Reelecciones congeladas: la interna trabó el plan de Kicillof

Comisión de Legislación General del Senado bonaerense.

La discusión por las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires quedó atrapada en un laberinto de comisiones, votos que no aparecen y disputas dentro del propio oficialismo. El Senado bonaerense reactivó su actividad, pero el proyecto que busca eliminar el límite de mandatos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares volvió a quedar afuera del temario.

La Comisión de Legislación General se reunió bajo la conducción del senador de Fuerza Patria Germán Lago y avanzó con una serie de expedientes pendientes. La iniciativa presentada por la senadora kicillofista Ayelén Durán, sin embargo, no fue tratada ni recibió dictamen. El presidente del cuerpo confirmó que el proyecto permanece allí, aunque admitió que todavía no existe el acuerdo político necesario para ponerlo en discusión.

Al mismo tiempo, la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, encabezada por la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini, suspendió la reunión que tenía prevista para la misma jornada. La ex presidenta de AySA había pedido que el expediente fuera girado también al espacio que conduce y reclamó una definición formal del Poder Ejecutivo sobre las reelecciones, las PASO, el desdoblamiento electoral y la Boleta Única de Papel.

El resultado fue una jornada con mucho movimiento, pero ninguna decisión sobre el tema que concentra la atención de los intendentes. Legislación General conservó el control formal del expediente y lo dejó congelado. Reforma Política no sesionó y quedó a la espera de una conversación con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. En el medio, el calendario avanza hacia 2027 y la reforma sigue sin votos garantizados.

El proyecto quedó afuera por falta de consensos

La exclusión del expediente no fue una sorpresa de último momento. El orden del día difundido antes de la reunión ya mostraba que las reelecciones no serían abordadas. Dentro del Senado reconocen que el oficialismo no quiere llevar el texto a una votación sin garantías de obtener dictamen y evitar una derrota que debilite la iniciativa.

Lago, dirigente del Movimiento Derecho al Futuro y exintendente de Alberti, respaldó el contenido del proyecto, pero pidió esperar. “Amerita un mayor diálogo y encontrar los tiempos propicios para su tratamiento”, sostuvo. También admitió que existen “posturas encontradas” y que una reforma de esa magnitud no puede resolverse sin una negociación previa.

Para Lago, quien se encuentre legalmente en condiciones de competir debe poder presentarse y someter su continuidad a la decisión de los electores. Su argumento coincide con el que sostienen Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y Bianco: la evaluación sobre una gestión municipal debería quedar en manos de la ciudadanía.

Ese respaldo político, sin embargo, no se convirtió todavía en una hoja de ruta parlamentaria. El proyecto sigue en Legislación General y deberá esperar un “tiempo propicio” que dependerá menos del trabajo técnico de la comisión que de un acuerdo entre las distintas terminales del peronismo y parte de la oposición.

Comisión de Reforma Política del Senado bonaerense.

Qué propone Ayelén Durán

La iniciativa fue presentada en 2025 por Ayelén Durán, senadora de Fuerza Patria alineada con el Movimiento Derecho al Futuro. El texto no se limita a habilitar excepcionalmente un tercer mandato consecutivo: elimina los topes actuales y permite reelecciones sucesivas sin un límite numérico.

Para hacerlo, propone modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Electoral y el régimen de los consejeros escolares, además de derogar los artículos centrales de la Ley 14.836 y anular la Ley 15.315, que reformó el cómputo de los períodos en 2021.

El proyecto establece que intendentes y concejales serán elegidos por voto directo por cuatro años y podrán ser reelectos sin una restricción expresa. También modifica el artículo 13 bis de la Ley Electoral para habilitar nuevas postulaciones consecutivas de diputados y senadores provinciales e incorpora a los consejeros escolares al mismo esquema.

Durán sostiene que la Constitución bonaerense establece un límite explícito para la reelección del gobernador, pero no hace lo mismo con el resto de los cargos electivos. Desde esa lectura, una ley inferior no debería restringir el derecho de los ciudadanos a volver a elegir a sus representantes.

“El voto es el mejor mecanismo de control democrático. Si un intendente o concejal no cumple con su función, los ciudadanos tienen el poder de removerlo en las urnas”, argumentó la legisladora.

El régimen vigente nació en 2016, durante la gestión de María Eugenia Vidal. La Ley 14.836 fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, concejales, legisladores provinciales y consejeros escolares. En 2021, la Ley 15.315 ajustó el modo de computarlos: para los intendentes electos en 2019, ese período comenzó a contar como el primero a los fines de la restricción.

El conflicto no se reduce al contenido de la reforma. También está en discusión qué comisión tendrá la llave para habilitarla, modificarla o dejarla caer. El proyecto de Durán fue girado a Legislación General, presidida por Lago. Desde el kicillofismo sostienen que ese recorrido responde al carácter institucional de las leyes que busca modificar y al antecedente de otra iniciativa sobre reelecciones que atravesó el mismo cuerpo.

Galmarini reclama que la discusión pase también por Reforma Política y Régimen Electoral. La senadora massista pidió formalmente el giro de los expedientes relacionados con las reglas electorales y sostiene que las reelecciones deben analizarse dentro de una revisión más amplia que incluya las PASO, el calendario provincial, el desdoblamiento y el sistema de votación.

La disputa por el giro tiene una traducción política directa. Legislación General está conducida por un dirigente cercano a Kicillof y es la puerta elegida por el sector que impulsa el proyecto. Reforma Política está en manos de una figura central del Frente Renovador, espacio que acompañó el límite de mandatos en 2016 y mantiene públicamente su rechazo a las reelecciones indefinidas.

Después de la reunión del martes, Lago fue categórico sobre la ubicación del expediente. “Hay un proyecto ingresado en Legislación General”, confirmó. Cuando le preguntaron si continuaría allí, respondió que era uno de los textos que esperaba el momento adecuado para ser considerado.

En tanto, Galmarini había enviado el 5 de agosto una nota formal a Bianco para pedir una audiencia y solicitar que el Ejecutivo expusiera su posición ante los legisladores. Su reclamo no se limitó a los mandatos: también incluyó las PASO, el eventual desdoblamiento electoral y la Boleta Única de Papel.

Galmarini cuestionó que el ministro hablara públicamente sobre el Senado sin mantener antes una conversación institucional con quienes integran la comisión. “Ya me enteré, porque antes de venir a hablar al Senado, habla mucho del Senado y de los legisladores, pero no con nosotros. Se ve que le es más fácil hablar con otros”, lanzó.

Bianco presiona, pero los votos no aparecen

El ministro de Gobierno volvió a defender la eliminación del límite durante su conferencia de prensa semanal. “Quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, es el pueblo”, sostuvo.

Bianco argumentó que la restricción no está prevista en la Constitución provincial y la calificó como “proscriptiva, de alguna forma”. También aseguró que los intendentes de distintos espacios respaldan una modificación, aunque muchos admiten que sus legisladores no están en condiciones de votarla.

“Todos están a favor de la reelección de intendentes”, afirmó. Luego describió la contradicción que, según su mirada, bloquea el avance: jefes comunales que apoyan el cambio en conversaciones privadas, pero responden que sus bancadas no pueden acompañarlo en el recinto.

Esa diferencia entre el respaldo territorial y la conducta legislativa es el principal obstáculo para Kicillof. La reforma exige mayoría simple, pero primero necesita atravesar las comisiones. Si el oficialismo intentara llevarla directamente al recinto sin dictamen, debería reunir dos tercios de los presentes, un número que hoy aparece fuera de alcance.

Ochenta intendentes miran el reloj de 2027

La urgencia tiene nombres, territorios y una cifra concreta. Si la legislación actual no cambia, 80 de los 135 intendentes bonaerenses no podrán competir por otro mandato consecutivo en 2027. Representan el 59% de los municipios.

De acuerdo con un relevamiento de Infobae, 51 pertenecen al peronismo, 16 a la UCR, siete al PRO, cinco a fuerzas vecinales y uno es Diego Valenzuela, ex PRO incorporado a La Libertad Avanza. En el Conurbano, 28 de los 40 jefes comunales quedarían impedidos de presentarse nuevamente.

Once integrantes de la Liga de Intendentes llevaron el reclamo directamente al despacho de Kicillof. El gobernador y Magario respaldaron que la decisión quede en manos de los votantes. Sin embargo, el peso territorial de los beneficiarios no alcanzó hasta ahora para construir una mayoría legislativa.