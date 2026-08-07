Kicillof manda emisarios al interior y enfría los acuerdos: cómo crece el MDF fuera de Buenos Aires

Kicillof (MDF)

Axel Kicillof decidió que 2026 no sea, al menos en el discurso formal, el año de una candidatura presidencial sino el de la expansión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La hoja de ruta que bajó a ministros, intendentes y dirigentes apunta a dos tareas en paralelo: ordenar la estructura bonaerense y plantar referencias en las provincias, mientras posterga las negociaciones con el resto del peronismo.

“No es un año de candidaturas”, repiten cerca del gobernador. La apuesta es llegar a 2027 con una red propia más extendida y margen para discutir acuerdos desde otra posición.

Primero, ordenar Buenos Aires

En el MDF contabilizan más de 300 espacios locales y admiten que en algunos distritos conviven hasta tres armados distintos. El objetivo es reducir esa dispersión a 135 estructuras, una por municipio. Carlos Bianco, ministro de Gobierno, aparece como uno de los responsables principales y este sábado 8 de agosto encabezará en Alberti el plenario de la Cuarta sección.

Después seguirán encuentros en la Segunda, Quinta, Sexta y Séptima; en la Primera y la Tercera, por el peso del conurbano, la prioridad previa será unificar las mesas existentes. En La Plata, la referencia es el intendente Julio Alak.

El calendario suma ramas temáticas. El 22 de agosto está previsto el lanzamiento federal de MDF Juventudes en San Martín, reprogramado tras la muerte del Indio Solari, con comisiones de debate y cierre de Kicillof.

Más adelante se proyecta MDF Deportes. Para el 19 de septiembre, en tanto, se evalúa un gran encuentro federal en territorio bonaerense con representaciones del resto del país.

Los “adelantados” salen al país

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad, concentra la coordinación nacional. A su alrededor se mueve una mesa integrada por la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Walter Correa, Javier Rodríguez y Javier Alonso; la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez; Jorge Ferraresi; los intendentes Julio Alak y Fernando Espinoza; y los exintendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo.

En otra instancia de coordinación también aparece la ministra Jesica Rey. La consigna para quienes hacen de “avanzada” es relevar el terreno antes de una eventual visita del gobernador y evitar entregar sellos sin control: “No se le da la franquicia del MDF a nadie”.

A ese dispositivo se suman dirigentes que recorren el país desde áreas específicas: el diputado nacional y exministro de Salud Daniel Gollán, por salud; Alberto Sileoni, por educación; y Roberto Salvarezza, por universidad y ciencia. La secuencia ya dejó movimientos en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Corrientes.

Bianco estuvo en San José y planteó que hay que “construir acuerdos para definir candidatos dejando atrás la lógica de las imposiciones”; Correa pasó por Concordia; Alonso había estado en Paraná; y Javier Rodríguez recorrió Santa Fe y Córdoba y tiene Corrientes en agenda. Pereyra y Descalzo también hicieron trabajo previo en esa provincia antes de una visita de Kicillof.

Chubut funciona esta semana como una prueba concreta del método. Gollán desarrolla entre el 6 y el 8 de agosto una gira por Dolavon, Trelew, Rawson y Puerto Madryn para impulsar MDF Salud Chubut. Fue recibido por el intendente de Dolavon, Dante Bowen, y la agenda incluye contactos con Chubut Futuro, sindicatos, profesionales sanitarios y autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, además de una Mesa de Salud.

Para este viernes 7 también está prevista una actividad de Katopodis y Ferraresi en Mendoza. En paralelo, Kicillof evalúa viajar a Uruguay entre el 21 y el 23 de agosto para una cumbre progresista, aunque esa salida no fue confirmada oficialmente.

El MDF desembarca en Mendoza.

La candidatura que otros ya empujan

El despliegue convive con una discusión que Kicillof busca demorar. Ante los ahora miembros de la Liga de Intendentes que le llevaron respaldo para una eventual postulación presidencial, respondió: “Los tiempos de ustedes no son los míos”.

Dentro del MDF también hay cinco dirigentes habilitados para caminar como posibles sucesores bonaerenses —Ferraresi, Alak, Katopodis, Bianco y Larroque— bajo la condición de no abrir guerras internas ni cuestionar la gestión provincial.

Desde la Ciudad, la legisladora de Fuerza Patria Berenice Iañez fue más explícita: “Nosotros queremos que sea Axel presidente”. Cerca del gobernador, sin embargo, sostienen que tampoco habrá apuro para cerrar acuerdos con el kirchnerismo que referencian Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, ni con Sergio Massa.

En ese sector dejan abierta una eventual PASO y explican la demora con una frase: “El acuerdo ahora no garpa nada”. La definición que repiten es otra: “El acuerdo va a llegar en el límite posible y sólo si alguien mide más que el otro”.