construir un acuerdo transversal con sectores del oficialismo y otras fuerzas opositoras.

Mateo Natalini, exconcejal radical de Navarro y dirigente de la Primera sección electoral.

“La discusión empieza por el final”

Mateo Natalini, exconcejal radical de Navarro y dirigente de la Primera sección electoral, coincidió en que la unicameralidad merece ser debatida, pero cuestionó que LLA y el PRO reduzcan la reforma a una cuenta de bancas y gastos.

“La verdadera reforma institucional no solo tiene que tener en vista la cantidad, sino principalmente la calidad de la representación”, afirmó a GRUPOLAPROVINCIA.COM. Para el dirigente, es momento de discutir una Legislatura en la que los 135 municipios tengan voz.

Natalini reconoció que la Provincia sostiene hoy dos estructuras, cientos de asesores y un procedimiento que obliga a cada iniciativa a recorrer Diputados y Senado. Sin embargo, advirtió que eliminar una Cámara sin revisar el sistema electoral puede conservar la distancia entre los legisladores y buena parte del territorio.

“Entiendo la necesidad de instalar temas de agenda, pero los mismos no deben ser discusiones banales, sin transformaciones de fondo, donde solo se hable de eliminar y no de transformar y mejorar”, sostuvo.

Su objeción apunta al método de representación. Los diputados y senadores bonaerenses son elegidos mediante listas en ocho secciones electorales. No existe un mecanismo que garantice una banca para cada municipio y la confección de las nóminas suele privilegiar el peso electoral de las ciudades más pobladas, los acuerdos partidarios y el equilibrio entre sectores internos.

“La verdadera pregunta no es si la Provincia necesita 92 diputados y 46 senadores, tampoco es solamente si necesitamos una o dos Cámaras. La pregunta que aún hoy no tiene respuesta es: ¿quién representa a cada uno de los 135 municipios?”, planteó Natalini.

El mapa que deja pueblos sin una voz propia

Buenos Aires reúne distritos con más de un millón de habitantes y municipios que apenas superan algunos miles. En el mismo territorio conviven el Conurbano, ciudades industriales, polos universitarios, centros turísticos, zonas agropecuarias y pequeñas localidades rurales.

Las ocho secciones agrupan realidades que muchas veces tienen pocos puntos de contacto. Natalini utilizó el caso de Navarro, su distrito, que comparte la Primera sección con municipios como San Isidro, Morón, San Martín, San Fernando, Malvinas Argentinas, Moreno y Marcos Paz.

La comparación muestra el desequilibrio. En la elaboración de listas, el volumen de votos de las grandes ciudades puede desplazar a localidades pequeñas que pasan años sin un vecino sentado en la Legislatura.

“¿Quién lleva permanentemente el estado de los caminos rurales de un pequeño distrito? ¿Quién reclama por su hospital? ¿Quién conoce sus escuelas? ¿Quién defiende a sus productores?”, preguntó el exconcejal.

También mencionó la falta de transporte, conectividad, seguridad e infraestructura como problemas que pueden quedar relegados si ningún representante posee un vínculo directo con el territorio. “La Provincia no termina en el Conurbano ni en las grandes ciudades; nuestra provincia también es pueblo”, remarcó.

La advertencia no supone negar la representación poblacional. Si cada municipio recibiera exactamente la misma cantidad de bancas, un distrito pequeño tendría un peso equivalente al de La Matanza pese a sus enormes diferencias demográficas. El desafío consiste en combinar ambos principios sin borrar ni sobrerrepresentar a ningún sector.

Para Natalini, la unicameralidad puede ser una oportunidad extraordinaria si se utiliza para revisar la relación entre ciudadanía y poder político. Pero puede transformarse en un cambio meramente nominal si la futura Cámara reproduce las mismas listas seccionales y la concentración territorial actual.

“No cometamos el error de reemplazar dos Cámaras alejadas de muchos territorios por una sola Cámara que continúe exactamente igual de alejada de cada uno de los bonaerenses y de sus necesidades reales”, sostuvo.

Su propuesta es diseñar un sistema mixto que combine representación territorial y proporcionalidad poblacional. Una parte de las bancas podría garantizar presencia de los municipios y otra reflejar el peso electoral y la distribución política general de la Provincia.

El dirigente radical no presentó una fórmula cerrada ni una cantidad definida de legisladores. Su planteo busca incorporar esa discusión a la Convención para evitar que la reforma se limite a cerrar el Senado y eliminar 46 escaños.

“Que cada vecino de los 135 distritos sepa quién lo defiende y quién lo representa, y que ese legislador sepa también que deberá regresar a su pueblo y explicar qué hizo durante cuatro años. Eso también es calidad democrática. Eso también es terminar con la casta”, señaló.

La idea introduce otra vara para evaluar el costo de la política. No solo importa cuánto cuesta una banca, sino a quién representa, qué trabajo realiza y qué mecanismos de rendición de cuentas existen.