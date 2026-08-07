La Liga de Intendentes salió a medir fuerzas: marcha, encuentro con senadores y 2027 en agenda

El espacio que nació alrededor del Grupo AFA amplió su representación territorial y empezó a mostrar una identidad propia dentro del peronismo bonaerense.

La Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires dio esta semana un paso más en su construcción política. Después de ampliar la mesa que originalmente había comenzado a tomar forma alrededor del denominado Grupo AFA, los jefes comunales tuvieron su primera demostración callejera con identidad propia y aprovecharon la movilización frente al Congreso para exhibir vínculos con dirigentes de peso del peronismo nacional.

La secuencia no termina en la marcha. Detrás de la presencia de los intendentes en las calles aparece una construcción que busca consolidarse dentro de Fuerza Patria, ganar capacidad de negociación y llegar a la discusión electoral de 2027 con una representación propia. Para eso, la Liga intenta moverse en un terreno delicado: mantener canales abiertos con Axel Kicillof, preservar vínculos con el kirchnerismo y, al mismo tiempo, evitar quedar subordinada a alguna de las estructuras que ya disputan el liderazgo del peronismo bonaerense.

La movilización de este jueves contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei funcionó como la primera postal pública de ese armado. Federico Otermín, Federico Achával, Nicolás Mantegazza, Mariel Fernández, Gustavo Menéndez y Marisa Fassi participaron de la jornada y mantuvieron un encuentro con los senadores nacionales Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio y José Mayans.

La iniciativa oficial había generado una fuerte reacción opositora por las modificaciones propuestas al régimen de tierras rurales, entre otros puntos. Finalmente, el Gobierno retiró del proyecto el capítulo que flexibilizaba la adquisición de tierras por parte de extranjeros para garantizar el tratamiento parlamentario. El Senado terminó dando media sanción al texto sin ese apartado y sin el capítulo referido al manejo del fuego.

Una foto que excede la marcha

La presencia de la Liga en el Congreso tuvo una lectura política que fue más allá de la posición asumida frente al proyecto nacional. Los intendentes se mostraron junto a De Pedro, Di Tullio y Mayans, tres dirigentes con peso dentro de la estructura parlamentaria de Fuerza Patria, y plantearon la necesidad de sostener una agenda vinculada con la producción, el federalismo, el empleo y la defensa de los recursos estratégicos.

La escena tuvo además un componente territorial. Mariel Fernández llegó al Congreso junto con militantes de su espacio "Reconquista". La intendenta cuestionó al Gobierno nacional y vinculó la protesta con la defensa de la tierra, los recursos naturales y la soberanía.

Con la militancia de Moreno en la Plaza del Congreso.



El gobierno de Milei quiere regalar la Argentina pero el pueblo salió a la calle para defender nuestra tierra, nuestros recursos y nuestra soberanía. No hay represión que silencie a un pueblo dispuesto a hacerse escuchar y… pic.twitter.com/bNB1dBnAv2 — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) August 6, 2026

Para la Liga, la jornada permitió mostrar que la construcción no queda encerrada en las reuniones entre intendentes. La intención es comenzar a transformar la representación territorial en una herramienta política con capacidad para intervenir en debates provinciales y nacionales.

El proyecto de propiedad privada había comenzado a ser tratado en el Senado en abril y obtuvo dictamen en mayo, luego de varias modificaciones al texto original enviado por el Poder Ejecutivo. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General recibieron a distintos expositores y discutieron, entre otros aspectos, las reformas vinculadas con expropiaciones, desalojos y tierras rurales.

La construcción que empezó con cuatro

La Liga no apareció de un día para otro. Su origen se encuentra en el grupo de intendentes que comenzó a reunirse alrededor de Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Gastón Granados, de Ezeiza; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.

A partir de allí, la mesa se amplió. Se sumaron Mariel Fernández, de Moreno; Gustavo Menéndez, de Merlo; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Juan Pablo García, de Dolores; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; y Esteban Sanzio, de Baradero.

El ingreso de Sanzio terminó de ampliar una representación que ya no queda concentrada exclusivamente en el conurbano. El intendente de Baradero, además, mantiene un vínculo político con el diputado nacional y secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique, lo que suma otra vía de interlocución con el sindicalismo y el peronismo nacional.

La nómina puede seguir creciendo. El espacio todavía no estableció una conducción formal y, justamente, esa característica le permite incorporar dirigentes con recorridos políticos diferentes. La apuesta es que la identidad se construya alrededor de la representación municipal y no a partir de una adhesión cerrada a una figura nacional o provincial.

Ese punto explica buena parte de la estrategia de la Liga. Sus integrantes tienen vínculos con distintos sectores del peronismo y, en lugar de resolver ahora las diferencias de fondo, buscan preservar una mesa común desde la cual discutir las próximas decisiones.

Kicillof, en el centro de la convivencia

Días antes de la movilización, los intendentes mantuvieron un encuentro en la Quinta de San Vicente, donde analizaron la situación económica y social de los municipios y el impacto del escenario nacional sobre las administraciones locales.

Kicillof ocupa una posición particular en esta trama: además de ser gobernador, es presidente del PJ bonaerense y conduce el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que viene ampliando su estructura territorial.

Para los intendentes de la Liga, la convivencia con el MDF es uno de los puntos que deberán administrar durante los próximos meses. El espacio del gobernador continuará creciendo y tendrá presencia en municipios gobernados por integrantes de la Liga, pero la discusión interna pasa por evitar que esa expansión derive en una disputa directa por el control político de los distritos.

La premisa que transmiten los intendentes es evitar que la interna termine absorbiendo toda la agenda. En conversaciones recientes, uno de los jefes comunales resumió esa posición con una frase que circuló dentro del espacio: “Hay que cortar con el internismo”.

Recibimos en el Senado a compañeras y compañeros de la Liga de Intendentes Peronistas de la provincia de Buenos Aires, junto a @ditulliojuli y José Mayans.



Defender nuestra tierra, nuestros recursos estratégicos y el federalismo también es defender el futuro de todos los… pic.twitter.com/VN3OgsuHfj — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 6, 2026

Una cuarta referencia dentro de Fuerza Patria

La discusión de fondo aparece en la pregunta por el lugar que ocupará la Liga dentro del peronismo bonaerense.

El espacio busca ser reconocido como una referencia propia dentro de Fuerza Patria, junto al Movimiento Derecho al Futuro, La Cámpora y el Frente Renovador. La idea de una “cuarta pata” comenzó a instalarse precisamente porque los intendentes entienden que su peso territorial puede convertirse en una variable determinante para las futuras negociaciones.

No se trata solamente de contar municipios. La Liga intenta que esa representación tenga traducción política a la hora de definir candidaturas, estrategias electorales y posiciones frente a los gobiernos nacional y provincial.

Ahí aparece 2027. Todavía no existe una candidatura definida dentro de la Liga, pero varios de sus principales referentes aparecen en las conversaciones sobre la sucesión bonaerense. Otermín, Achával y Fernández son los nombres con mayor proyección.

La posibilidad de utilizar las PASO para ordenar las candidaturas tampoco está descartada. En el armado consideran que una competencia interna podría ser una salida si los distintos sectores de Fuerza Patria no alcanzan un acuerdo sobre una candidatura única.

La definición, sin embargo, no es inmediata. La prioridad actual es fortalecer la Liga, ampliar su representación y evitar que las diferencias entre sus integrantes terminen antes de tiempo con una construcción que todavía está tomando forma.