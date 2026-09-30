Almirante Brown amplía la UNaB con un nuevo edificio

El Municipio de Almirante Brown informó que avanza la construcción del segundo edificio de aulas y talleres de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), una obra que busca ampliar la capacidad de la institución y generar nuevos espacios para la formación de miles de estudiantes.

El proyecto se lleva adelante de manera articulada con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se desarrolla en el predio de trece hectáreas de la histórica Quinta Rocca, en Burzaco.

El nuevo edificio tendrá más de mil metros cuadrados de superficie cubierta, distribuidos en dos niveles.

“Se viene otro gigante a Almirante Brown”

Mariano Cascallares destacó el avance de la obra y puso el foco en el crecimiento de la universidad.

“Se viene otro gigante a Almirante Brown. Trabajando junto a la Provincia avanzamos a todo ritmo con la construcción de este nuevo edificio de aulas y talleres para nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown en Burzaco”, expresó.

Y agregó: “Esta obra nos permite seguir fortaleciendo la infraestructura y ampliando las oportunidades de formación para miles de estudiantes de nuestro distrito y de toda la región”.

Más aulas y talleres para la UNaB

El nuevo edificio permitirá incorporar aulas técnicas, talleres, espacios de informática y dependencias administrativas.

La intervención ampliará la infraestructura propia de la Universidad y complementará el edificio que ya se encuentra en funcionamiento.

Además, permitirá reducir la necesidad de recurrir a espacios alquilados para desarrollar actividades académicas.

Una obra integrada a la Quinta Rocca

El proyecto fue diseñado respetando el entorno natural del predio.

Entre el nuevo edificio y el ya inaugurado habrá un patio interno con una separación de 30 metros.

También se preservará la arboleda existente y, especialmente, un histórico roble que funcionará como eje del espacio exterior.

Qué tendrá la planta baja

En la planta baja funcionará un aula-taller de 96 metros cuadrados.

También se incorporará un sector colaborativo, cuatro oficinas administrativas, una sala de profesores y áreas técnicas y de sistemas.

El proyecto contempla además un espacio previsto para una futura cafetería.

Mecatrónica e Informática tendrán espacios propios

En el primer piso habrá dos aulas-taller destinadas a las carreras de Mecatrónica e Informática.

También se sumarán una sala de impresión y depósitos.

La distribución busca acompañar las necesidades específicas de estas propuestas formativas.

Accesibilidad integral

El nuevo edificio contará con sanitarios accesibles en ambas plantas.

También tendrá ascensor y escaleras.

De esta manera, se busca garantizar condiciones de accesibilidad para estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad.

Más infraestructura para la educación superior

La obra representa una nueva etapa en el crecimiento de la UNaB.

La incorporación de espacios propios permitirá ampliar las actividades académicas y mejorar las condiciones de cursada.

Además, la nueva infraestructura permitirá ordenar mejor el funcionamiento cotidiano de la institución.

Un proyecto con impacto regional

Desde el Municipio destacaron que la universidad no solo recibe estudiantes de Almirante Brown.

La ampliación también apunta a acompañar a quienes llegan desde otros puntos de la región.

En ese sentido, la obra busca fortalecer una oferta educativa que continúa creciendo.

Brown apuesta a seguir expandiendo la UNaB

Con la construcción del segundo edificio, Almirante Brown avanza en la consolidación del campus universitario de la Quinta Rocca.

El proyecto combina nuevas aulas, talleres, espacios administrativos y accesibilidad integral.

La intención es seguir ampliando la infraestructura universitaria y generar mejores condiciones para la formación de estudiantes de todo el distrito y la región.