Deuda para comer y mora disparada: las cifras con las que la Provincia responsabiliza a Milei

Bianco y Costa en conferencia de prensa.

El crédito dejó de financiar proyectos o compras excepcionales y pasó a sostener el changuito, los servicios y los medicamentos. Ese desplazamiento aparece en los informes presentados este lunes por el Gobierno de Axel Kicillof y la Defensoría del Pueblo bonaerense: crecen los atrasos, cae la capacidad de pago y cada vez más hogares encadenan tarjetas, billeteras virtuales, financieras y préstamos informales para atravesar el mes.

El último indicador bancario expuesto por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, muestra que la mora superior a 90 días pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en mayo de 2026.

Otro relevamiento, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y EcoGo, toma un universo más amplio —sistema financiero y proveedores no bancarios— y ubicó los atrasos en 17,5% durante junio. Dentro de esa medición, Buenos Aires alcanzó el 20,3%, casi tres puntos por encima del promedio nacional.

"Monitor mensual de crédito a las familias", elaborado por la Universidad Austral y EcoGo.

De la tarjeta al prestamista

El informe “Hablemos de deudas”, de la Defensoría conducida por Guido Lorenzino, reunió 1.408 respuestas mediante una encuesta online, anónima y autoadministrada, con participación de 97 partidos bonaerenses y también de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los hogares relevados, el 56,6% tomó algún crédito durante el último año y, dentro de ese grupo, el 73,5% todavía mantiene deudas.

El destino desarma la idea de un auge de consumo: el 56,9% pidió dinero para alimentos, el 30% para vivienda, el 29,5% para servicios y el 28,5% para salud. Más de la mitad recurrió, de forma exclusiva o junto con otras vías, a mecanismos no bancarios o informales. Para cuatro de cada diez hogares endeudados, las cuotas absorben más de la mitad de los ingresos mensuales.

Informe de la Defensoría.

La carga crece cuando hay tareas de cuidado. El acceso al financiamiento llegó al 82,6% en hogares con niños, adolescentes y personas mayores, contra 53,5% donde no existen esas responsabilidades. En los hogares monomarentales, el 82,1% de quienes habían tomado préstamos continuaba endeudado y el 59,2% recurrió a circuitos no bancarios o informales. El 75% de los hogares con obligaciones pendientes mencionó estrés, angustia, ansiedad o deterioro de la salud mental.

Salarios, tarifas y tasas

La administración provincial atribuye el fenómeno a una secuencia económica concreta. Según el informe presentado por Bianco, los salarios registrados perdieron 8,7% desde noviembre de 2023 y el salario mínimo cayó 40% desde la asunción de Javier Milei. Los servicios públicos, que representaban el 6% de un salario formal promedio a fines de 2023, ahora insumen el 15%. En 2025, además, las tasas para refinanciar consumos habrían superado el 80% anual real.

En mayo había 20,9 millones de personas en la Argentina con deudas en bancos o billeteras virtuales y 5,8 millones acumulaban atrasos superiores a 90 días. El número de morosos creció 132% desde febrero de 2024.

Informe del Gobierno de la Provincia.

Según la comparación internacional utilizada por la Provincia, Argentina ocupa el puesto 12 entre 98 países y el primero de América Latina. Un millón ingresó en mora mientras su deuda promedio bajaba, en términos reales, de $1,3 millones a $1 millón: un dato que el Ejecutivo provincial utiliza para sostener que el problema no fue comprar más, sino poder pagar menos.

El cuadro también llegó al turismo. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, informó que 790.000 personas viajaron por destinos bonaerenses durante las vacaciones de invierno, 11,5% menos que en 2025 y 22% menos que en 2023. El gasto total fue de $320.000 millones, con caídas reales del 10% interanual y del 26% frente a 2023.

Dos respuestas opuestas

Milei había descartado una asistencia estatal con la frase “nadie les puso una pistola en la cabeza para endeudarse”. Kicillof respondió días después, durante la celebración de San Cayetano, que “el lío lo armó Milei, no la gente” y vinculó los atrasos con salarios que no alcanzan para alquiler, comida y salud.

La Provincia contrapuso el programa “Ponete al día” del Banco Provincia. Para clientes con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, ofrece tasas anuales del 39% cuando el atraso es menor a 90 días y del 31% cuando lo supera, con plazos de hasta 72 meses. Durante 2026, los planes de refinanciación alcanzaron a casi 84.000 clientes por $344.800 millones.

“Milei y sus funcionarios niegan el problema y responsabilizan a la gente que no llega a fin de mes y se tiene que endeudar para comprar alimentos. El problema no es la gente, el responsable del endeudamiento de las familias es Milei, que pisó los ingresos, aumentó las tarifas de los servicios y subió el costo crediticio”, afirmó Bianco.