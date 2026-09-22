Superávit económico y déficit financiero: los números que explican las cuentas de la Provincia

La ejecución del primer semestre dejó $20,7 billones de ingresos frente a $21,6 billones de gastos.

La provincia de Buenos Aires cerró el primer semestre de 2026 con $20,74 billones de ingresos y $21,62 billones de gastos, de acuerdo con el informe provisorio de ejecución presupuestaria elaborado por el Ministerio de Economía bonaerense sobre datos de la Contaduría General.

El resultado final no fue único. La Administración Pública No Financiera registró un superávit económico de $58.335 millones, equivalente al 0,3% de los ingresos corrientes; un déficit primario de $149.297 millones, equivalente al 0,7% de los recursos totales; y un déficit financiero de $876.057 millones, que representó el 4,2% de los ingresos.

La comparación con 2025 muestra comportamientos diferentes. En los primeros seis meses del año pasado, el resultado económico había sido positivo en $167.588 millones, mientras que el déficit primario alcanzaba los $404.992 millones y el financiero, los $861.486 millones. En relación con los ingresos, aquellos saldos representaban 1,1%, -2,6% y -5,4%, respectivamente.

Más de $20,7 billones de ingresos

Los ingresos totales alcanzaron los $20.743.442 millones, un crecimiento nominal interanual del 31%. Casi la totalidad correspondió a recursos corrientes: $20.706.827 millones, equivalentes al 99,8% del total. Los ingresos de capital sumaron otros $36.615 millones y aumentaron 35,8% nominal frente al primer semestre de 2025.

Dentro de los recursos corrientes, los tributos fueron la principal fuente de financiamiento. Alcanzaron $15.869.701 millones, un 29,8% más en términos nominales.

Los impuestos de origen provincial explicaron $8.362.281 millones, mientras que los recursos tributarios nacionales sumaron $7.507.420 millones. Las contribuciones a la seguridad social aportaron otros $3.257.350 millones y las transferencias corrientes, $1.354.645 millones.

Según el informe, los tributos provinciales explicaron el 40,1% del crecimiento total de los ingresos, los nacionales otro 34% y las contribuciones a la seguridad social, el 17,4%. El principal impuesto bonaerense continuó siendo Ingresos Brutos, que recaudó $6.282.907 millones entre enero y junio, frente a $4.848.967 millones durante el mismo período de 2025.

La variación nominal fue del 29,6%, pero, una vez descontada la evolución de los precios, el Ministerio de Economía informó una caída real del 2,5%.

El documento vincula ese resultado con el desempeño del comercio y de la industria manufacturera. En términos generales, los recursos tributarios propios aumentaron 30,8% nominal, pero acumularon una disminución real del 1,4%.

El comportamiento no fue igual para todos los impuestos. El Inmobiliario pasó de $441.762 millones a $680.376 millones, con una suba nominal del 54% y un incremento real del 19,5%.

Por Sellos ingresaron $812.928 millones, 23,3% más en términos nominales; Automotores recaudó $362.782 millones, con un avance del 36,2%; y el resto de los tributos provinciales aportó $223.288 millones.

El informe oficial señala que tanto Automotores como Sellos tuvieron una evolución negativa en términos reales. En el primer caso la relaciona con la menor carga tributaria definida para 2026 y, en el segundo, con el comportamiento de los mercados inmobiliario y automotor y con el financiamiento mediante tarjetas de crédito.

Coparticipación: $6,95 billones y una caída real del 4,3%

Los recursos tributarios de origen nacional alcanzaron $7.507.420 millones, 28,6% más que durante el primer semestre del año pasado, aunque el crecimiento quedó por debajo de la inflación.

En términos reales, esos fondos disminuyeron 2,1% interanual. Dentro de ese total, la Coparticipación Federal de Impuestos aportó $6.955.831 millones, frente a los $5.459.994 millones de 2025. El incremento nominal fue del 27,4%, pero el Ministerio calculó una caída real acumulada del 4,3%.

El reporte atribuye esa evolución a los dos principales impuestos nacionales coparticipados. Ganancias acumuló una mejora real del 2,1%, mientras que el IVA Neto retrocedió 7,7% real.

Por fondos nacionales vinculados específicamente con obras e infraestructura ingresaron $126.110 millones, 59% más en términos nominales que en el primer semestre de 2025. Otros recursos tributarios nacionales aportaron $425.480 millones.

Las transferencias corrientes totales alcanzaron $1.354.645 millones, con un aumento nominal del 40,7%. El Ministerio hace una aclaración sobre esa variación. El documento sostiene que, una vez descontada la Compensación del Consenso Fiscal 2017, las transferencias corrientes nacionales crecieron 54,1% nominal debido a una base de comparación muy baja: en términos reales habían caído 78,5% durante el primer semestre de 2024 y 57,5% en igual período de 2025.

El informe provincial atribuye esa situación a la interrupción de distintos giros nacionales y menciona específicamente el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y los aportes correspondientes a cajas previsionales provinciales no transferidas.

El gasto llegó a $21,6 billones

Del otro lado de las cuentas, los gastos totales sumaron $21.619.499 millones, 29,5% más que durante la primera mitad de 2025. Los gastos corrientes representaron $20.648.492 millones, con una suba nominal del 32%, mientras que los gastos de capital se redujeron 8,1% y quedaron en $971.008 millones.

Dentro de las erogaciones corrientes, los gastos de consumo alcanzaron $10.155.022 millones, 31% más que un año antes. El componente más importante fue el gasto en personal, que llegó a $9.069.150 millones, un incremento nominal del 31,9%. Los bienes de consumo sumaron $316.448 millones, con una suba del 35,4%, y los servicios no personales alcanzaron $769.424 millones, 20,7% más.

El reporte también abre algunos de los conceptos detrás de esos gastos. En bienes de consumo destaca las compras de productos farmacéuticos y medicinales, compuestos químicos y elementos de laboratorio.

Dentro de ese apartado menciona el programa Medicamentos Bonaerenses, mediante el cual, según el Ministerio, se entregan gratuitamente 133 medicamentos e insumos para tratamientos de patologías crónicas a residentes sin obra social o prepaga y a beneficiarios de Incluir Salud.

También aparecen compras de alimentos realizadas por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Salud. En servicios no personales, el documento señala gastos vinculados con energía y agua, seguros, limpieza, prestaciones médicas y sanitarias y servicios de alimentación de los ministerios de Salud y Seguridad.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense, junto al ministro Pablo López.

Las prestaciones de la seguridad social alcanzaron $4.204.316 millones, 32,5% más que durante el primer semestre de 2025. Las transferencias corrientes, en tanto, sumaron $5.562.392 millones, con un incremento nominal del 30,5%.

Ese rubro contempla, entre otros conceptos, la coparticipación municipal, programas sociales, compras de alimentos y leche, subsidios al transporte y la tarifa social eléctrica.

El cuadro ahorro-inversión permite precisar cuánto llegó al sector municipal.

Las transferencias corrientes al sector público totalizaron $3.600.671 millones, de los cuales $2.774.742 millones correspondieron a municipios. Frente a los $2.138.442 millones registrados durante la primera mitad de 2025, el aumento nominal fue del 29,8%.

Intereses: $726.760 millones y una suba del 59,2%

Uno de los mayores aumentos porcentuales del semestre estuvo en las rentas de la propiedad, que en el esquema presupuestario incluyen fundamentalmente intereses. El monto pasó de $456.494 millones en 2025 a $726.760 millones en 2026, una suba nominal del 59,2%.

El Ministerio atribuye ese incremento principalmente al efecto de la variación del tipo de cambio sobre los pagos de deuda nominada en moneda extranjera, a refinanciaciones de servicios de capital e intereses en pesos y a desembolsos netos de préstamos de organismos multilaterales vinculados principalmente con infraestructura.

Ese gasto marca buena parte de la diferencia entre los resultados fiscales. El rojo primario fue de $149.297 millones, mientras que una vez incorporados los intereses el déficit financiero alcanzó los $876.057 millones.

En tanto, el gasto de capital registró uno de los movimientos más significativos del semestre. Pasó de $1.056.035 millones a $971.008 millones, una caída nominal del 8,1%. Dentro de ese conjunto, la inversión real directa bajó de $526.164 millones a $443.120 millones, una reducción del 15,8% nominal.

Las transferencias de capital alcanzaron $266.238 millones, prácticamente sin variaciones nominales frente a 2025 (-0,6%), y la inversión financiera totalizó $261.649 millones, con una baja del 0,2%.

El informe oficial sostiene que la trayectoria de la inversión estuvo afectada por la interrupción del financiamiento nacional de obras cofinanciadas y menciona, entre otros ejemplos, proyectos penitenciarios. Al mismo tiempo, detalla obras que continuaron bajo responsabilidad provincial.

Rutas, agua, hospitales y escuelas: qué obras enumera la Provincia

El documento aporta además cifras concretas sobre la ejecución física de infraestructura. Durante el semestre, la Provincia informó 12 obras viales finalizadas y otras 16 en ejecución.

También consignó 97 obras terminadas vinculadas con ampliaciones de redes de agua potable y cloacas, desagües pluviales, infraestructura habitacional, hospitales, Centros de Atención Primaria de la Salud, Casas de la Provincia y luminarias, entre otras intervenciones desarrolladas a través de ABSA, el Ministerio de Infraestructura, COMILU y COMIREC.

En educación, el programa Escuelas a la Obra contabilizó durante el primer semestre 23 nuevos edificios escolares inaugurados y 14 ampliaciones, que incorporaron 224 aulas. A su vez, el informe registra 54 obras educativas en ejecución, que incluyen otras 416 aulas nuevas.