Paro docente en la Provincia: salarios, violencia e interna gremial detrás de la medida

Paro docente.

Las escuelas bonaerenses atravesarán este jueves 1° de octubre una nueva jornada de conflicto. La medida fue impulsada inicialmente por la Lista Multicolor, oposición interna del principal sindicato docente de la Provincia, y este miércoles se amplió con la convocatoria del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a un paro de 24 horas, con eje en la violencia en las escuelas y en medio del reclamo por la reapertura de la paritaria salarial.

El paro aparece después de una reunión paritaria que terminó sin una nueva oferta económica y en medio de una seguidilla de medidas distritales que, durante las últimas semanas, dejaron escuelas sin clases en distintos puntos del Conurbano y el interior bonaerense. La discusión salarial se mezcla así con otra pelea: la estrategia que debe adoptar el sindicalismo docente frente al gobierno de Axel Kicillof.

La Multicolor reclama la reapertura inmediata de las paritarias, salarios que permitan alcanzar el costo de la canasta familiar, un plan de desendeudamiento para los trabajadores, más presupuesto educativo y respuestas frente a las agresiones dentro de las escuelas. La convocatoria difundida para este jueves agrega también la eliminación del “cero de inicial” y cuestiona la ausencia de un plan de lucha por parte de la conducción mayoritaria.

En General Pueyrredón, donde la medida fue confirmada después de una reunión de delegados, la oposición incorporó pedidos de actualización mensual de los salarios de acuerdo con la inflación, fin del pluriempleo, devolución de descuentos por días de huelga, plena cobertura de IOMA sin copagos y aplicación de los acuerdos de prevención y reparación frente a hechos de violencia.

Un paro con un mapa territorial desigual

El alcance territorial de la convocatoria de la Multicolor no será uniforme. Tiene como uno de sus principales apoyos a las seccionales de La Matanza, Tigre y Marcos Paz, conducidas por sectores de la Multicolor. A ellas se suma la actividad de la oposición en otros distritos y la confirmación del paro en General Pueyrredón, donde este jueves habrá además una concentración a las 11 frente a la sede de IOMA en Mar del Plata.

La estructura territorial de la oposición creció después de las elecciones de SUTEBA realizadas en mayo. La lista Celeste-Violeta, encabezada por María Laura Torre, retuvo ampliamente la conducción provincial con el 76% de los votos, pero la Multicolor mantuvo Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca y recuperó La Matanza, uno de los distritos con mayor cantidad de docentes y peso político dentro del sindicato.

SUTEBA abrió la era post Baradel: Torre ganó, pero La Matanza le marcó un límite al oficialismo.

Ese mapa permite identificar dónde existe una estructura gremial propia capaz de impulsar la huelga, pero no anticipar un porcentaje provincial de adhesión. Bahía Blanca constituye, además, un caso particular: la seccional realizó este miércoles 30 su propio paro de 24 horas por salarios, reapertura de paritarias e IOMA, coincidiendo con protestas de ATE y docentes universitarios. Por esa razón, no corresponde trasladar automáticamente esa medida al paro convocado para el jueves.

En La Plata, la Multicolor también viene difundiendo la convocatoria y reclamando la reapertura salarial, aunque hasta ahora no existe una estimación fundada sobre cuántas escuelas podrían sumarse. En Mar del Plata, en cambio, la protesta ya fue ratificada formalmente luego de la consulta en los establecimientos y la reunión de delegados.

El salario une los reclamos, pero divide la estrategia

La interna gremial no pasa tanto por el diagnóstico como por la respuesta. El FUDB —integrado por SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA— también exige una mejora salarial, cobertura integral de IOMA, medidas frente a la violencia, reducción de la sobrecarga laboral y continuidad de distintas mesas técnicas.

Después de la Comisión Técnica Salarial del 25 de septiembre, el frente reclamó la “urgente continuidad” de la paritaria para recuperar poder adquisitivo. Este miércoles, el FUDB sumó un paro provincial de 24 horas para el jueves, motivado por los hechos de violencia contra docentes registrados en distintos distritos. La decisión hará coincidir en la misma jornada al Frente y a la Multicolor, aunque las convocatorias surgieron por carriles diferentes.

La diferencia se apoya en una discusión interna que quedó más expuesta tras las elecciones sindicales. Torre asumió este año la conducción provincial para el período 2026-2030, mientras la oposición busca convertir las seccionales recuperadas o retenidas en una plataforma para presionar desde las escuelas.

El documento impulsado en General Pueyrredón lleva esa discusión al terreno salarial con una referencia concreta: reclama un ingreso inicial de $1,7 millones para un preceptor y un salario por cargo equivalente a la canasta familiar. También vincula la pérdida de ingresos con el endeudamiento de los hogares docentes y el pluriempleo.

Suteba Multicolor convoca a un paro docente para este jueves.

Violencia escolar: una cadena de paros antes del jueves

La huelga provincial tampoco aparece aislada de lo ocurrido en las escuelas durante septiembre. En pocos días se sucedieron protestas distritales motivadas por agresiones a docentes y directivos.

En Hurlingham, SUTEBA, FEB y UDOCBA convocaron un paro y una movilización el 24 de septiembre después de la agresión sufrida por la directora y una docente de la Escuela Primaria N°11. La comunidad educativa realizó además un abrazo al establecimiento para reclamar medidas de prevención y resguardo.

Ese mismo clima se trasladó a Ensenada, donde SUTEBA dispuso un paro de 36 horas tras los incidentes registrados en la Escuela Primaria N°13. La protesta reunió luego a representantes de la conducción oficial, la Multicolor, UDOCBA y SADOP en una movilización que puso en primer plano el reclamo por la aplicación de mecanismos de protección frente a hechos de violencia.

Los docentes de Ensenada se movilizaron tras la agresión en la Escuela Mosconi.

En Almirante Brown, AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA realizaron otro paro distrital el lunes 28 después de que un docente denunciara haber sido golpeado por la madre de una alumna en una escuela de San José. Y en Florencio Varela, el FUDB local convocó al cese de actividades y a un abrazo a la Escuela Secundaria N°5 luego de otra agresión contra una docente.

San Miguel y otros distritos también registraron protestas recientes por episodios similares. La sucesión de conflictos convirtió así la violencia escolar en un punto compartido por sectores que, al mismo tiempo, mantienen diferencias importantes sobre cómo organizar el reclamo provincial.

La jornada de este jueves ya no quedará limitada a medir el alcance de una convocatoria propia de la oposición de SUTEBA: con la decisión del FUDB, distintos sectores del sindicalismo docente confluirán en un paro provincial atravesado por los reclamos salariales y la violencia en las escuelas.

En Mar del Plata habrá concentración frente a IOMA a las 11 y, en La Plata, la Asociación de Maestrxs convocó a la misma hora a Plaza San Martín para movilizarse a la Dirección General de Cultura y Educación, también con reclamos por las condiciones de trabajo y la violencia en las escuelas.