Papa León XIV, visitante ilustre de la Provincia: operativo, feriados y agenda en Claypole y Luján

Papa León XIV

El Gobierno bonaerense declaró Visitante Ilustre de la provincia de Buenos Aires al papa León XIV, a poco más de un mes de la visita apostólica que tendrá dos puntos centrales en territorio provincial: el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el lunes 9 de noviembre, y la Basílica Nuestra Señora de Luján, el miércoles 11.

En paralelo, Provincia, Nación, municipios y autoridades eclesiásticas avanzan con una coordinación que involucra seguridad, salud, transporte, circulación y asistencia ante una convocatoria que será masiva.

Visita de León XIV: el reclamo por Luján, la Provincia en la mesa y un operativo para millones.

La decisión de Axel Kicillof quedó plasmada en el Decreto 1656/2026, en el marco de la Ley provincial 14.622. Entre los fundamentos se destacó la dimensión espiritual, pastoral, cultural e institucional de la visita y la presencia territorial de la Iglesia Católica en actividades educativas, sociales, sanitarias y comunitarias.

La agenda también abre una instancia institucional entre gobiernos con una relación política distante. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, adelantó que Kicillof participará de las actividades que se coordinen con el Vaticano. No hay, hasta ahora, una reunión bilateral confirmada con Javier Milei, aunque ambos podrían coincidir durante las actividades oficiales, especialmente en Luján.

La peregrinación, primer gran ensayo del operativo

Antes de la llegada del Pontífice, la Provincia tendrá una prueba de escala con la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, prevista para el 3 y 4 de octubre. El recorrido comprende unos 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica y atraviesa Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

La coordinación bonaerense involucra las áreas de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente, además de ABSA e IOMA. El dispositivo contempla hospitales móviles, ambulancias, personal médico, patrulleros, motos, controles de tránsito, puestos de hidratación y alimentos, baños químicos, iluminación, generadores y puntos para separación de residuos.

El centro operativo funcionará en la Universidad Nacional de Luján y habrá seguimiento meteorológico. La Provincia cuenta desde 2022 con una resolución que establece pautas para la asistencia estatal en peregrinaciones masivas. El despliegue de octubre servirá también para ajustar la coordinación entre jurisdicciones antes de noviembre.

A ese esquema se suma la organización nacional, que creó una unidad especial para coordinar logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo y relaciones institucionales durante la visita.

Dos feriados y el paso por Claypole

El cronograma modificará además el calendario de noviembre. El lunes 9 será feriado nacional en todo el país. El martes 10 la medida regirá únicamente en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. El esquema busca ordenar los desplazamientos y facilitar los operativos vinculados con la agenda papal.

La primera parada bonaerense será el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el lunes 9 a las 9.15. La institución ocupa unas 50 hectáreas y alberga a más de 400 residentes. Allí Provincia y Almirante Brown trabajan sobre seguridad, tránsito y organización del encuentro.

La organización local también comenzó a tomar forma en el Centro de Operaciones Municipal de Burzaco, donde Mariano Cascallares encabezó una reunión junto al intendente interino Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko.

Allí avanzaron sobre los dispositivos de seguridad, tránsito y comunicación para la jornada. Cascallares convocó a los vecinos a acompañar la llegada de León XIV y aseguró que el Municipio trabaja para que la visita “pueda desarrollarse de la mejor manera”, ante un acontecimiento que, afirmó, quedará en la historia de Almirante Brown.

El recorrido previsto incluye la avenida Monteverde y sectores como el Viaducto Papa Francisco y la Rotonda El Vapor. También se prevé que León XIV realice el tramo final hacia el establecimiento en Papamóvil, con un trayecto que permitirá su paso frente a los vecinos antes del ingreso al predio.

Luján se prepara para una convocatoria de hasta dos millones

El punto de mayor concentración bonaerense llegará el miércoles 11 de noviembre en Luján. El intendente Leonardo Boto estimó que la misa podría reunir entre 1,5 y dos millones de personas, una proyección que obliga a trabajar sobre accesos, estacionamiento, asistencia sanitaria y circulación.

Boto marcó que el desafío será distinto al de la peregrinación anual, porque esta vez los asistentes no llegarán y se retirarán de manera continua, sino que se concentrarán durante varias horas para la misa. El intendente anticipó que una parte importante del público deberá ingresar a Luján desde el martes, con cortes en los accesos, estacionamientos en la periferia y trayectos a pie de entre tres y seis kilómetros.

“Si no frenamos un poco en los bordes de Luján, Luján se satura”, explicó. También señaló que la hotelería y los alojamientos temporarios ya registran una fuerte demanda y que clubes, centros de jubilados y sociedades de fomento serán parte de las alternativas para recibir visitantes.

El esquema proyectado comprende un corredor desde la Basílica y la Plaza Belgrano por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Ruta 7. Entre las previsiones se encuentran áreas de servicio, hospitales móviles, puntos de hidratación, sanitarios y sectores gastronómicos, además de estacionamientos periféricos y cortes viales.

La visita se producirá, además, mientras León XIV mantiene intervenciones públicas sobre cuestiones políticas internacionales. Este miércoles cuestionó la asociación entre determinadas corrientes de extrema derecha y expresiones religiosas al responder sobre la situación de Alemania, y llamó a recuperar valores vinculados con la comprensión y el bien común. Sus declaraciones estuvieron referidas específicamente al escenario alemán.