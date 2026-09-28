Milei niega la recesión y la Provincia lo cruza con datos: empleo en caída y alarma por el gas

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó este lunes 28 de septiembre el diagnóstico económico de Javier Milei y sostuvo que la Argentina está prácticamente en recesión. Durante su conferencia de prensa en La Plata, el funcionario vinculó el deterioro productivo con las dificultades de las familias y advirtió sobre el impacto del recorte del régimen de Zona Fría en los hogares de la provincia de Buenos Aires.

La respuesta llegó después de que el Presidente negara el domingo que el país atraviese un proceso recesivo. Bianco reclamó una modificación del programa económico y trasladó la discusión al escenario electoral: “Si él no cambia, la gente lo va a cambiar a él el año que viene”, afirmó.

El ministro de Economía provincial, Pablo López, había presentado el sábado un diagnóstico que sumó cifras sobre actividad, empleo y pobreza. Sus gráficos muestran una pérdida de producción respecto del cierre de 2025 y una suba de la proporción de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica.

La caída de la actividad detrás de la discusión por la recesión

Milei defendió su gestión durante una entrevista televisiva y sostuvo que la economía continúa creciendo a una velocidad menor. “Lo que hay es una desaceleración del ritmo de expansión”, planteó. También cuestionó los indicadores desestacionalizados y argumentó que los cambios en la estructura productiva afectan su interpretación.

El último Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC registró en julio un retroceso del 2,9% respecto de junio y del 1,4% frente al mismo mes de 2025. El acumulado de los primeros siete meses mantuvo una mejora interanual del 1,7%.

La comparación con el cierre del año pasado muestra otro resultado: según los gráficos difundidos por López, la actividad desestacionalizada de julio quedó 4,1% por debajo de diciembre de 2025. “Los signos de recesión se hacen evidentes”, sostuvo el ministro, quien señaló que 13 sectores registraron caídas mensuales.

Actividad económica (EMAE)

El comercio y la industria manufacturera estuvieron entre las actividades con mayor incidencia en el retroceso interanual de julio. El primero cayó 5,1% y la segunda, 4,6%. Entre ambos restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación general. La construcción también terminó en negativo, con una baja del 3,3%.

López expuso, además, la distancia respecto de julio de 2023: la construcción quedó 15,2% por debajo, la industria retrocedió 10,9% y el comercio, 8,8%. En contraste, la minería creció 30,2% y el agro, 28,4% en esa comparación.

Las proyecciones privadas también reflejaron un deterioro de las expectativas. JP Morgan redujo del 2,7% al 1,5% su estimación de crecimiento para 2026 y anticipó una contracción anualizada del 4% para el tercer trimestre. Milei ratificó su previsión de expansión y atribuyó parte de los cambios sectoriales a una reasignación de recursos.

Industria, empleo y pobreza: el impacto sobre los hogares

El informe de septiembre de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires expone un contraste: la producción acumuló un crecimiento del 3% entre enero y mayo, mientras el sector perdió 18.222 empleos registrados en un año.

La reducción equivale al 3,5% de los puestos industriales bonaerenses. El relevamiento contabilizó 509.739 trabajadores registrados en una provincia que concentra el 42,2% del empleo industrial argentino.

La mejora productiva tampoco fue uniforme: cuatro de las once ramas relevadas crecieron en la comparación interanual y siete retrocedieron. Los productos químicos y la refinación de petróleo estuvieron entre las actividades con mejores resultados acumulados. Las ventas de supermercados bonaerenses, en tanto, cayeron 5,7% interanual en junio, medidas a precios constantes.

El deterioro laboral también aparece en el relevamiento nacional difundido por López. Entre noviembre de 2023 y junio de 2026, la industria perdió 88.496 empleos asalariados privados registrados; la construcción, 62.700; y el comercio, 15.200, en la serie desestacionalizada. Incluso la minería y la intermediación financiera registraron pérdidas de puestos, aunque sus niveles de actividad superaron los de 2023.

Datos de Empleo registrado privado.

Los gráficos muestran, además, que la pobreza pasó del 28,2% en el segundo semestre de 2025 al 32,3% en el primero de 2026, en los 31 aglomerados urbanos relevados. La suba alcanzó a todos los grupos etarios y fue mayor entre las personas de 65 años y más, con 5,1 puntos porcentuales.

La incidencia más alta continuó entre los chicos de 0 a 14 años, con el 44,5%. López cuestionó que el programa nacional deje “cada vez a más familias sin trabajo y con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica”.

Datos de pobreza por edades.

Zona Fría y obras: otros frentes del reclamo a Nación

Bianco incorporó a la discusión el recorte de los descuentos de gas. Según explicó, de los 95 municipios bonaerenses comprendidos en Zona Fría, únicamente Patagones conservaría la inclusión territorial automática.

El ministro estimó que, sobre 1,27 millones de beneficiarios, el 52% perdería completamente el subsidio y el resto sufriría una reducción. También advirtió que las facturas podrían aumentar hasta un 85% y relacionó ese impacto con el endeudamiento de los hogares.

Carlos Bianco en conferencia de prensa este lunes.

La disputa por los recursos alcanzó a la obra pública. Bianco aseguró que la reducción de fondos nacionales limita las inversiones provinciales, mientras la administración de Axel Kicillof debe atender salarios, servicios y vencimientos de deuda.

El funcionario recordó que la reestructuración realizada entre 2020 y 2021 permitió extender plazos y reducir intereses, con un ahorro superior a los US$4.000 millones. Vinculó ese alivio financiero con la construcción de escuelas, centros de atención primaria, caminos y centros universitarios.

Bianco reclamó la restitución de los recursos que la Provincia considera adeudados y anticipó que esta semana Kicillof inaugurará la escuela número 326 de su gestión.