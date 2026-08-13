La crisis laboral bajo la lupa: despidos, cierres y un duro mensaje a Milei desde el Senado bonaerense

La Comisión de Trabajo del Senado de la provincia de Buenos Aires volvió a poner el foco sobre el escenario laboral y productivo.

La Comisión de Trabajo del Senado de la provincia de Buenos Aires volvió a poner el foco sobre el escenario laboral y productivo, con una agenda que incluyó proyectos vinculados a derechos de los trabajadores, condiciones de empleo y protección social. En ese marco, el tratamiento de la situación de los trabajadores despedidos de la empresa Lustramax derivó en un fuerte cuestionamiento al Gobierno de Javier Milei por parte de la senadora Mónica Macha.

La legisladora había presentado un proyecto de declaración en solidaridad con las 28 familias afectadas por las desvinculaciones. Durante la reunión, trabajadores de la firma participaron del encuentro, expusieron su situación ante los senadores, reclamaron explicaciones por los despidos y plantearon la necesidad de recuperar sus puestos de trabajo.

Macha cuestionó además la intervención de Gendarmería Nacional en el conflicto y reclamó que las fuerzas federales no actúen en territorio bonaerense por fuera del marco legal.

A través de una declaración difundida después de la reunión, la senadora de Fuerza Patria sostuvo que el caso de Lustramax se desarrolla en un contexto marcado por la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas. En ese marco, apuntó directamente contra la gestión de Milei.

“Desde que asumió Milei, más de 26 mil empresas cerraron sus puertas en todo el país”, afirmó y vinculó ese escenario con una pérdida de 327.341 puestos de trabajo registrados y calificó la situación como “un verdadero industricidio”.

La legisladora planteó además que el empleo no debe convertirse en una herramienta de ajuste y ratificó su respaldo a los trabajadores que reclaman la reincorporación.

Una agenda laboral que sumó varios proyectos

Más allá del caso Lustramax, la Comisión de Trabajo avanzó sobre una agenda amplia de iniciativas vinculadas con derechos laborales y protección social. Uno de los proyectos que obtuvo aprobación por unanimidad fue el que reglamenta el ejercicio de la actividad de asistentes personales para personas con discapacidad.

La iniciativa había sido presentada por la senadora mandato cumplido Lorena Mandagarán y llegó a la comisión proveniente del Senado. Para analizar sus alcances, participaron representantes de la Asociación Azul, una organización que trabaja en la promoción de la vida independiente de las personas con discapacidad.

Durante la reunión, integrantes de la asociación explicaron la necesidad de establecer un marco regulatorio para la actividad y destacaron el papel de los asistentes personales para garantizar autonomía, independencia y accesibilidad. También participaron personas con discapacidad, quienes compartieron sus experiencias y plantearon las dificultades que enfrentan en la vida cotidiana.

El proyecto busca reconocer y garantizar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a asistencia personal, con el objetivo de favorecer una vida autónoma y reducir las barreras que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos en la provincia.

Otro de los proyectos que concentró el debate fue el que establece reglas para la instalación y utilización de cámaras de seguridad en establecimientos públicos y privados. La iniciativa, presentada por el senador Pedro Borgini y proveniente de la Cámara alta, fue aprobada por mayoría.

Aunque no integra la Comisión de Trabajo, Borgini participó de la reunión para explicar los principales aspectos de su propuesta y responder a las consultas de los legisladores.

El proyecto se incorpora así a una discusión que atraviesa las condiciones de trabajo y el uso de herramientas tecnológicas dentro de los espacios laborales, especialmente en relación con los límites y criterios que deberían aplicarse a los sistemas de vigilancia.

La comisión también abordó el proyecto de la diputada Soledad Alonso que propone crear el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral.

Violencia laboral y protección frente al acoso

La comisión también abordó el proyecto de la diputada Soledad Alonso que propone crear el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral (OEVAL), destinado a prevenir y erradicar distintas formas de violencia laboral tanto en el ámbito público como en el privado.

La iniciativa apunta a generar una herramienta específica para relevar situaciones de violencia y acoso en los espacios de trabajo y fortalecer las políticas de prevención y abordaje de estas problemáticas.

En la misma agenda apareció el proyecto de la senadora Micaela Olivetto para declarar Personalidad Destacada post mortem al dirigente gremial Julio Henestrosa, junto con la iniciativa de Héctor Eslaiman que modifica la Ley 12.163 y sus modificatorias, vinculada con la Caja de Seguridad Social para Psicólogos.

También se trató el proyecto de Amira Curi que modifica la legislación provincial sobre licencias para mujeres víctimas de violencia e incorpora herramientas frente a situaciones de violencia digital o telemática.

A su vez, Martínez impulsó el tratamiento de la iniciativa que propone que la provincia adhiera a la Ley nacional 27.580, mediante la cual Argentina aprobó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Los conflictos laborales que llegaron al Senado

La agenda de la comisión también incluyó una serie de proyectos de declaración relacionados con conflictos laborales y situaciones de despidos. Entre ellos aparecieron iniciativas vinculadas con La Suipachense, Alijor, Fate, Air Liquide Argentina y la Comisión Nacional de Energía Atómica.

También recibió tratamiento un proyecto relacionado con las tecnicaturas audiovisuales de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, además de otras iniciativas vinculadas con la situación del empleo y los derechos laborales.

El tratamiento de estos expedientes mostró la amplitud de una agenda que excedió el conflicto de Lustramax y puso sobre la mesa distintas situaciones que afectan a trabajadores, empresas y organizaciones sindicales.

La discusión sobre el escenario laboral nacional también apareció en los proyectos de declaración tratados por los senadores. Entre ellos se incluyeron iniciativas vinculadas con el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno nacional y pedidos de diálogo social frente a eventuales modificaciones del régimen laboral.

También se abordó el programa “Volver al Trabajo”, en una agenda que volvió a cruzar las discusiones provinciales con las políticas impulsadas por la administración de Milei.

En paralelo, la comisión trató iniciativas de reconocimiento relacionadas con el Día Internacional de las y los Trabajadores, una publicación de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina sobre derechos laborales y migratorios y la actividad de la Fundación Civil Barberos Solidarios.

También se incorporó al debate el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en la causa “Repartos Ya S.A. s/apelación de resolución administrativa”, otro de los expedientes vinculados con el escenario laboral que llegó a consideración de los legisladores.