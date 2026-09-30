Erradicaron un microbasural y renuevan el entorno del Cementerio Municipal de Lanús

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, recorrió las obras de mejoramiento del espacio público que se desarrollan en los alrededores del Cementerio Municipal, en Remedios de Escalada Este. La intervención incluye la reconstrucción del muro perimetral y contempla nuevas veredas, cordones, rampas, luminarias y tareas de parquización.

Uno de los trabajos ya concretados fue la erradicación de un microbasural ubicado en la esquina de Almeyra y Oyuela. Según informó el Municipio, la acumulación de residuos en ese punto perjudicaba desde hacía muchos años a los vecinos de la zona.

Durante la visita, Álvarez conversó con personas que transitaban por la cuadra y les explicó el alcance de las mejoras previstas para el sector. El intendente vinculó estas intervenciones con el objetivo de recuperar las condiciones del espacio público.

“Uno de los objetivos de nuestra gestión es lograr que las y los lanusenses tengan espacios públicos de calidad”, sostuvo. También señaló que los trabajos buscan que el lugar sea “más lindo y limpio”, con mejoras orientadas a la calidad de vida de la comunidad.

A la eliminación del microbasural se sumó la realización de un mural en la intersección de Almeyra y Héroes de Malvinas. Esa intervención forma parte de las acciones destinadas a embellecer el entorno del cementerio, mientras continúa la reconstrucción del muro perimetral. De la recorrida también participó el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi.