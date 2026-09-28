Kicillof mueve el Presupuesto: qué hay detrás de la reasignación de $97 mil millones en áreas clave

Cuatro resoluciones publicadas por el Ministerio de Economía movilizan en conjunto $96.916,6 millones entre distintas partidas.

El gobierno de Axel Kicillof volvió a modificar la distribución de recursos del Presupuesto bonaerense 2026. Cuatro resoluciones publicadas por el Ministerio de Economía movilizan en conjunto $96.916,6 millones entre distintas partidas, con un destino que sobresale ampliamente sobre el resto: Salud concentra más del 96% de los fondos involucrados.

Los movimientos fueron formalizados mediante las resoluciones 447, 448, 449 y 450 de la cartera que conduce Pablo López y alcanzan al Ministerio de Salud, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC).

La modificación de mayor volumen es, por amplia diferencia, la correspondiente al Ministerio de Salud. La Resolución 448 dispuso una transferencia de créditos por $93.739,7 millones para afrontar gastos en tres grandes rubros: bienes de consumo, servicios no personales y transferencias corrientes. La cifra representa más del 96% del total involucrado en las cuatro adecuaciones conocidas este lunes.

El movimiento aparece en un área que viene concentrando una porción relevante del gasto provincial y que durante 2026 también atravesó reclamos salariales, demanda creciente sobre hospitales públicos y discusiones por el financiamiento del sistema.

Ciencia suma otros $1.114 millones

El segundo refuerzo neto más importante corresponde a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. La Resolución 447 dispuso un incremento neto de $1.114,3 millones para el organismo. Para concretarlo, se transfirieron créditos por $1.164,2 millones dentro de las Obligaciones a cargo del Tesoro y se ampliaron las contribuciones figurativas destinadas a la CIC.

Los recursos están destinados principalmente a servicios no personales, transferencias corrientes y gastos necesarios para el funcionamiento de la institución.

La CIC cuenta actualmente con 283 investigadores —210 propios y 73 asociados—, 246 integrantes del personal de apoyo, 430 becarios y 167 trabajadores administrativos. Posee siete centros propios de investigación y desarrollo y otros 148 asociados con universidades, municipios, CONICET y distintas instituciones.

El refuerzo se suma a una agenda que la Provincia viene desplegando durante el año. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM en julio, el Ejecutivo lanzó la primera convocatoria del Fondo de Innovación en Ciencias Sociales y Humanidades (FONICS), que recibió 180 proyectos, y seleccionó siete redes federales de investigación integradas por universidades de distintos puntos del país.

La Resolución 447 dispuso un incremento neto de $1.114,3 millones para la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires.

Otra de las resoluciones alcanza al Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo. El IPAC tendrá una ampliación presupuestaria de $800,9 millones. La adecuación incluye modificaciones de fuentes y aplicaciones financieras vinculadas con Caja y Bancos con Afectación Específica, además de un incremento neto sobre las erogaciones del organismo.

El cuarto movimiento corresponde al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, que recibió una reasignación por $97,5 millones. Según la Resolución 449, los fondos tienen como objetivo atender compromisos vinculados con las políticas que desarrolla la cartera.

No es la primera modificación que recibe el área durante 2026. En marzo, Economía ya había autorizado otra adecuación presupuestaria solicitada por Hábitat para afrontar compromisos correspondientes al inciso Transferencias. El mecanismo se encuadró entonces en las facultades otorgadas al Ejecutivo por la Ley de Presupuesto vigente.

Qué permiten hacer estas adecuaciones

Las cuatro decisiones se apoyan en las atribuciones que la Ley de Presupuesto 2026 le concede al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía para realizar determinadas modificaciones durante la ejecución. La Dirección Provincial de Presupuesto Público intervino en los expedientes y la Contaduría General de la Provincia dio su aval, según consta en las normas.

Este mecanismo permite corregir durante el año los créditos asignados originalmente cuando cambian necesidades de funcionamiento, aparecen compromisos adicionales o existen recursos que deben reasignarse entre finalidades y organismos.

Los cambios se producen apenas días después de conocerse la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2026. Como detalló GRUPOLAPROVINCIA.COM, entre enero y junio la Provincia registró $20,74 billones de ingresos y $21,62 billones de gastos.

El resultado varió según el nivel observado. Hubo un superávit económico de $58.335 millones, equivalente al 0,3% de los ingresos corrientes, pero el resultado primario terminó con un déficit de $149.297 millones.

Después de incorporar intereses y otras operaciones, el déficit financiero llegó a $876.057 millones, equivalente al 4,2% de los ingresos de la Administración Pública No Financiera.

El informe mostró además que el peso de los intereses aumentó y que la inversión registró un desempeño más débil, mientras la coparticipación nacional perdió terreno en términos reales.

Ese contexto permite dimensionar los casi $97 mil millones que ahora cambian de ubicación dentro de las cuentas provinciales: representan alrededor del 0,45% del gasto total ejecutado durante el primer semestre.

El reclamo de Kicillof por los fondos de Nación

La discusión presupuestaria bonaerense mantiene además un frente abierto con el Gobierno nacional. En septiembre, la administración Kicillof actualizó su cálculo sobre recursos, programas y obras que reclama a la Casa Rosada y ubicó en $19,1 billones la deuda que atribuye al Gobierno nacional.

De ese monto, $10,1 billones corresponden a infraestructura, $4,7 billones a deudas directas y $4,3 billones a programas demorados o discontinuados. Se trata de cifras elaboradas y difundidas por el Ejecutivo bonaerense.

Al agregar la caída de otros recursos nacionales y el impacto que la menor recaudación habría tenido sobre las cuentas provinciales, el gobierno bonaerense calculó un efecto acumulado de $28,4 billones desde el inicio de la administración de Javier Milei.

Ese reclamo viene siendo utilizado por Kicillof y sus ministros para explicar parte de las restricciones que enfrenta la caja provincial y justificar la reasignación de recursos hacia áreas que consideran prioritarias.

Los movimientos tampoco se limitan a las decisiones conocidas este lunes. En julio, Desarrollo de la Comunidad ya había autorizado el uso de saldos no ejecutados del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para cancelar facturas pendientes del programa MESA, además de sumar recursos para comedores comunitarios ante el crecimiento de la demanda alimentaria.

En infraestructura municipal, la Provincia también puso en marcha durante el año el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con un piso de $250.000 millones y un mecanismo asociado a los recursos obtenidos mediante operaciones de deuda.

En septiembre, la administración Kicillof actualizó su cálculo sobre recursos, programas y obras que reclama a la Casa Rosada y ubicó en $19,1 billones la deuda que atribuye al Gobierno nacional.

Casi $97 mil millones y cuatro destinos

Las resoluciones publicadas ahora agregan un nuevo capítulo a esa administración cotidiana del Presupuesto. El número general asciende a $96.916,6 millones en movimientos presupuestarios, pero la distribución es marcadamente desigual: $93.739,7 millones corresponden a Salud, mientras el resto se reparte entre ciencia, cooperativismo y hábitat.

La CIC obtiene un incremento neto de $1.114,3 millones; el IPAC, una ampliación de $800,9 millones; y Hábitat recibe una reasignación por $97,5 millones.

La próxima fotografía completa llegará con las nuevas cifras de ejecución del Ministerio de Economía. Por ahora, estas resoluciones muestran dónde decidió reforzar créditos el Ejecutivo en esta etapa del año y qué peso ocupa Salud dentro de los últimos movimientos de la caja bonaerense.