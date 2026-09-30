La defensa de Cristina Kirchner realizó una nueva presentación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para cuestionar la condena en la causa Vialidad y solicitar una medida cautelar sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El planteo busca además que el organismo internacional examine las presuntas vulneraciones de derechos que, según sus abogados, se produjeron durante el proceso judicial argentino.

La presentación fue realizada mediante una adenda elaborada por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego. La defensa pretende que el Comité analice el caso durante uno de sus próximos períodos de sesiones y reclama la suspensión de los efectos de la inhabilitación mientras se tramita el planteo internacional.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad. La sentencia quedó firme después de la intervención de la Corte Suprema y actualmente cumple la pena bajo modalidad domiciliaria.

Qué plantea la defensa ante Naciones Unidas

Los abogados sostienen que durante el proceso se vulneraron garantías protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras cuestiones, cuestionan aspectos vinculados con el derecho a un juicio justo, la revisión de la condena, la imparcialidad de los tribunales y el ejercicio de los derechos políticos.

Esas afirmaciones forman parte de la posición de la defensa y son justamente las que deberá analizar el Comité; no constituyen conclusiones ya adoptadas por Naciones Unidas sobre el expediente.

La nueva presentación también incorpora documentación que los abogados consideran relevante para revisar los fundamentos de la sentencia.

Uno de los elementos centrales es un análisis realizado a partir de información incorporada durante 2026 en la causa Cuadernos sobre los desembolsos del fideicomiso vial SISVIAL.

Según la interpretación presentada por la defensa, las empresas vinculadas a Lázaro Báez habrían recibido 18,66 millones de dólares sobre aproximadamente 2.200 millones desembolsados, equivalentes al 0,85% del total analizado. Los abogados sostienen que ese dato contradice uno de los argumentos utilizados para fundamentar la condena.

Se trata, nuevamente, de una argumentación de la defensa que busca ser considerada en las vías de revisión promovidas y no de una conclusión judicial que haya dejado sin efecto la sentencia vigente.

El pedido sobre la inhabilitación política

Otro eje del planteo está directamente relacionado con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los abogados solicitaron al Comité una medida cautelar que permita suspender sus efectos mientras se analiza el caso. La estrategia tiene además una consecuencia política concreta: actualmente la condena impide que Cristina Kirchner pueda competir por un cargo electivo.

La posibilidad de una eventual candidatura presidencial en 2027 volvió a quedar en discusión después de que Máximo Kirchner afirmara públicamente que la expresidenta mantiene la voluntad de competir si consigue recuperar sus derechos políticos.

Por ahora, sin embargo, la inhabilitación continúa plenamente vigente y no existe una resolución del Comité que modifique su situación jurídica.

Qué puede hacer el Comité de Derechos Humanos de la ONU

El Comité de Derechos Humanos puede recibir comunicaciones de personas que aleguen que un Estado parte vulneró derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, una vez cumplidos los requisitos establecidos por el Protocolo Facultativo.

También puede solicitar medidas provisionales antes de resolver el fondo de una comunicación cuando considera que existe riesgo de un daño irreparable. Una solicitud de ese tipo no significa que el organismo haya aceptado los argumentos de quien presenta el reclamo ni anticipa una decisión sobre el fondo.

Ese punto marca una diferencia relevante en el caso de Cristina Kirchner: hasta el momento existe un pedido formulado por su defensa, pero no una decisión del organismo internacional que suspenda la condena o habilite una candidatura.

La estrategia también tendrá una vía judicial en Argentina

La presentación internacional no será la única herramienta que utilizará la defensa.

Los abogados anticiparon que la documentación incorporada será utilizada además para impulsar un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de cuestionar nuevamente la condena en el ámbito judicial argentino.

De esta manera, la estrategia avanza por dos carriles: la comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y nuevas presentaciones ante la Justicia argentina.

Mientras ambos trámites continúan, la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos permanecen vigentes.