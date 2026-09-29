Una nueva encuesta nacional volvió a poner bajo análisis la relación entre el discurso económico de Javier Milei y la percepción de la opinión pública. El estudio de Zuban Córdoba y Asociados mostró que el 64,1% de las personas consultadas está en desacuerdo con la afirmación “Mi gobierno sacó a 14 millones de personas de la pobreza”, mientras que el 29,2% manifestó estar de acuerdo y el 6,7% no fijó posición.

El resultado forma parte de un relevamiento que midió la reacción social frente a cinco frases asociadas al Presidente. En todos los casos, el nivel de desacuerdo superó el 64%, aunque cada afirmación aborda dimensiones diferentes de la gestión, la economía, la relación con el periodismo y el escenario electoral.

El estudio fue realizado entre el 16 y el 19 de septiembre de 2026 sobre 2.000 personas mayores de 16 años de todo el país, mediante una encuesta online. El margen de error informado fue de ±2,19 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

Qué respondió la encuesta sobre la pobreza

La pregunta no consultó directamente si los participantes consideran que la pobreza aumentó o disminuyó. Lo que se puso a consideración fue una afirmación concreta atribuida a Milei: “Mi gobierno sacó a 14 millones de personas de la pobreza”.

Ante esa frase, el 64,1% expresó desacuerdo, el 29,2% acuerdo y el 6,7% respondió que no sabía. Por lo tanto, el resultado mide el grado de aceptación social de esa afirmación y no constituye por sí mismo una medición estadística sobre la cantidad de personas que salieron de la pobreza.

La precisión resulta relevante porque el sondeo se conoció pocos días después de la publicación del último informe oficial sobre pobreza.

El INDEC informó que el 32,3% de las personas de los 31 aglomerados urbanos relevados estaba por debajo de la línea de pobreza durante el primer semestre de 2026. La indigencia alcanzó al 7,5%.

En el segundo semestre de 2025, la pobreza había sido del 28,2%, por lo que el nuevo registro significó un aumento de 4,1 puntos porcentuales entre ambos períodos.

La comparación debe mantenerse dentro de la metodología oficial del INDEC, que mide la incidencia de la pobreza a partir de los ingresos de los hogares y del valor de las canastas básicas en los aglomerados urbanos relevados.

Las otras cuatro frases medidas

El informe de Zuban Córdoba también preguntó por otras cuatro expresiones asociadas al discurso presidencial.

La frase “Somos el mejor gobierno de la historia” registró el mayor nivel de desacuerdo: 66,2%, frente a un 26,1% de acuerdo y un 7,7% que no respondió en ninguno de los dos sentidos.

Ante la afirmación “El salario en dólares es el más alto de la historia”, el 65,1% manifestó desacuerdo y el 19,6% acuerdo. Fue, entre las cinco frases, la que registró el menor porcentaje de adhesión y un 15,3% de respuestas sin posición definida.

También se consultó por la expresión “Si no me votan, la sociedad se está suicidando”. Allí, el desacuerdo alcanzó al 64,9%, mientras que el 27,2% estuvo de acuerdo.

La quinta afirmación fue “El 95% de los periodistas son mierdas humanas”. El 64,8% expresó desacuerdo y el 30,3% acuerdo.

Un patrón similar entre las cinco afirmaciones

Más allá de las diferencias entre cada pregunta, el estudio muestra una característica común: el desacuerdo se ubicó entre 64,1% y 66,2% en las cinco frases evaluadas, mientras que el acuerdo nunca superó el 30,3%.

El relevamiento no permite trasladar esos porcentajes directamente a intención de voto, aprobación general del Gobierno o evaluación electoral de Milei. Se trata específicamente de respuestas ante determinadas afirmaciones atribuidas al Presidente.

Como informó recientemente GrupoLaProvincia.com, el mismo estudio de Zuban Córdoba mostró niveles de desacuerdo superiores al 64% frente a las cinco frases analizadas. Esa medición permite ubicar el resultado sobre pobreza dentro de un relevamiento más amplio sobre la recepción del discurso presidencial.

En el caso particular de la pobreza, el sondeo suma así un dato de opinión pública en un momento en que el último registro oficial mostró un cambio de tendencia: después de haber bajado al 28,2% durante el segundo semestre de 2025, la incidencia volvió a subir al 32,3% durante los primeros seis meses de 2026.