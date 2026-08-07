Del empleo al changuito: los números del deterioro bonaerense desde la llegada de Milei.

La economía bonaerense acumula desde fines de 2023 una secuencia de retrocesos que ya atraviesa empleo, endeudamiento, consumo, industria y recursos fiscales. Esa es la foto que trazó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe publicado este jueves, construido exclusivamente con estadísticas oficiales y con noviembre de 2023 como punto de comparación. El trabajo sostiene que Buenos Aires, donde vive el 38% de la población argentina, muestra resultados peores que el promedio nacional en buena parte de las variables relevadas.

El dato laboral abre la serie: entre el inicio de la gestión de Javier Milei y abril de 2026 se perdieron 91.270 puestos de trabajo registrados en unidades productivas bonaerenses. Equivalen al 26,7% de los 341.396 empleos registrados que desaparecieron en todo el país durante ese período. La actualización profundiza un cuadro que GRUPOLAPROVINCIA.COM había abordado días atrás, cuando el corte a marzo contabilizaba 85.299 puestos menos.

La degradación también aparece en la calidad del mercado laboral. Entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, la tasa de empleo provincial bajó de 43,7% a 43,4%, la desocupación subió de 8,3% a 9,7% y la subocupación pasó de 8,9% a 12,1%. En casas particulares, uno de los sectores con mayor presencia femenina, se registraron 8.114 bajas hasta abril.

Informe CEPA.

De los salarios al crédito

El informe pone especial atención sobre una escena que se volvió cotidiana para miles de hogares: recurrir al financiamiento para sostener gastos. Buenos Aires reúne 7,73 millones de préstamos y 2.195.427 deudores morosos. La mora alcanza al 28,4% de los deudores, con mayor incidencia entre los menores de 40 años, y trepa al 34,1% entre quienes recibieron crédito de fintech, tarjetas no bancarias, mutuales, cooperativas y otros proveedores no bancarios.

Informe CEPA.

El fenómeno aparece junto con una fuerte suba del costo de los servicios. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, la inflación acumulada en el GBA fue del 327%, pero vivienda, gas, electricidad y agua aumentaron 555%. La canasta de servicios públicos del AMBA pasó de absorber el 19% del salario mínimo al 80,2%. En el mismo período, la remuneración media privada registrada aumentó 286%, mientras el colectivo subió 1.450%, el tren 977% y electricidad, gas y otros combustibles 919%.

Esos números dialogan con cuestionamientos que el Gobierno bonaerense ya venía formulando. El titular de ARBA, Cristian Girard, vinculó salarios y endeudamiento —“Más bajan los salarios, más deben endeudarse”—; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sostuvo que el avance de la mora responde a “un problema de la política macroeconómica”; y el ministro de Economía, Pablo López, advirtió sobre las crecientes dificultades de las familias para sostener sus deudas.

En otra intervención reciente, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, cuestionó que se evalúe la economía solamente por indicadores financieros, mientras el ministro de Trabajo, Walter Correa, alertó por el paso de suspensiones y reducción de jornadas a cierres de establecimientos.

Consumo flojo y máquinas paradas

La misma fotografía se traslada a comercios y fábricas. En mayo de 2026, las ventas reales de supermercados bonaerenses estaban 16,4% por debajo de noviembre de 2023. Si se comparan los primeros cinco meses de 2026 con igual período de 2023, la caída llega al 14,6%, con bajas de 26,4% en lácteos, 23,8% en verdulería y frutería, 15,5% en panadería y 8,9% en carnes. En los centros comerciales del GBA, el acumulado enero-mayo quedó alrededor de 27% debajo de 2023.

La industria tampoco logra salir del cuadro. En mayo, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 58,4%, lo que significa que más de cuatro de cada diez máquinas permanecían sin uso. Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 cerraron 28.262 unidades productivas en todo el país; 7.625 estaban radicadas en Buenos Aires, el 27% del total.

Informe CEPA.

Menos actividad, menos recursos

El deterioro productivo termina impactando sobre las cuentas públicas. Durante el primer semestre de 2026, las transferencias por coparticipación hacia Buenos Aires retrocedieron 2,1% real frente al mismo período de 2025. Los recursos tributarios propios también cedieron: en mayo la recaudación provincial total cayó 13,7% interanual en términos reales, con bajas de 9% en Ingresos Brutos, 64,6% en Inmobiliario, 38,6% en Automotores y 11,7% en Sellos.

Para el CEPA, la provincia atraviesa desde noviembre de 2023 un deterioro sostenido en sus principales indicadores socioeconómicos. Axel Kicillof ya había condensado el argumento político de su administración al referirse al endeudamiento de los hogares: “Cuando a tantas personas les pasa lo mismo, no es un caso micro ni personal: lo que no funciona en Argentina es este proyecto económico que beneficia a unos pocos y deja afuera a las grandes mayorías”.