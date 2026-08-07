La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,9%, un salto de 1,1 puntos porcentuales frente al 1,8% registrado en junio. El movimiento cortó la secuencia de desaceleración de los últimos meses y volvió a poner el foco sobre la evolución de los precios a nivel nacional.

De acuerdo con la medición del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), en los primeros siete meses de 2026 los precios acumularon una suba del 19,4%, mientras que la variación interanual llegó al 33,2%. El 2,9% de julio fue, además, el registro mensual más alto desde marzo, cuando el índice porteño había alcanzado el 3%.

La aceleración se produjo después de tres meses consecutivos de moderación: el IPC porteño había marcado 2,5% en abril, 2,1% en mayo y 1,8% en junio. En julio, esa trayectoria se interrumpió en un mes atravesado por factores estacionales vinculados principalmente con las vacaciones de invierno.

Turismo, gastronomía y recreación empujaron el índice

Recreación y cultura encabezó las subas durante julio, con un incremento mensual del 5,8%. Restaurantes y hoteles quedó apenas por detrás, con un avance del 5,3%, en un período en el que los gastos asociados al turismo y al receso invernal tuvieron una incidencia particular sobre el índice.

Educación aumentó 4,1%, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar avanzó 3,6% y Transporte registró una suba del 3,1%. También se ubicaron cerca del nivel general Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,7%, y Cuidado personal, protección social y otros productos, con 2,6%.

Salud y Seguros y servicios financieros aumentaron 2,4% cada uno, mientras Información y comunicación registró una variación del 2,1%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, una de las divisiones de mayor incidencia sobre el presupuesto de los hogares, tuvo una variación del 1,9% durante julio. Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 2%. En sentido contrario, Prendas de vestir y calzado fue la única división con una baja mensual, al retroceder 1,6%.

La atención se traslada ahora al IPC nacional

El dato porteño volvió a generar expectativa sobre lo que pueda ocurrir con la inflación nacional de julio. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) había proyectado un IPC del 2% para ese mes, por debajo del resultado conocido ahora para la Ciudad.

El dato nacional será difundido por el INDEC el jueves 13 de agosto. Si bien el IPC porteño y el nacional tienen estructuras y ponderaciones diferentes, la aceleración registrada en CABA funciona como una referencia previa para seguir la dinámica de los precios durante julio.

La composición del aumento porteño muestra, además, un peso importante de los servicios y de componentes estacionales. Las vacaciones de invierno impactaron especialmente en recreación, turismo, gastronomía y transporte, mientras que los alimentos tuvieron una variación inferior al nivel general.

Con el 2,9% de julio, la inflación porteña dejó atrás el 1,8% de junio y volvió a acercarse al 3% mensual. El próximo dato del INDEC permitirá determinar si esa aceleración también se reflejó en el índice nacional o si quedó concentrada principalmente en la dinámica particular de precios de la Ciudad de Buenos Aires.