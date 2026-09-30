Nardini presentó Distrito Malvinas en un encuentro internacional sobre desarrollo urbano

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, presentó el proyecto Distrito Malvinas durante el encuentro “Ciudades y Ecosistemas para el Bien Común 2026–2030”, realizado en el marco del programa internacional IAE–IESE Cities in Motion. La exposición abordó la planificación de una nueva etapa de desarrollo urbano para el municipio, con infraestructura, espacios públicos, cultura, innovación y actividad económica como ejes.

Según detalló en sus redes sociales, la experiencia de Malvinas y el plan para Distrito Malvinas fueron presentados como “caso vivo” del programa Distritos Competitivos y Ciudades Integradas. Nardini describió la propuesta como “lo que será la nueva ciudad Malvinas”.

Durante el encuentro, el municipio también firmó el Acta Fundacional de Ciudades para el Bien Común y adhirió como Entidad Fundadora. El intendente explicó que ese compromiso internacional reúne a gobiernos locales, instituciones y empresas en torno al desarrollo urbano sostenible, “con las personas en el centro”.

La presentación permitió compartir los criterios con los que la gestión viene planificando Distrito Malvinas y las actividades que busca integrar en el proyecto. Nardini vinculó esa planificación con la generación de nuevas oportunidades y con una perspectiva que contemple las necesidades futuras de la comunidad.

“Una mirada que entiende que una ciudad se construye pensando en el presente, pero también en las próximas generaciones”, expresó al describir el enfoque de la iniciativa.

El intendente agradeció a IAE Business School y a los desarrolladores y empresarios que participaron de la presentación. Destacó el interés por Distrito Malvinas y el intercambio que se produjo alrededor de la propuesta.

“Porque para pensar la ciudad que viene necesitamos sumar capacidades, conocimiento, inversión y una visión compartida de futuro”, sostuvo.