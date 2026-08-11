Abad: “El objetivo es 2027, pero el trabajo empieza hoy”

El senador nacional y expresidente del Comité Bonaerense de la UCR, Maximiliano Abad, aseguró que el radicalismo provincial cerró una etapa de reorganización interna y ahora buscará consolidarse como una alternativa de gobierno de cara a 2027.

“Ya ordenamos la casa puertas adentro, ahora le podemos decir a la gente que acá hay un radicalismo que quiere ser una alternativa de gobierno real para todos los bonaerenses en 2027”, sostuvo.

Abad vinculó ese objetivo con la normalización partidaria, la presencia territorial en los 135 municipios y una agenda de reformas políticas que, según planteó, debe acompañar cualquier proyecto de transformación de la Provincia.

“No vamos a salir con ningún liderazgo mesiánico”

El senador puso especial énfasis en la necesidad de fortalecer las estructuras partidarias y cuestionó la idea de que los problemas puedan resolverse a partir de figuras individuales.

“Está claro que hay problemas y demandas insatisfechas que generan bronca y malestar. Pero de esta situación no vamos a salir con ningún liderazgo mesiánico. Hace falta una estructura seria detrás”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que un diagnóstico acertado no alcanza si no existe organización territorial.

“Vos podés tener el mejor diagnóstico de la Provincia, pero si no tenés un partido organizado, con autoridades legítimas en los 135 municipios, no construís nada sólido”, señaló.

El peso territorial de la UCR

Abad destacó que el radicalismo logró normalizar su estructura en toda la provincia de Buenos Aires.

“Aquí hay autoridades partidarias legítimas de los 135 municipios bonaerenses. ¿Qué otro partido político puede hacerlo?”, planteó.

Para el senador, esa organización constituye uno de los principales activos de la UCR en la construcción de una alternativa política.

“Con esta normalización nosotros le decimos a la sociedad bonaerense: acá hay una fuerza política con historia, con arraigo territorial real que hoy se pone de pie institucionalmente para construir una alternativa de desarrollo y de mejora en la calidad de vida de los bonaerenses. Ese es el mensaje de hoy”, expresó.

Reformas políticas como punto de partida

El dirigente radical también enumeró una serie de cambios institucionales que considera necesarios para mejorar el funcionamiento político de la Provincia.

“Son varios ejes que para mí van todos juntos”, explicó.

Y agregó: “Para poder lograr una mejora en cualquier aspecto, se necesitan mejores instituciones y mejores reglas de juego. Nunca es al revés”.

Según Abad, el radicalismo no busca limitarse a cuestionar los problemas existentes.

“Por eso, no solo denunciamos lo que nos preocupa, no solo acompañamos los reclamos de la gente, sino que también proponemos cambios institucionales que van a ayudar a mejorar las oportunidades de cada habitante de esta provincia”, sostuvo.

Desdoblamiento de las elecciones

Uno de los puntos centrales de la propuesta radical es separar las elecciones provinciales de las nacionales.

“Proponemos el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales: la Provincia tiene una agenda propia, sus propios problemas, y no puede quedar todo el tiempo subsumida a la discusión nacional”, afirmó Abad.

La iniciativa apunta a que las campañas bonaerenses puedan concentrarse en problemáticas y propuestas específicas del territorio provincial.

Boleta única y límites a las reelecciones

El senador también respaldó la implementación de la boleta única de papel.

“El segundo es la boleta única de papel, que ya viene avanzando y que es una herramienta clave contra el fraude, el robo de boletas y la manipulación de las listas”, señaló.

Otro de los ejes es limitar las reelecciones indefinidas.

“El tercero es terminar con la reelección indefinida: nadie puede pensar que un cargo le pertenece de por vida, eso rompe la alternancia democrática”, afirmó.

Modernizar las PASO

Abad incluyó además a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias dentro de la agenda de reformas.

“El cuarto tiene que ver con las PASO. Se pueden modernizar”, sostuvo.

El senador advirtió sobre el riesgo de retroceder hacia mecanismos internos con menor participación ciudadana.

“Es importante no retroceder y volver al tiempo donde las lapiceras reemplazan a la participación de los ciudadanos”, expresó.

“No le vamos a pedir un cheque en blanco a nadie”

De cara al próximo proceso electoral, Abad aseguró que el radicalismo buscará construir credibilidad a partir de su gestión territorial y sus propuestas.

“Nosotros no le vamos a pedir un cheque en blanco a nadie, le vamos a mostrar con hechos, con gestión municipal, con proyectos concretos como los que te mencioné, que hay una alternativa distinta al desgobierno actual”, afirmó.

El senador cerró su planteo con una definición sobre los tiempos políticos de la UCR bonaerense: “El objetivo es 2027, pero el trabajo empieza hoy”.