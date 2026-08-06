Magario: "Ningún avance tecnológico puede estar por encima del ser humano"

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, manifestó su expectativa ante la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina y destacó especialmente la posibilidad de recibirlo en Luján.

A través de una publicación, la dirigente bonaerense sostuvo que la llegada del pontífice representará una oportunidad para escuchar un mensaje necesario para el país.

Magario también recuperó los planteos de León XIV sobre el desarrollo tecnológico y afirmó que la inteligencia artificial debe estar subordinada al bienestar de las personas, al trabajo y a la construcción de una vida digna.

La expectativa por la llegada del Papa

“Con mucha emoción esperamos al Papa León XIV en su próxima visita a la Argentina y, especialmente, en Luján, junto a nuestra Patrona”, expresó Magario.

La vicegobernadora puso el foco en la importancia religiosa y simbólica que tendría la presencia del pontífice en la ciudad de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

“Su llegada será una enorme alegría y una oportunidad para escuchar un mensaje que hoy nos hace mucha falta a los argentinos”, señaló.

El ser humano por encima de la tecnología

En su mensaje, Magario se refirió a la mirada de León XIV sobre los desafíos planteados por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial.

“En su Encíclica Magnifica Humanitas, León XIV plantea uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: ningún avance tecnológico puede estar por encima del ser humano”, afirmó.

La dirigente sostuvo que la innovación no puede ser considerada un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe contribuir al desarrollo de las sociedades y a mejorar la vida de la población.

Inteligencia artificial al servicio de las personas

“La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías deben estar al servicio de las personas, del trabajo y del desarrollo de nuestros pueblos, sin que esto atente contra la posibilidad de una vida digna”, expresó la vicegobernadora.

Magario vinculó el debate tecnológico con el impacto que los nuevos sistemas pueden generar sobre el empleo, las oportunidades de crecimiento y las condiciones de vida.

Según planteó, cualquier proceso de modernización debe garantizar que los avances alcancen al conjunto de la sociedad y no profundicen las desigualdades.

Trabajo, educación y una vida digna

La vicegobernadora afirmó que la defensa de la humanidad se manifiesta en derechos y necesidades concretas.

“Porque defender la humanidad no es una idea abstracta: es defender el derecho a trabajar, a estudiar, a vivir dignamente y a construir un futuro”, sostuvo.

De esta manera, relacionó el mensaje papal con la necesidad de proteger el empleo, garantizar el acceso a la educación y generar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida.

El progreso y el bienestar colectivo

Magario también planteó que el desarrollo tecnológico debe contribuir al bienestar general y no quedar limitado a beneficios particulares.

“Es poner el progreso al servicio del bienestar de todos”, remarcó.

La dirigente sostuvo que esa posición se encuentra vinculada con valores cristianos y con los principios políticos y sociales que, según señaló, siempre defendió.

“Son valores profundamente cristianos y, sobre todo, forman parte de lo que siempre hemos defendido”, concluyó.

Una reflexión sobre el futuro

La publicación de Magario combinó la expectativa por la visita de León XIV con una reflexión sobre las transformaciones tecnológicas y su impacto sobre las personas.

La vicegobernadora defendió un modelo en el que la innovación, la inteligencia artificial y el desarrollo estén orientados a fortalecer el trabajo, la educación y las condiciones de vida.