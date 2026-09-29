Espinoza: “Hoy un jubilado tiene que elegir entre comprar medicamentos o comer”

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, puso el foco en la situación económica que atraviesan los jubilados y destacó las políticas que el Gobierno local sostiene durante todo el año para acompañar a los adultos mayores del distrito.

Las declaraciones se produjeron en el marco de las celebraciones por el Día de la Jubilada y el Jubilado, durante un encuentro realizado en González Catán que reunió a personas mayores de distintos puntos de La Matanza.

Espinoza estuvo acompañado por la secretaria de la Tercera Edad, Marisa Guerin, y destacó especialmente el rol de los Centros de Jubilados como lugares de contención, encuentro y participación.

“Es una oportunidad de reencontrarnos”

Durante la jornada, el jefe comunal remarcó que el acompañamiento no se limita a una fecha puntual.

“Este evento es una fiesta que compartimos todos los años, pero también es una oportunidad de reencontrarnos con nuestras adultas y adultos mayores no solamente en esta fecha, sino todos los días”, expresó.

En ese sentido, señaló que el Municipio sostiene talleres de baile, gimnasia y Tai Chi, además de distintas acciones relacionadas con la atención integral de la salud.

Programas de salud durante todo el año

Espinoza mencionó también los planes de vacunación y atención oftalmológica que se llevan adelante en el distrito.

Dentro de esa política se encuentra el programa de entrega gratuita de anteojos, que ya alcanzó a más de 20 mil jubiladas y jubilados de La Matanza. Los operativos incluyen controles visuales, entrega de lentes y, cuando corresponde, seguimiento y derivación para tratamientos o cirugías.

“Tenemos un programa de entrega de lentes gratuitos. El año pasado entregamos a más de 20 mil jubiladas y jubilados sus anteojos totalmente gratuitos”, sostuvo Espinoza.

Espinoza contrapuso modelos de gestión

El intendente utilizó esa política para marcar una diferencia con el Gobierno nacional.

“Esa es la diferencia entre un gobierno insensible e inhumano y nosotros, que creemos en un Estado presente, eficiente y con sensibilidad social”, afirmó.

La definición formó parte de un discurso en el que vinculó el deterioro del ingreso de los adultos mayores con el aumento de distintos gastos cotidianos.

“Una jubilación hoy está en menos de 500 mil pesos”

Espinoza aseguró que el nivel de los haberes dificulta afrontar gastos básicos y puso como ejemplo el costo de los anteojos.

“Una jubilación hoy en la Argentina está en menos de 500 mil pesos. El costo de un par de lentes está en 600 mil pesos aproximadamente, los lentes bifocales están hasta en 1 millón de pesos aproximadamente”, señaló.

Las cifras fueron expresadas por el intendente durante el encuentro como parte de su crítica al poder adquisitivo de los jubilados.

Medicamentos y tarifas, en el centro de su reclamo

El jefe comunal también habló del peso de los medicamentos dentro de los ingresos mensuales.

“Otro drama que tienen los jubilados hoy en esta Argentina de Milei tiene que ver con el valor exorbitante de los medicamentos, que les consumen la mitad de la jubilación”, sostuvo.

Y agregó que una parte importante del resto de los ingresos se destina al pago de servicios como luz, agua y gas.

“Tiene que elegir entre comprar medicamentos o comer”

Espinoza sintetizó su diagnóstico con una de las frases más fuertes de su intervención.

“Un jubilado hoy tiene que elegir entre comprar un medicamento o comer, entre pagar la luz o comer. Si no lo ayudan sus hijos, es imposible que puedan sobrevivir”, afirmó.

El intendente utilizó esa situación para justificar la continuidad de programas municipales destinados a reducir algunos gastos y ofrecer espacios de acompañamiento.

Los Centros de Jubilados como espacios de contención

Durante el encuentro también se puso en valor el papel de las instituciones que reúnen a las personas mayores en los distintos barrios.

Además de las actividades recreativas, el Municipio sostiene propuestas como talleres de memoria, Tai Chi, yoga, danza y encuentros culturales dentro de una red destinada a fortalecer los vínculos comunitarios.

Para Espinoza, estos espacios cumplen una función que excede lo recreativo y permiten acompañar de manera cotidiana a los adultos mayores.

“Fueron quienes nos marcaron el camino”

Rodeado de jubiladas y jubilados, el intendente también dedicó parte de su mensaje a reconocer el aporte de las generaciones mayores.

“Nuestras abuelas y abuelos se merecen absolutamente todo. Fueron quienes nos marcaron el camino y siempre serán el ejemplo de la familia, del barrio, de la solidaridad y de los valores”, expresó.

Y remarcó: “Nosotros vamos a estar siempre trabajando a su lado, acompañándolos y protegiéndolos”.

El compromiso de sostener las políticas locales

Espinoza cerró su intervención con una mirada hacia adelante y ratificó la continuidad de las políticas municipales destinadas a los adultos mayores.

“Vamos a construir una nueva Argentina donde las jubiladas y jubilados puedan vivir dignamente y ser muy felices”, concluyó.