Docentes y no docentes de universidades públicas comienzan este miércoles 30 de septiembre un nuevo paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y tendrá alcance en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras casas de altos estudios del país.

La protesta se produce mientras continúa abierto el conflicto entre los trabajadores universitarios y el Gobierno nacional por la actualización de los salarios, las becas estudiantiles y la implementación de la normativa aprobada para el sector.

El paro fue votado por CONADU y CONADU Histórica, dos de las principales federaciones docentes universitarias, y se suma a las distintas medidas que vienen desarrollando organizaciones docentes y no docentes en el marco de un plan de lucha nacional.

El reclamo salarial y la falta de acuerdo

Uno de los principales puntos de la protesta es la recomposición de los ingresos. Los gremios reclaman actualmente una actualización salarial del 33,4% y sostienen que las mejoras otorgadas hasta el momento no alcanzan a compensar el deterioro acumulado.

En la última negociación, el Gobierno mantuvo un aumento adicional del 3% correspondiente a los haberes de septiembre y a cobrar en octubre. Las organizaciones universitarias rechazaron la propuesta y mantuvieron sus medidas de fuerza.

Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), señaló que hasta el momento no hubo nuevos contactos con el Gobierno para retomar la negociación. Según expresó, tampoco se produjeron avances respecto del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La disputa también continúa en la Justicia

La protesta coincide además con una instancia clave del frente judicial abierto por la aplicación de la ley.

El juez federal Martín Cormick había intimado al Gobierno nacional a cumplir integralmente una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes y los programas de becas. El plazo fijado fue de cinco días y vence este miércoles 30 de septiembre.

El magistrado advirtió que, en caso de persistir el incumplimiento, podrían aplicarse multas económicas por cada día de demora. La resolución surgió después de considerar que la documentación presentada por el Ejecutivo no alcanzaba para acreditar el cumplimiento total de la cautelar.

Desde los gremios señalaron que hasta el momento no recibieron novedades que permitan considerar resuelto el conflicto. Carboni indicó que circuló la posibilidad de una apelación por parte del Gobierno, aunque sostuvo que no había una presentación formal confirmada al momento de sus declaraciones.

Actividades durante el paro

La medida de fuerza estará acompañada por distintas acciones de visibilización.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA está prevista para este miércoles una jornada abierta a la comunidad entre las 9 y las 19. Habrá asesoramiento para emprendedores, orientación sobre deudas y obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo, recomendaciones para prevenir estafas y actividades culturales.

Para el jueves también se programó un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina de la UBA, con la posibilidad de sumar una radio abierta y otras actividades participativas.

El conflicto continuará después del paro. Las organizaciones universitarias mantienen convocada para el 15 de octubre la quinta Marcha Federal Universitaria, que volverá a colocar en el centro del reclamo la aplicación de la Ley de Financiamiento, los salarios y los recursos destinados al sistema universitario.