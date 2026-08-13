Después de los tropiezos legislativos, Pareja bajó a La Plata para ordenar a la tropa libertaria

LLA busca evitar errores de funcionamiento que ya le costaron caro en anteriores discusiones parlamentarias.

La Libertad Avanza empezó a mover con mayor intensidad sus piezas en la Legislatura bonaerense. La reunión que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y principal responsable del armado partidario nacional, mantuvo esta semana con los legisladores provinciales del espacio sirvió para ordenar prioridades y bajar una hoja de ruta que tendrá a la Cámara de Diputados y al Senado como uno de sus principales escenarios.

La bajada política quedó en manos de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, quien encabezó una reunión con los diputados bonaerenses en La Plata. El encuentro tuvo como eje la necesidad de profundizar el trabajo legislativo durante el segundo semestre, aun cuando el oficialismo libertario reconoce que no cuenta con los votos propios para imponer sus iniciativas.

La estrategia tiene una doble lectura. Por un lado, LLA busca evitar errores de funcionamiento que ya le costaron caro en anteriores discusiones parlamentarias. Por otro, pretende instalar una agenda propia sobre cuestiones institucionales que pueden ocupar el centro del debate político bonaerense en los próximos meses: la eliminación del Senado, la autarquía del Poder Judicial, la autonomía municipal, la boleta única y una modificación del régimen de reelecciones.

El movimiento ocurre, además, mientras el debate por los mandatos de los intendentes empieza a ordenar posiciones entre oficialismo y oposición. El acuerdo alcanzado entre Pareja y Cristian Ritondo, presidente del PRO bonaerense, para defender el límite de dos mandatos agregó un nuevo actor al tablero y abrió un frente común que puede extenderse a otros proyectos de reforma institucional.

Pareja reconoció que la principal dificultad del espacio continúa siendo parlamentaria. “Sabemos que hoy legislativamente no tenemos los números para lograr los resultados que queremos”, admitió a Buenos Aires/12, aunque planteó que eso no debería impedir que el bloque avance con sus proyectos.

El objetivo, según explicó, es que las iniciativas lleguen a las comisiones correctamente elaboradas y que cualquier eventual rechazo quede asociado a la falta de acompañamiento político y no a fallas propias.

“No queremos equivocarnos en la forma para que las cosas no queden en un cajón porque nos equivocamos nosotros, sino que eventualmente no salgan porque no hubo voluntad política de sacarlas”, sostuvo.

La definición tiene como telón de fondo algunos episodios recientes que dejaron expuestas las dificultades del bloque para ordenar sus movimientos dentro de la Cámara baja. En ese esquema también se encuentra el recambio de autoridades que LLA viene impulsando entre Agustín Romo y Juan Esteban Osaba, dos dirigentes que representan distintos sectores dentro del espacio libertario bonaerense. El movimiento forma parte de una reorganización que también había sido atravesada por las diferencias entre el sector alineado con Pareja y las denominadas Fuerzas del Cielo.

La reunión con Karina Milei, en tanto, se produjo en una semana especialmente cargada para la estructura bonaerense de LLA. La secretaria General de la Presidencia viene aumentando su intervención en el funcionamiento de los bloques legislativos y en la construcción territorial del espacio con la mirada puesta en 2027.

Unicameralidad, Justicia y autonomía municipal

Entre los proyectos que LLA busca instalar aparece una reforma de fuerte impacto institucional: la eliminación del Senado bonaerense para avanzar hacia una Legislatura unicameral.

Pareja volvió a plantear el argumento económico para defender la iniciativa y afirmó que “son 414 millones de pesos por día que nos cuesta mantener abierto el Senado”. La propuesta apunta a reducir la estructura legislativa provincial y redireccionar recursos hacia otras áreas del Estado.

El planteo encontró un punto de coincidencia inmediato con el PRO. Tras reunirse con Pareja, Ritondo sostuvo que ambos espacios trabajarán en conjunto para defender el límite de dos mandatos de los intendentes y promover una Legislatura unicameral. El jefe del PRO bonaerense cuestionó la posibilidad de eliminar el tope para las reelecciones y afirmó que “nadie es dueño de un cargo” y que “el poder debe alternarse”.

La coincidencia entre libertarios y macristas no es menor porque se produce sobre una agenda que excede la discusión puntual de los intendentes. Ambos espacios buscan instalar una discusión sobre el funcionamiento institucional de la Provincia, con reducción de estructuras, límites a las reelecciones y modificaciones en el sistema legislativo como ejes centrales.

En paralelo, LLA analiza avanzar con una reforma vinculada a la autonomía municipal, aunque Pareja aclaró que el proyecto todavía se encuentra bajo revisión. El dirigente libertario planteó que los municipios deberían contar con mayores herramientas para definir políticas vinculadas al territorio, pero marcó límites para áreas como salud, educación y seguridad, que a su criterio deberían permanecer bajo la conducción del Ejecutivo provincial.

La discusión incluye además la posibilidad de que los municipios dicten sus propias Cartas Orgánicas, una facultad asociada a una eventual reforma del régimen municipal. Para Pareja, el desafío consiste en determinar hasta dónde puede llegar esa autonomía sin generar un escenario de normas contradictorias entre los distintos distritos.

La cuestión quedó especialmente vinculada al debate por las reelecciones. El razonamiento libertario es que no podría existir un esquema en el que algunos municipios establezcan reglas diferentes a otros para determinar cuántos mandatos puede ejercer un intendente.

Luego del encuentro con la Secretaria General de la Presidencia, @KarinaMileiOk, donde reafirmamos la hoja de ruta que venimos trabajando desde principio de año, nos reunimos con el bloque de @LLAenPBA en Diputados para terminar de delinear el trabajo de los próximos meses.



A… https://t.co/HGQ1VGsusC — Sebastián Pareja (@SPareja_) August 13, 2026

Reelecciones: el acuerdo entre Ritondo y Pareja cambia el tablero

El debate por las reelecciones indefinidas atraviesa actualmente a la Legislatura bonaerense y se convirtió en uno de los principales puntos de disputa política.

El proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, propone eliminar las restricciones para intendentes, concejales, diputados, senadores y consejeros escolares. La iniciativa permanece en la Comisión de Legislación General, que conduce Germán Lago, y todavía debe atravesar distintas instancias antes de llegar al recinto.

La discusión tiene un componente electoral concreto: con la normativa vigente, numerosos intendentes que ya cumplieron dos períodos consecutivos quedarían impedidos de competir nuevamente en 2027. La modificación impulsada por el oficialismo bonaerense busca eliminar ese límite y permitir nuevas postulaciones.

Desde el Ejecutivo provincial, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió la posibilidad de que los intendentes vuelvan a presentarse y sostuvo que “quienes deben elegir a los gobernantes, sobre todo en el ámbito local, es el pueblo”. El gobernador Axel Kicillof también se pronunció a favor de revisar la restricción.

Pero el escenario no es sencillo para el oficialismo. El presidente de Legislación General, Germán Lago, decidió no incorporar el expediente al temario de la última reunión de comisión y reclamó “más diálogo” para encontrar los tiempos adecuados para avanzar.

En el propio peronismo tampoco existe una posición uniforme. El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado, Sergio Berni, respaldó conceptualmente la posibilidad de eliminar los límites y sostuvo que quienes quieran competir deberían tener el derecho de hacerlo. Sin embargo, puso una condición política: advirtió que no utilizará su voto para facilitar acuerdos individuales dentro del peronismo.

Ese escenario obliga al oficialismo a ordenar primero su propia bancada antes de buscar apoyos externos. La Cámpora plantea discutir la modificación de las reelecciones dentro de una negociación electoral más amplia, mientras que el Frente Renovador mantiene su histórica oposición a eliminar los límites.

Cristian Ritondo y Karina Milei.

La pelea por la Corte y el Ministerio Público

La agenda que Pareja llevó a los diputados no se limita al funcionamiento de la Legislatura. El dirigente también cuestionó la situación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que mantiene vacantes, y apuntó directamente contra Kicillof.

“Es producto de la parálisis que vive la provincia de Buenos Aires. Hace seis años que el gobernador trabaja para ser presidente de la Nación”, afirmó.

LLA también pretende discutir una reforma del Ministerio Público. En particular, Pareja planteó que el procurador general no debería permanecer en el cargo de manera indefinida y propuso establecer un plazo determinado para su mandato.

El argumento libertario es que quien ocupa esa función tiene incidencia sobre la política criminal de la Provincia. En esa misma discusión, Pareja sostuvo que LLA debería tener representación en una eventual futura integración de la Suprema Corte bonaerense, de acuerdo con el peso político que el espacio considera haber alcanzado.

De este modo, la agenda libertaria combina reformas institucionales, modificaciones en el funcionamiento legislativo y discusiones vinculadas con la Justicia provincial.