Inflación de septiembre: mientras se enfría la economía, qué adelantan las consultoras

La inflación de septiembre volvería a mostrar una aceleración, al mismo tiempo que la actividad económica exhibe señales de enfriamiento y crecen las advertencias sobre la posibilidad de que el tercer trimestre termine en terreno negativo.

Las proyecciones de EcoGo y Analytica coinciden en ubicar el nivel general de precios cerca del 2% mensual, por encima del 1,7% registrado en agosto y también del 1,8% que había anticipado la mediana del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

El comportamiento de los alimentos y bebidas volvió a ocupar un lugar central en las mediciones privadas, con subas importantes en algunos rubros durante las últimas semanas del mes.

Qué proyectan las consultoras para septiembre

EcoGo estima que la inflación general se ubicaría alrededor del 2%, aunque había advertido durante el mes que el cálculo todavía era preliminar y podía sufrir modificaciones.

En su relevamiento correspondiente a la tercera semana, la consultora registró un incremento del 0,4% en los alimentos consumidos dentro del hogar y proyectó para ese segmento una variación mensual cercana al 2,2%.

Al incorporar los alimentos consumidos fuera del hogar, que avanzaron 1,7%, la estimación para el rubro alimentos quedó en torno al 2,1%.

Analytica también espera una inflación mensual del 2%. Su relevamiento de la cuarta semana mostró un aumento del 0,8% en alimentos y bebidas, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas alcanzó el 2,8%.

Las previsiones privadas más recientes quedaron así por encima del último REM del Banco Central, elaborado entre el 27 y el 31 de agosto con la participación de 47 consultoras, centros de investigación y entidades financieras.

En aquel relevamiento, la mediana de las proyecciones había ubicado la inflación de septiembre en 1,8%, mientras que el grupo de analistas con mejores pronósticos previos esperaba un 1,7%.

Los alimentos volvieron a quedar bajo la lupa

Las mediciones mostraron diferencias en la magnitud de las subas, aunque coincidieron en señalar nuevas presiones sobre distintos productos de la canasta.

LCG detectó un aumento del 1,7% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana de septiembre y acumuló tres semanas consecutivas de subas. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la variación llegó al 2,7%, 0,9 puntos porcentuales por encima de la medición previa.

Más de la mitad de la suba semanal estuvo explicada por carnes, que aumentaron 1,1%; verduras, con un salto del 3,9%; y productos de panificación, cereales y pastas, que avanzaron 2,1%.

Analytica también encontró a las verduras entre los rubros con mayores incrementos. En el promedio de cuatro semanas, verduras, tubérculos y legumbres aumentaron 12,8%, mientras las frutas avanzaron 3,8%.

En el otro extremo quedaron carnes y derivados, con una suba del 1%, y aceites, grasas y mantecas, con un 0,7%.

Econviews, por su parte, registró un incremento promedio del 0,8% en una canasta de alimentos y bebidas en supermercados durante la cuarta semana. Dentro del relevamiento se destacaron los lácteos, con 0,9%, y los productos de almacén, con 0,8%.

Combustibles y proyecciones para los próximos meses

Sobre el cierre de septiembre se sumó además un nuevo movimiento en los combustibles.

YPF informó el 25 de septiembre que incrementaría un 1% promedio los precios en todo el país. La compañía explicó que la actualización se realizó dentro de su esquema de buffer de precios, vigente desde abril, ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el precio internacional del crudo.

Para los próximos meses, las proyecciones incluidas en el REM se mantienen por debajo del 2%. Para octubre se espera un 1,7%, noviembre un 1,6% y diciembre un 1,8%, con una inflación anual cercana al 30%.

Una economía que muestra señales de enfriamiento

El movimiento de los precios se da en paralelo con un escenario más débil para la actividad económica.

Luego de la caída del 2,9% registrada en julio, las proyecciones privadas muestran que será difícil que el tercer trimestre consiga superar al período abril-junio.

Desde Invecq señalaron que “para que el promedio del EMAE entre julio y septiembre iguale al del segundo trimestre haría falta crecer cerca de 3% mensual tanto en agosto como en septiembre”.

“Un rebote en agosto es posible tras una caída mensual de esta magnitud y la reversión de factores transitorios; sin embargo, sostener dos meses consecutivos de aumentos del 3% luce muy exigente frente a una actividad que, entre enero y julio, cayó en promedio alrededor de 0,6% mensual en la medición desestacionalizada”, indicó la consultora.

Un informe de Orlando Ferreres estimó que el nivel general de actividad registró en agosto una suba interanual del 0,6% y una expansión del 1,7% respecto del mes anterior.

“Nuestro escenario base sigue anticipando una mejora gradual de la actividad económica, aunque la suba de agosto debe entenderse en relación a la baja del mes previo, y no como anticipo de subas semejantes hacia adelante”, señaló.

Equilibra también anticipó una recuperación parcial durante agosto, con un avance desestacionalizado del 1,5%. Sin embargo, según sus estimaciones, el nivel de actividad todavía quedaría 1,4% por debajo del registro de junio.

“De confirmarse nuestro anticipo, la economía argentina quedaría en las puertas de una recesión técnica”, indicó la consultora.

Así, septiembre cerraría con una inflación nuevamente cercana al 2% y con los alimentos entre los rubros que más presión muestran, mientras la evolución de la actividad mantiene abierto el interrogante sobre el desempeño de la economía durante el tercer trimestre.