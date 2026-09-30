Una nueva encuesta nacional puso el foco sobre un segmento particular del electorado de Javier Milei: quienes lo acompañaron en el balotaje presidencial de 2023 pero ahora manifiestan que preferirían un cambio de gobierno en las elecciones de 2027.

Los datos corresponden al Monitor Socio-Político de septiembre elaborado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA), dependiente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El relevamiento fue realizado entre el 15 y el 23 de septiembre sobre 3.031 casos a nivel nacional.

Dentro de quienes votaron a Milei en la segunda vuelta de 2023, el 78% continúa inclinándose por la continuidad del actual Gobierno, mientras que el 22% afirma que preferiría un cambio en 2027.

A dónde mira el segmento que prefiere un cambio

La encuesta también preguntó qué tipo de gobierno elegirían aquellos votantes de Milei de 2023 que ahora se inclinan por un recambio.

Dentro de ese 22%, el 44% eligió la categoría “otro”, mientras que un 31% mencionó al PRO/macrísmo. En tanto, un 14% señaló como alternativa a un gobierno peronista no kirchnerista y el 11% optó por un nuevo gobierno kirchnerista.

La distribución es relevante porque muestra que la preferencia por un cambio no equivale a un traslado automático hacia un único espacio opositor. Por el contrario, las respuestas se reparten entre distintas alternativas y una proporción importante no se identifica con las opciones partidarias principales planteadas por el estudio.

Como informó recientemente GrupoLaProvincia.com, el mismo Monitor Socio-Político registró que, sobre el total de los encuestados, el 58% prefiere un cambio de gobierno en 2027 y el 42% se inclina por la continuidad. Esa pregunta mide una preferencia general entre cambio y continuidad y no debe interpretarse como intención de voto directa hacia una fuerza determinada.

Cómo queda la intención de voto por espacios

Cuando la consulta pasa de la preferencia entre cambio y continuidad a la intención de voto, La Libertad Avanza registra el 37%.

El peronismo reúne en conjunto un 34%, aunque dividido entre dos alternativas: un 20% para el espacio kirchnerista y un 14% para el peronismo no kirchnerista.

Por fuera de esos espacios, la izquierda unida alcanza el 8%, el mismo porcentaje que obtiene la opción “ninguno de ellos u otro”. Un 7% responde que todavía no sabe a quién votaría y el PRO/macrismo registra 5%.

Los datos corresponden a una fotografía de opinión tomada más de un año antes de las elecciones presidenciales de 2027 y reflejan preferencias declaradas al momento del trabajo de campo, no resultados electorales proyectados.

Qué muestran los escenarios hipotéticos de balotaje

El estudio también planteó distintos escenarios de segunda vuelta.

En una consulta hipotética entre Javier Milei y Axel Kicillof, Milei obtiene 44% y Kicillof 42%. Además, el 11% responde que no votaría por ninguno de los dos y el 3% no sabe.

En otro escenario, frente a Sergio Massa, Milei registra nuevamente 44%, mientras que Massa obtiene 35%. En ese caso, un 16% elegiría votar en blanco o por ninguno y un 4% no sabe.

Los distintos indicadores muestran, por lo tanto, dimensiones diferentes del escenario electoral: una cosa es la preferencia por continuidad o cambio, otra la intención de voto por espacio y otra los escenarios hipotéticos planteados para una segunda vuelta.

En particular, el dato sobre quienes votaron a Milei en 2023 permite observar que el oficialismo conserva el respaldo mayoritario de ese grupo, aunque una parte manifiesta actualmente una preferencia distinta respecto de la continuidad después de 2027.