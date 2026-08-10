Reelección de intendentes, votos en duda e interna abierta: la pulseada que Kicillof apura en el Senado

Kicillof, Magario y Guerrera.

El Gobierno de Axel Kicillof volvió a empujar la eliminación del límite a las reelecciones consecutivas de intendentes. Este lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo en la Casa de Gobierno que la continuidad de los jefes comunales debería quedar en manos de los votantes y calificó la restricción vigente como “proscriptiva, de alguna forma”. Lo hizo durante la conferencia de prensa que compartió con el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

“Quienes deben elegir a sus gobernantes, sobre todo en el ámbito local, es el pueblo”, planteó Bianco. Después trasladó la presión a los intendentes opositores: aseguró que habla con dirigentes de todos los espacios y que “todos están a favor”, pero que varios responden que sus legisladores “no pueden votarlo”. La frase expuso el problema del oficialismo: existe respaldo municipal invocado por el Ejecutivo, pero todavía no una mayoría legislativa comprobada.

Ochenta municipios y dos comisiones

La herramienta que impulsa el kicillofismo es el proyecto presentado en 2025 por la senadora del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Ayelén Durán. La iniciativa busca suprimir los topes para intendentes, concejales, diputados, senadores y consejeros escolares mediante cambios en la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley Electoral y la Ley de Educación, además de derogar normas del régimen aprobado en 2016 y modificado en 2021.

Con el régimen vigente, 80 intendentes quedarían impedidos de competir nuevamente en 2027, según un relevamiento. El grupo incluye 51 jefes comunales peronistas y 16 radicales. Once integrantes de la Liga de Intendentes llevaron el reclamo al despacho de Kicillof, quien les transmitió que el MDF no bloquea la reforma. La vicegobernadora Verónica Magario también defendió que la decisión quede en manos del electorado.

Tal como había adelantado GRUPOLAPROVINCIA.COM, este martes 11 estaba previsto un doble movimiento de comisiones en el Senado; sin embargo, la reunión de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, presidida por Malena Galmarini y programada para las 11, fue suspendida.

Comisión de Reforma Política Senado PBA

No se informó oficialmente el motivo de la suspensión, que se conoció en medio del reclamo de Galmarini para que la iniciativa también sea girada al cuerpo que preside. A las 13 se mantiene convocada Legislación General, conducida por Germán Lago. El expediente de Durán permanece en esta última comisión, aunque no figura en el orden del día publicado.

Una interna sin resolver

Galmarini pidió que la propuesta también pase por el cuerpo que preside. Su posición personal es contraria a las postulaciones sin límite: “Veinte años de estar en el mismo lugar te hace mal a vos, le hace mal a la gente”, afirmó. Al mismo tiempo, aseguró que no utilizará su cargo para impedir la discusión.

El Frente Renovador de Sergio Massa, que acompañó la ley impulsada durante la gestión de María Eugenia Vidal, sostiene públicamente que no debe “borrar con el codo lo que se escribió con la mano”. Algunas conversaciones legislativas, sin embargo, mencionan una eventual abstención si existiera un acuerdo peronista más amplio; hasta ahora no hay una decisión pública en ese sentido.

La Cámpora tampoco cerró la puerta, pero pretende discutir las reelecciones junto con otras reglas de 2027, como un eventual desdoblamiento, las PASO y el sistema de votación. También aparecen en la negociación las vacantes de la Suprema Corte bonaerense. El Ejecutivo, en cambio, busca destrabar primero la situación de los intendentes.

Fuerza Patria tiene 24 de las 46 bancas del Senado, pero esa cuenta incluye a los tres representantes del massismo. Unión y Libertad podría adquirir peso si el debate llega al recinto: Carlos Kikuchi ya acompañó en 2025 el proyecto de Luis Vivona, que habilitaba nuevas postulaciones para legisladores, concejales y consejeros escolares, pero excluía a los intendentes. En Diputados, el oficialismo cuenta con 39 de los 92 escaños y necesitaría acuerdos adicionales.

La Libertad Avanza considera que el asunto no es prioritario; el PRO y el Frente de Izquierda anticiparon su rechazo. Sectores de la UCR y la Coalición Cívica exigen una reforma electoral más amplia, mientras Hechos pretende sacar las reelecciones de esa agenda. Derecha Popular, Unión y Libertad y Nuevos Aires se mostraron dispuestos a debatir, aunque sin garantizar acompañamiento.

Sesión ordinaria del Senado bonaerense.

Antes de llegar al recinto, el primer poroteo se dará en Legislación General. La comisión tiene once integrantes y seis pertenecen a Fuerza Patria, pero solo cuatro responden al MDF: Germán Lago, Pedro Borgini, Fernando Coronel y Ayelén Durán. Los otros dos son Diego Videla, del kirchnerismo, y Federico Fagioli, de Patria Grande. Por eso, el dictamen también exige un acuerdo dentro del oficialismo.

La disputa no se limita a los votos. Lago no accedió al pedido de Galmarini para girar el expediente a Reforma Política y desde su entorno sostienen que el cambio no es obligatorio. Si Legislación General emitiera dictamen y existieran garantías, Magario podría habilitar el paso directo al recinto. Mientras también se analiza que cada Concejo Deliberante resuelva mediante la autonomía municipal, el kicillofismo advirtió: “Si es necesario que llegue al recinto para saber quién acompaña y quién no, así lo haremos”.